Slušaj vest

Građevinski radnik Kris Kuk (46) mesecima je trpeo bol u leđima, uveren da je reč o istegnuću mišića, posledici napornog posla ili lošeg položaja tokom spavanja. Kao i mnogi koji se bave fizički zahtevnim poslovima, nije tome pridavao veći značaj. Nažalost, ispostavilo se da iza naizgled bezazlenog simptoma stoji jedna od najtežih bolesti - uznapredovali rak pankreasa.

Od svakodnevne nelagodnosti do hitne hospitalizacije

Početkom ovog meseca Krisovo stanje se naglo pogoršalo. Zbog kratkog daha i snažnih bolova u gornjem desnom delu leđa hitno je prebačen u bolnicu. Lekari su tom prilikom ustanovili ozbiljne komplikacije: kolaps levog plućnog krila, više krvnih ugrušaka u predelu srca, kao i tumor na pankreasu.

Kris Kuk Foto: Printscreen/Facebook/Lanc Live

Ubrzo nakon detaljnih pregleda stigla je i najteža vest – prognoze su pokazale da mu je preostalo manje od godinu dana života.

Šok za porodicu i prijatelje

Dijagnoza je bila potpuni šok za sve koji su ga poznavali. Kris je vodio izuzetno zdrav život: bio je vegan, redovno je praktikovao jogu i nikada ranije nije imao ozbiljnijih zdravstvenih problema. Upravo zato niko nije mogao ni da pretpostavi da se iza bolova u leđima krije agresivan oblik karcinoma.

Bol koji je mesecima osećao pripisivao je umoru, naporu na poslu ili čak novom dušeku. Tek nakon hitne hospitalizacije potvrđeno je da bol nije bio bezazlen, već znak uznapredovale bolesti, zbog čega je upućen na palijativnu negu.

Venčanje u bolničkoj sobi

Kris i njegova dugogodišnja partnerka Marija planirali su zajednički život i porodicu. Kada su shvatili koliko je situacija ozbiljna, odlučili su da se venčaju bez odlaganja. Prošlog ponedeljka organizovali su skromno, ali izuzetno emotivno venčanje – u njegovoj bolničkoj sobi.

Radost tog trenutka, nažalost, kratko je trajala. Već narednog dana lekari su potvrdili da se rak proširio na jetru, čime su prognoze dodatno pogoršane. Prema procenama, Krisu je ostalo između šest i dvanaest meseci života.

Borba se nastavlja uprkos teškim prognozama

Kris trenutno prima hemoterapiju sa ciljem da mu se život produži koliko god je moguće. Terapija je izuzetno iscrpljujuća, a zbog jakih bolova dobija i visoke doze morfijuma. Marija je istakla da venčanje nije bilo onakvo kakvo su zamišljali, ali da su zahvalni što su uopšte imali priliku da taj trenutak podele zajedno.

Apel svima koji trpe bol

Prijatelji su pokrenuli GoFundMe kampanju kako bi pomogli Krisovoj porodici i pokrili neplanirane troškove koji su nastali tokom lečenja. Porodica i prijatelji koriste ovu tešku priču i kao upozorenje, posebno za ljude koji rade fizički zahtevne poslove. Građevinci i radnici često su navikli da ignorišu bol, naročito u leđima, ali poručuju da takvi simptomi ne smeju da se zanemare. Marija naglašava da je važno na vreme potražiti lekarsku pomoć, jer bol, koliko god delovao bezazleno, ponekad može biti znak ozbiljne i opasne bolesti.

Pogledajte video: Jovana je prva Srpkinja koja će primiti vakcinu protiv raka