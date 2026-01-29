Slušaj vest

Rođena sa teškim telesnim razlikama i ostavljena odmah po rođenju, Debora Dal nije imala lak ulazak u život. Od najranijih dana bilo je jasno da će se suočavati s izazovima koje većina ljudi nikada ne iskusi. Ipak, umesto da odustane, naučila je da se prilagodi i pronađe sopstveni način da ide napred.

Danas otvoreno govori o bolnim iskustvima iz prošlosti, ali još radije ističe snagu koju je iz njih izgradila.

Život sa fokomelijom

Debora već od detinjstva živi sa fokomelijom, retkim stanjem koje utiče na razvoj ruku i nogu, često rezultirajući nedovoljno razvijenim ili potpuno odsutnim udovima. Upravo zbog toga želi da svoju priču podeli javno i podigne svest o ovom stanju.

Umesto da brine o ćerki, Deborina biološka majka je odbila da je povede kući iz bolnice i na kraju je napustila.

Godine u sirotištu i nova šansa

Sledeće četiri i po godine Debora je provela u sirotištu, sve dok jedna porodica iz Sjedinjenih Američkih Država nije odlučila da je usvoji. Preseljenje u SAD označilo je prekretnicu - tada je, kako kaže, njen pravi život počeo. U novoj porodici prvi put je osetila samostalnost, uz stalnu podršku i ohrabrenje. Njena usvojiteljka ju je, korak po korak, podsticala da pokušava stvari sama.

"Kada sam imala pet ili šest godina, mama mi je rekla da držim četku verovatno rukama," prisetila se Debora u razgovoru za Truly.

Kada stopala postanu ruke

Vrlo rano je shvatila da može da koristi stopala umesto ruku, što joj je omogućilo znatno veću nezavisnost.

"Koristim noge da otvorim vrata, izvadim šolju iz ormana, ispravim kosu."

Njena nova porodica bila joj je oslonac i tokom brojnih operacija kojima je bila podvrgnuta, kako bi se uklonile kosti koje su izbijale kroz kožu.

Suočavanje sa pogledima i komentarima

Iako je pronašla načine da se snađe u svakodnevnom životu, bilo je mnogo teže nositi se sa reakcijama okoline. Pogledi, komentari i neprijatna pitanja pratili su je još od detinjstva.

"To je konstantno. Ponekad mi priđe dete i kaže: "Ej, šta nije u redu sa tvojim rukama?", priznala je u kratkom dokumentarcu.

Ni napuštanje škole nije značilo kraj neprijatnostima - komentari su je pratili i u odraslom životu.

TikTok kao prostor snage i humora

Uprkos svemu, Debora je donela hrabru odluku da pokrene TikTok kanal pod nazivom Deborah Look No Hands. Uz podršku porodice, uključujući supruga Nejtana i sina Metjua, počela je da deli trenutke iz svog svakodnevnog života.

Za kratko vreme okupila je više od 463.100 pratilaca, a publiku je osvojila iskrenošću, humorom i autentičnošću. Na njenom profilu često se mogu videti i recepti koje redovno priprema, pokazujući da je ništa ne može zaustaviti.

Odgovor trolovima koji je postao viralan

Iako se redovno suočava s uvredljivim komentarima, Debora je naučila da ih ne shvata lično. Jedan posebno ružan komentar, u kojem ju je neko uporedio sa dinosaurusom T-Reksom, inspirisao ju je na duhovit odgovor. Snimiła je video noseći male T-Reks ruke na prstima, a snimak je brzo postao viralan. Od tada, svoju platformu koristi kako bi dodatno skrenula pažnju na fokomeliju i slična stanja.

Poruka onima koji dolaze posle nje

"Ljudi govore ono što žele da kažu, a na vama je kako ćete da odgovorite. Trudim se da imam pozitivan, zabavan stav", poručuje Debora i nada se da će njen sadržaj pomoći drugima koji se suočavaju sa sličnim telesnim razlikama:

"Možda će jednog dana "dete sa razlikom u udovima" listati po TikToku i shvatiti: "Oh, ona liči na mene!" Sada imamo platformu na kojoj možemo da kažemo: "Ovde smo, zauzimamo prostor!".

