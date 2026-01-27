Slušaj vest

Iskustva ljudi koji su se našli na ivici smrti oduvek su budila ogromnu radoznalost.

Tokom godina slušali smo priče muškaraca i žena koji tvrde da su videli pakao, sreli preminule voljene osobe ili „lebdeći“ posmatrali sopstveno telo odozgo. Iako su ta iskustva krajnje individualna, što ih je više, to se čini da ipak polako učimo nešto novo o samom procesu umiranja.

Jedan muškarac, koji je svoje iskustvo podelio na Redditu, tvrdi da o smrti znamo mnogo manje nego što mislimo.

Foto: Yuriy Klochan / Alamy / Profimedia

„Proglašen sam mrtvim, pa vraćen u život“

Korisnik Reddita javio se na popularnom forumu Ask Me Anything, gde je bez zadrške podelio šokantno iskustvo.

„Umro sam, reanimiran sam i dugo sam bio na aparatima za održavanje života“, napisao je.

Dodao je i da radi u zdravstvu, zbog čega mu je iskustvo bilo još snažnije:

„Biti i zdravstveni radnik i pacijent koji je preživeo ovako nešto to vam potpuno promeni perspektivu.“

U komentarima je detaljnije opisao šta se dogodilo: lekari su ga proglasili mrtvim „na nekoliko minuta“, nakon čega je priključen na mehaničku ventilaciju i proveo nekoliko dana u jedinici intenzivne nege.

„Nisam osećao bol. Zapravo, bilo mi je… prijatno“

Iako je njegovo telo vodilo tešku borbu, on tvrdi da nije osećao nikakav bol.

„Iskustvo je bilo neverovatno", napisao je. „Bio sam potpuno bez bola, čak sam se osećao i udobno, dok je moje telo fizički prolazilo kroz pakao.“

Seća se da je povraćao dok je bio na respiratoru i da je došlo do aspiracije, situacije u kojoj sadržaj dospe u pluća, što inače izaziva jak osećaj gušenja. Međutim, on kaže da ni tada nije osećao bol.

Foto: Shutterstock

Izlazak iz tela i glasovi porodice

U jednom trenutku, dok je bio u intenzivnoj nezi, doživeo je iskustvo koje opisuje kao izlazak iz tela.

„Bio sam okružen porodicom u sobi, i to mi je davalo ogroman osećaj mira“, napisao je.

„Mogao sam da čujem njihove razgovore, jasno i precizno. Ali koliko god da sam pokušavao da im odgovorim ili da stupim u kontakt s njima nisam mogao. To mi je bilo najčudnije.“

Susret sa bakom koja je preminula 2004. godine

Najpotresniji deo iskustva, prema njegovim rečima, dogodio se u trenutku kada mu je respirator uklonjen.

Tada je, kako tvrdi, „video“ svoju baku, koja je preminula još 2004. godine.

„Rekla mi je da se okrenem… i da moje vreme ovde tek počinje.“

Nakon toga, osetio je kako mu cevi izlaze iz pluća i čuo medicinske sestre kako mu glasno dozivaju ime.

Halucinacija ili nešto više?

U komentarima se povela rasprava da li su ovakva iskustva posledica lekova, halucinacija ili nečeg sasvim drugog?

On priznaje da i sam povremeno preispituje ono što je doživeo.

„Ponekad se pitam da li su to bili lekovi“, napisao je. „Ali svaki put kada razmišljam o tome, na kraju se vratim istom zaključku bila je to zaista ona.“

Zanimljivo je da je dodao i sledeće:

Pored kliničkog rada, bavi se i istraživanjem i razvojem, a ima pristup čak i IBM kvantnom računaru, zbog čega se poslednjih godina intenzivno bavi kvantnom fizikom, piše Unilad.

Možda upravo zbog toga, kaže, njegov pogled na život i smrt više nikada nije bio isti.