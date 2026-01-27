Slušaj vest

Prošlo je deset godina otkako je Amanda Noks oslobođena optužbi za brutalno ubistvo, a njen život danas izgleda potpuno drugačije od onog koji je svet upoznao 2007. godine. Umesto da se povuče u tišinu, ona je sopstvenu traumu pretvorila u platformu za borbu za pravdu i razotkrivanje sistemskih grešaka u krivičnom pravosuđu.

Slučaj koji je promenio sve

Visokoprofilni slučaj iz 2007. godine, u kojem su Amanda Noks i njen tadašnji dečko Rafael Solesito optuženi za ubistvo njene cimerke Meredit Kerčer tokom studentske razmene u Italiji, zauvek je obeležio njen život. Iako je presuda kasnije oborena, etiketa „devojke optužene za ubistvo“ ostala je deo njenog identiteta.

„Promenila sam se“, rekla je za PEOPLE u martu 2025. godine. „Bila sam devojka optužena za ubistvo. Htela ja to ili ne, to je postalo moje nasleđe.“

Amanda Noks Foto: printscreen/youtube/ KOMO News

Povratak u Italiju i suočavanje sa prošlošću

Godine 2022. Noks se vratila u Italiju kako bi se licem u lice sastala sa tužiocem koji ju je poslao u zatvor na četiri godine. Taj emotivni susret dokumentovan je u Hulu dokumentarcu Mouth of the Wolf: Amanda Knox Returns to Italy, koji je premijerno prikazan 2026. godine.

Porodica i novi život

Amanda Noks rođena je 9. jula 1987. godine i odrasla je u Sijetlu. Najstarije je dete Ede Melas, učiteljice matematike, i Kurta Knoksa, finansijskog menadžera. Nakon razvoda roditelja, odrasla je sa majkom i sestrom Deanom, a kasnije je dobila i dve polusestre.

Danas je udata za Kristofera Robinsona, sa kojim ima dvoje dece. Zajedno su 2020. godine pokrenuli podkast Labyrinths with Amanda Knox, u kojem otvoreno govore o pravdi, traumi i ljudskoj otpornosti.

Noć koja je završila tragedijom

U novembru 2007. godine, Amanda je prijavila sumnjive okolnosti u zajedničkom stanu u Peruđi. Nedugo zatim, telo Meredit Kerčer pronađeno je sa prerezanim grlom. Iako su kasnije pronađeni DNK dokazi koji su jasno povezivali Rudija Guedea sa zločinom, italijanske vlasti su fokus zadržale i na Noks i Solesitu.

Ispitivanje, priznanje i zatvor

Amanda je bila ispitivana 53 sata tokom pet dana bez advokata i prevodioca. Kasnije je tvrdila da je bila psihički i fizički maltretirana, te da je pod pritiskom potpisala priznanje koje nije bilo istinito. Zbog toga je njen tadašnji šef Patrik Lumumba lažno optužen, što joj je kasnije donelo presudu za klevetu.

Presude koje su se rušile i vraćale

Iako je Guede 2008. godine osuđen na 30 godina zatvora, Noks i Solesito su 2009. proglašeni krivima i osuđeni. Presuda je oborena 2011, ponovo vraćena 2014, da bi konačno bila poništena 27. marta 2015. godine, kada je italijanski Vrhovni sud naveo „zapanjujuće propuste“ u istrazi.

Godine iza rešetaka

Amanda je provela gotovo četiri godine u zatvoru. Kako je sama rekla, trudila se da bude „korisna“ – prevodila je drugim zatvorenicama, pomagala im sa dokumentima i pisanjem pisama porodici.

Evropski sud i delimična pravda

Evropski sud za ljudska prava presudio je 2016. da su njena prava prekršena tokom ispitivanja, a Italija joj je 2019. isplatila gotovo 21.000 dolara odštete. Ipak, sud nije prihvatio njene tvrdnje o nehumanom postupanju.

Pisanje, podkasti i borba za druge

Po povratku u SAD, Noks je završila studije kreativnog pisanja, napisala memoare Waiting to Be Heard, koji su postali bestseler, i nastavila da se bavi novinarstvom. Vodila je i podkast The Truth About True Crime, posvećen pogrešnim presudama i medijskoj manipulaciji.

Netflix dokumentarac Amanda Knox iz 2016. dodatno je skrenuo pažnju na njen slučaj, a bio je i nominovan za Emi nagrade.

Oprost koji je sve promenio

Tokom povratka u Peruđu 2022. godine, Noks je pronašla snagu da oprosti tužiocu Giulianu Migniniju.

„Oprost dolazi kada shvatite koliko je svaki čovek krhak i dragocen“, rekla je za PEOPLE. „U jednom trenutku sam samo poželela da ga zagrlim. To je promenilo sve.“

Amanda Knoks danas

Godine 2025. objavila je svoju drugu knjigu Free, a bila je i izvršna producentkinja Hulu serije The Twisted Tale of Amanda Knox, u kojoj je njen lik tumačila Grejs Van Paten.