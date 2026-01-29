Slušaj vest

Možda ste se kao klinci pitali kako bi izgledao Mornar Popaj da zaista postoji. Decenijama je ostao samo crtani junak sa neverovatno velikim rukama, ali danas ta slika više nije rezervisana samo za animaciju.

U stvarnom životu postoji čovek koji izgleda kao da je sišao sa crtaća – Džef Dejb iz savezne američke države Minesota. Njegove ruke su razlog zbog kog gde god da se pojavi izaziva šok, nevericu i gomilu pogleda, a upravo one su mu donele i svetsku slavu. Naime, zbog svojih bizarno velikih ruku stekao je 1,8 miliona pratilaca na TikToku.

Rođen sa masivno velikim rukama, Džefa su roditelji vodili kod lekara i testirali ga na gigantizam, ali niko nije mogao da pruži naučno objašnjenje za njegove ogromne udove. Od tada je Džef zaradio svoj nadimak u srednjoj školi i odlučio je da napravi karijeru na osnovu svojih snažnih bicepsa.

"Samo zastanu i gledaju u mene"

Govoreći za medije, Džef je istakao da ga reakcije ljudi na njegove velike ruke veoma zabavljaju.

"Puno njih jednostavno zastane na trenutak. Ne žele da pričaju. Prođem pored šaltera sa brzom hranom i pružim im novac, a oni se samo malo zabezeknu i treba im trenutak da uzmu novac ili nešto kažu. To je smešno. Znam odmah kad neko primeti mene, vidi se na njihovom licu i prvo ne mogu da poveruju", rekao je on.

Ali Džef kaže da mu "to ne smeta". Međutim, postoje neki koji imaju hrabrosti da izraze svoje mišljenje kad upoznaju Džefa.

Klikom na link pogledajte kako izgledaju najviša i najniža žena na svetu.

"Kad mi vide ruke, plaše se da mi priđu"

Najsmešniji su mali klinci. Oni nisu stidljivi i odmah pitaju, šta mi se dopada", rekao je on.

"Zabavni su jer uvek reaguju tako vedro, ne vide ništa loše u tome, dok određene starije osobe postaju zbunjene time.

"Neki ljudi se plaše da priđu i porazgovaraju sa mnom na početku zbog moje veličine, a onda kad me upoznaju... vidi se po komentarima na TikToku da ljudi pišu 'Upoznao sam ga, najsimpatičniji je, kul je i ne smeta mu razgovor i tako to'."

Naravno, njegove ruke takođe privlače i ponekog stranca koji traži problem u baru. Ili su barem nekada privlačile.

"To je bilo ranije, kad sam izlazio po barovima", rekao je Džef, dodavši da bi odmah primetio osobu koja bi mogla da izazove tuču kad popije malo više.

Ali dani provoda po barovima su iza njega, i Džef sada uživa u mirnom životu kao deda i zvezda društvenih mreža, ali je takođe rekao da ima još nekoliko godina takmičenja u rvanju rukama pred sobom.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video: