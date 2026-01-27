Osvojili na lutriji pa se posvađali sa rodbinom

Slušaj vest

Jedan muškarac iz Ohaja ušao je u novu godinu sa osmehom i to zahvaljujući tiketu koji je mesecima nosio u džepu, a da nije imao pojma koliko vredi.

Džon iz mesta Povhatan Point kupio je tiket jedne igre na sreću još 23. septembra, samo dan uoči narednog izvlačenja, saopštila je Lutrija Ohaja. Međutim, nakon kupovine, tiket je jednostavno završio u njegovom džepu i tamo ostao zaboravljen.

ilustracija Foto: Shutterstock

Zaboravljen tiket, neočekivana sreća

Tek u poslednjoj nedelji godine, dok je sređivao stvari, Džon je ponovo pronašao tiket i odlučio da proveri da li je možda osvojio neku nagradu.

Kako bi proverio brojeve, svratio je u prodavnicu gde je tiket i kupljen. Dok je kupovao led, zamolio je prodavca da skenira tiket.

Tada je usledilo iznenađenje koje nije mogao ni da sanja.

Kad je dobio novac potražio je savetnika Foto: Shutterstock

Dobitak od 50.000 dolara

Tiket se ispostavio kao dobitni, Džon je osvojio 50.000 dolara, jer je pogodio četiri od pet belih kuglica, kao i srećni broj.

Iako niko nije osvojio glavni džekpot od procenjenih 127 miliona dolara na izvlačenju 24. septembra, sudbina je za Džona imala sasvim pristojnu nagradu.

Džekpot rastao do 1,8 milijardi dolara

Kako u tom septembarskom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade, džekpot je naredna tri meseca nastavio da raste — sve do neverovatnih 1,8 milijardi dolara, što je bio drugi najveći džekpot u istoriji Powerballa.

Srećni dobitnik tog iznosa pojavio se 24. decembra, kada je jedan tiket kupljen u saveznoj državi Arkanzas doneo rekordnu pobedu. Dobitnik je nagradu nedavno preuzeo, odlučivši da ostane anoniman.

Izvršna direktorka Lutrije Arkanzasa, Šeron Strong, izjavila je da je pobednik postupio odgovorno pre nego što se javno oglasio.

„Dobitnik je odvojio vreme da potraži pravni i finansijski savet, što i preporučujemo svim dobitnicima,“ navela je ona u saopštenju.