U sezoni prehlada i gripa, jačanje imuniteta postaje važnije nego ikad.

Stručnjaci godinama ističu da su zdrave navike temelj jakog imuniteta: raznovrsna i redovna ishrana, dovoljno tečnosti, boravak na svežem vazduhu i umerena fizička aktivnost. Posebno mesto u toj priči zauzimaju vitamini i minerali. Jedan od često zanemarenih, a izuzetno važnih minerala je - jod.

Iako je najpoznatiji po ulozi u radu štitaste žlezde i regulaciji metabolizma, istraživanja ukazuju da jod učestvuje i u prirodnim mehanizmima odbrane organizma.

Jod ima antiseptička i imunomodulatorna svojstva – podržava aktivnost imunih ćelija, pomaže u smanjenju oksidativnog stresa i doprinosi pravilnom funkcionisanju štitaste žlezde, koja direktno utiče na imuni odgovor.

Manjak joda ne znači samo umor i usporen rad štitne žlezde – to znači slabiju otpornost, češće infekcije i dugotrajne upale.

Dr Garry Warren, glavni istraživač prestižne američke kompanije SAIC u svom radu objavljenom u publikaciji Research Gate, ukazao je da dnevni unos maksimalno preporučenih količina joda dovodi do apoptoze- ćelijske smrti ćelija zaraženih virusom, sprečavajući njegovo dalje širenje.

Upravo zbog toga, stručnjaci naglašavaju važnost redovnog unosa joda, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije (WHO). Kako naše telo ne proizvodi jod samo, neophodno ga je unositi hranom i vodom.

Najbogatiji prirodni izvori joda su morski plodovi, riba i morske alge.

Sezona virusa podseća nas koliko su svakodnevne navike važne. Jod u ishrani može biti saveznik u očuvanju imuniteta.

