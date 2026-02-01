Slušaj vest

Jedna žena podelila je viralni TikTok video u kojem je razotkrila navodnu prevaru svog supruga, nakon što tvrdi da je pronašla dokaz afere na selfiju iz kupatila hotelske sobe u kazinu, koji joj je on poslao.

Korisnici TikToka imaju nezasitnu potrebu za dramom u vezama - bilo da su u pitanju dirljive priče o prvim sastancima ili poražavajući neuspesi prosidbi, ova platforma nudi sve. A kada se ljudi osete iznevereno, retko se ustručavaju da svoje nezadovoljstvo iznesu javno.

Jedna fotografija koja je sve otkrila

Jedna žena se nedavno okrenula TikToku kako bi razotkrila ono što tvrdi da je neverstvo njenog muža, nakon što je naišla na, po njenom mišljenju, nepobitan dokaz. Rešena da ispriča svoju verziju događaja, objasnila je kako je upravo jedna fotografija bila presudna.

Žena uhvatila muža u prevari preko selfija Foto: Printscreen/Tik Tok

U prilično smelom potezu, ona je podelila i samu fotografiju sa pratiocima, izazvavši ih da uoče sumnjivi detalj koji je njoj prvi zapao za oko.

Fotografije iz hotela u kazinu

Video je objavljen sa profila @shesough, a u njemu žena objašnjava kako je njen suprug navodno proveo noć u hotelu nakon odlaska u kazino. Tokom boravka tamo, slao joj je više fotografija na kojima pozira u kupatilu svoje hotelske sobe. Ono što je u prvi mah delovalo kao bezazleni selfiji, ispostavilo se kao okidač za njihov razlaz.

"Moj muž mi je slao slike pokušavajući da izgleda slatko u hotelskoj sobi u kazinu, ali sam primetila neke čudne stvari, i sada je samac", objasnila je ona.

"Možete li da pogodite šta je u pitanju?", dodala je, pre nego što je podelila dva selfija snimljena u ogledalu kupatila, sa njegovim prekrivenim licem kako bi zaštitila njegov identitet.

Žena uhvatila muža u prevari preko selfija Foto: Printscreen/Tik Tok

Detalj koji nije promakao internetu

Pažljivi korisnici društvenih mreža brzo su primetili ključan detalj - peglu za kosu koja se videla na kupatilskom pultu u odrazu ogledala. S obzirom na to da hoteli obično ne nude ovakve predmete, mnogi su posumnjali da ih je u sobu donela neka druga osoba. Nekoliko gledalaca primetilo je i da muškarac na fotografijama ne nosi burmu.

Reakcije koje su preplavile komentare

Snimak je pregledan više od četiri miliona puta i prikupio je preko 13.000 komentara, što je izazvalo lavinu reakcija.

"Pegla za kosu izgleda baš sumnjivo", "Odmah sam videla peglu", "Ufff, pegla i češalj za raščešljavanje", "Muškarci stvarno ne razmišljaju", "Pegla, Gospode", samo su neki od komentara u nizu.

Pogledajte video: Brakovi u Srbiji traju najviše 13 godina