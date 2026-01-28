Slušaj vest

Dve ćerke i majka, poreklom iz Turske, u nedelju, 25. januara, krstile su se u jednom od trebinjskih hramova.

Stigle su iz Istanbula, zavolele Trebinje i pravoslavlje, pa za njih nije bilo dileme. Svojim turskim imenima su dodale biblijska imena po svom izboru Jelisaveta, Marija i Ana.

Sada se zovu, Ana Merve Derja, Marija Aise Nulia, Jelisaveta Rejhan.

Kako su ispričale, ranije su čitale hrišćansku literaturu.

U Trebinju su prvi put boravile prošle godine zbog poslovnih obaveza njihovog oca, a sada su tu došle turistički jer im se ovaj grad dopao. Tu su već nekoliko sedmica i biće do 15. februara.

Odlučile su da se krste u Hramu Svetih Arhangela u trebinjskom naselju Hrupjela. Krstio ih je otac Velimir Kovač, a kuma je bila Jadranka Popić.

Krštenje je bilo liturgijsko, sveštenik Velimir Kovač je na jevanđeljskoj besedi istakao, da je crkva ikona carstva nebeskoga, a da u carstvu nebeskom nema razlike između onoga ko je Srbin i onoga ko je iz Turske.

"Treba da se trudimo da budemo novi ljudi u Hristu. I krštenje je početak tog novog života, a ovo je za našu liturgijsku zajednicu radost jer su odlučile da se krste baš kod nas, gde već nekoliko sedmica dolaze na Svete liturgije", istakao je sveštenik Kovač.

Jelisaveta, Marija i Ana su se posle krštenja po prvi put i pričestile.

(Kurir.rs/ atvbl)

