S obzirom na njenu ljubav prema sportu, nije bilo iznenađenje što je bila pomalo muškobanjasta devojčica, koju je majka morala da nagovara da nosi ženstvenu odeću i da uvija kosu trajnom. Kristi je mislila da je to uobičajeni sukob volja kakav većina mladih ima sa roditeljima, naročito tokom tinejdžerskih godina.

Ali sa 19 godina, njen svet se srušio kada je shvatila da je njena porodica godinama krila strašnu tajnu. Kristi, koja danas sa 50 godina nosi ime Džim, otkrio je da je rođen kao interseks osoba sa XY hromozomima i da je kao beba bio podvrgnut medicinski preporučenoj operaciji kako bi mu genitalije izgledale kao ženske.

Otkriće istine na fakultetu

Govoreći u dokumentarcu o svojoj višedecenijskoj potrazi za samoprihvatanjem, Džim se prisetio trenutka kada je tokom prve godine studija, 1995. godine, saznao istinu.

"Pohađao sam kurs feminističkih studija. Dobili smo odlomak iz knjige za čitanje, ali ja nisam pročitao zadato. Stolovi su bili poređani u krug jer je profesorka želela da gledamo jedni druge dok razgovaramo. Počeo sam da gledam oko sebe. Videlo se da ljudi odmahuju glavom u neverici ili gađenju i pomislio sam - ovo mora da je nešto ozbiljno. Počeo sam da listam knjigu i čitam o tome kako se neka deca rađaju sa genitalijama koje ne spadaju u proizvoljno prihvaćenu normu. Meri se, znate, ova dužina - dečak si, kraće od toga - devojčica si," rekao je za Kanal 4 u dokumentarcu The Secret of Me pa nastavio:

"Onda ti uklone falus i odgajaju te kao devojčicu. Odluku donose roditelji i lekari. Detetu se pol određuje, bira i utiskuje. Ljudi su govorili: "Bože moj, ne mogu da verujem da se ovo redovno dešava. Oni jednostavno sakate bebe?" U tom trenutku, meni je sinulo - ovo je o meni."

Medicinski karton i osećaj izdaje

Odmah je otišao kod lekara da zatraži svoju medicinsku dokumentaciju i otvorio je u kolima.

"Počnem da čitam od vrha i odmah piše: "tip nosioca, XY". I ja pomislim - čekaj, koji đavo je ovo? Zašto su mi uopšte radili testove hromozoma?" pričao je Džim izražavajući frustraciju prema porodici, pa rekao: "Zašto mi to nisu rekli? Morao sam sam da saznam? U kolima? Bez ikoga da razgovaram?"

U arhivskim snimcima, Džimovi roditelji, Elis i Džon, priznali su da su verovali da rade ono što je najbolje za svoje dete.

Posledice detinjstva u laži

Džim je osećao bes kada je shvatio da su godine tokom kojih je bio zlostavljan zbog izgleda, upoređivan sa drugim devojčicama i osećao se kao riba na suvom bile povezane sa lažima, koje su izazvale toliko nepotrebne patnje.

Lekarska perspektiva

U dokumentarcu govori i dr Ričard Karter, koji je izveo operaciju nad Džimom.

"Pozvali su me u žensku bolnicu da pregledam novorođenče sa nejasnim genitalijama. Nejasne genitalije su stanje u kojem niste sigurni da li, gledajući genitalije, gledate muško ili žensko dete. Najupadljivije je bilo to što falus nije bio ni približno veličine penisa kakvu bismo očekivali kod novorođenčeta," rekao je penzionisani urolog pa nastavio:

"Godine 1976. medicinski svet je smatrao da ove pacijente treba hirurški oblikovati prema onome kako najverovatnije izgledaju. To je bila isključivo anatomska odluka, jer je bilo mnogo lakše napraviti da izgleda kao klitoris nego pokušavati da izgleda kao penis."

Razgovor sa majkom i pubertet

Džim je u dokumentarcu govorio i o potresnom trenutku iz detinjstva kada mu je majka rekla da će morati na vaginoplastiku.

"Imao sam oko 12 godina. Mama me je odvela u svoju spavaću sobu… sedela je pored mene i rekla: "Uskoro ćeš morati da počneš da piješ ove tablete koje će ti pomoći da porasteš i razviješ grudi, da izgledaš kao druge devojčice. Jednog dana, kasnije, moraćeš na operaciju". Majka mi je takođe rekla i da nikada neću moći da imam svoju decu. Rasplakala se tada, a ja sam je tešio".

Tokom tinejdžerskih godina osećao je snažnu nelagodu. Nakon što je stavljen na estrogen, Džim nije bio nimalo uzbuđen zbog rasta grudi i nije bio srećan zbog promena kroz koje je njegovo telo prolazilo.

Povratak kontroli nad sopstvenim telom

Nakon što je sa 19 godina saznao istinu, prestao je da uzima hormone na nekoliko godina. Međutim, lekari su, videvši pogoršanje gustine kostiju, insistirali da mora ponovo na estrogen ili da počne da uzima testosteron. Džim je izabrao testosteron, iako je u početku bio neodlučan. Otkrio je da postaje srećniji u svom telu, zadovoljan i prijatno u sopstvenoj koži. Kasnije je uradio i dvostruku mastektomiju i uklonio vaginoplastiku.

"Želeo sam da dekolonizujem svoje telo koliko god sam mogao", objasnio je.

Aktivizam i šira poruka

Džim je posvetio život interseks aktivizmu, protiveći se procedurama kojima je bio podvrgnut kao beba, za koje kaže da ljudima oduzimaju telesnu autonomiju.

"Verujem da dečja tela pripadaju njima samima u bilo kom uzrastu. Ako dete od 12 godina kaže da je to što jeste i da želi takvo telo, tom detetu su potrebni briga, ljubav, saosećanje, razumevanje i neko ko će ga slušati," rekao je prošle godine za Big Issue i takođe dodao da je s vremenom počeo da razume da roditelji koji dozvoljavaju takve procedure retko imaju nameru da povrede dete.

"Ovi roditelji se ne prijavljuju da povređuju decu. Postoji kulturno uverenje da genitalije moraju da izgledaju na određeni način i da time potvrđuju fikciju da postoje samo dva tipa genitalija. To nije sprint, to je višegeneracijski maraton. Mora da se desi kulturna promena."

Burnout i pronalaženje zajednice

Džim je rekao da se u međuvremenu povukao iz aktivizma, jer ga je višegodišnja borba za interseks prava potpuno iscrpela. Ipak, emotivno je istakao da mu je zajednica koju je pronašao među drugim aktivistima pomogla da danas živi srećan život - sa Ivon, partnerkom koja ga voli.

"Pronašao sam zajednicu koja me je spasla. Da sam morao da se vratim u Baton Ruž i ostanem tamo do kraja života, to bi me slomilo. Nemam očekivanje da bih danas bio živ," zaključio je Džim.

