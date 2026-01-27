Slušaj vest

Umesto dana iz snova, mladu je dočekao mladoženjin ispad koji je sve bacio u senku. Usred svadbe uništio je tortu, a nju ostavio u suzama.

Naime, poslednjih godina sve su popularnije mladenačke torte koje se dekorišu usred ceremonije, a to zajedno čine mladenci. Ovaj zanimljiv potez privlači ogromnu pažnju, te se parovi odlučuju da baš to bude i deo njihove ceremonije. Međutim, na jednom slavlju je bio pravac ka potpisivanju razvoda.

Svađa na svadbi Foto: dumbtwt7/X

Snimak koji je obišao svet razbesneo je javnost. Na njemu se vide mlada i mladoženja koji đuskaju uz muziku i dekorišu tortu, a mlada je želela da se tome malo više posveti što je potpuno neočekivano izazvalo ogroman bes kod njenog novopečenog supružnika. Odjednom je zamahnuo rukom i bacio tortu sa stola na kojem se nalazila a mlada je izletela sa podijuma u suzama.

svađa na venčanju Foto: dumbtwt7/X

Bez vike, bez suza i bez drame, ona je uradila ono što mnogi ne bi smeli, okrenula se i otišla. Nije se pokolebala, nije pokušala da „izgura“ dan zarad drugih. Izabrala je sebe i svoje dostojanstvo.

Baš zato je njen potez izazvao talas podrške. Jer ponekad najveća snaga nije u tome da ostaneš, već da znaš kada je vreme da odeš čak i pred sam početak „najvažnijeg dana u životu“.

Ovaj snimak obišao je svet i izazvao brojne komentare, svi su kritikovali potez mladoženje i poručili mladoj da beži od njega koliko je noge nose.