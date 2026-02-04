Slušaj vest

U aprilu 2008. godine, Soni Grejem, 69-godišnji penzionisani menadžer u telekomunikacijama, izašao je iz svoje kuće u američkoj saveznoj državi Džordžiji i izvršio samoubistvo pucnjem iz vatrenog oružja. Njegova smrt bila je jezivo slična smrti Terija Kotla, 33-godišnjaka koji je izvršio samoubistvo u martu 1995. godine.

Sudbine ove dvojice muškaraca isprepletale su se ubrzo nakon Kotlove smrti, piše Lad Bible.

Četiri dana pre smrti, Teri Kotl je hitno prebačen u bolnicu sa prostrelnom ranom na glavi, koju je sam sebi naneo, nakon svađe sa suprugom Šeril Kotl, tokom koje su odlučili da se razdvoje.

Teri Kotl Foto: Printscreen/Youtube

Ko je bio Teri Kotl?

Prema pisanju portala Snoups, Teri Kotl je upoznao svoju buduću suprugu Šeril Svet 1988. godine. Kao ćerka njegovog šefa, Šeril je bila nekoliko godina mlađa od Terija i u tom trenutku, kao i on, u braku sa drugom osobom.

Oboje su napustili svoje partnere i venčali se u maju 1989. godine. Dobili su ćerku, dok je Teri usvojio Šerilina dva sina iz prethodne veze.

Bračni odnos se vremenom pogoršao, jer je Teri tajno održavao kontakt sa bivšom suprugom. U martu 1995. doneli su odluku da se trajno razdvoje.

Prema policijskom izveštaju, Šeril je doručkovala kada je njihov sin dotrčao govoreći: „Mama, tata ima pištolj!“ Ubrzo je zatekla Terija u kupatilu sa oružjem u ruci.

Šeril je izjavila da je vikala nešto poput „Teri, čekaj!“, a to je bilo otprilike u isto vreme kada je gurnula vrata da pokuša da uđe u kupatilo i u isto vreme je čula pucanj“, navodi NBC News.

"Dušo, pomozi mi, pomozi mi. Umirem", dahtao je, dok se ona prisećala njegovih reči.

Teri je prebačen u bolnicu u Džordžiji, ali je četiri dana kasnije Šeril, na nagovor svog svekra, pristala da skine Terija sa aparata za održavanje života i donira njegove organe. Srce je dobio Soni Grejem, tada 57-godišnjak.

Ko je bio Soni Grejem i kako je upoznao Šeril Kotl?

U gradu Hilton Hed, u saveznoj državi Južna Karolina, Soni Grejem se nalazio u završnoj fazi srčane insuficijencije, nakon što mu je infekcija oštetila srčani mišić. Bio je na listi čekanja za transplantaciju kada je stigla vest da je pronađen odgovarajući donor.

Dobio je srce 33-godišnjeg Terija Kotla – operaciju koja mu je spasla život.

Posle oporavka, Soni se vratio svakodnevici, ali su bliski ljudi primetili promene u njegovom ponašanju. Odbio je psihološko savetovanje, rekavši prijatelju Bilu Karsonu, kako prenosi CBS: „Žao mi je što je onaj čovek umro. Ali ovo je sada moje srce.“

Soni Grejem i Šeril Foto: Printscreen/Youtube

Postao je ljubitelj hot-dogova i piva, hrane i pića koje je Teri voleo, a vremenom je pokazivao i znake nemira. Krajem 1996. godine napisao je pismo Šeril kako bi joj zahvalio, a početkom 1997. on i supruga su je upoznali lično.

Soni, tada 59-godišnjak, zaljubio se u 30-godišnju Šeril već pri prvom susretu.

„Imao sam osećaj kao da je poznajem godinama“, rekao je kasnije za "The Hilton Head Island Packet" 2006. godine.

Iako Šeril u početku nije uzvratila osećanja, ostali su u kontaktu i kasnije započeli vezu. Venčali su se 2004. godine. Soni se razveo od supruge sa kojom je bio u braku 38 godina, i to 2001.

U početku je brak delovao skladno. Na drugu godišnjicu braka dali su intervju listu "The Hilton Head Island Packet", kada je Šeril izjavila: „Istina je ono što piše u Bibliji – ako živite po Božjoj volji i dajete radosnim srcem, bićete nagrađeni.“

Dve godine kasnije, Soni Grejem je izvršio samoubistvo pucnjem iz vatrenog oružja – na isti način kao i Teri Kotl.

Soni Grejem i Šeril Foto: Printscreen/Youtjub

Sve do svoje smrti, Grejem je pravio planove za budućnost. Pozvao je prijatelje na pecanje i pričao o predstojećem turniru u golfu. Ono što niko nije znao je da je sastavio testament. Jedini kome je rekao bio je njegov nećak kome je i poverio da je spremio testament i imenovao ga kao izvršitelja. Kada ga je momak pitao da li je sve u redu, Grejem je rekao samo „nikad se ne zna".

Samo koji dan kasnije njegov prijatelj sa kojim je išao na pecanje posvedočio je da Grejem nije ličio na sebe iako se nije žalio ni na šta. "On jednostavno nije bio srećni momak koga sam poznavao ceo život", rekao je prijatelj.

Sličnost između dve smrti ostavila je porodicu sa brojnim pitanjima bez odgovora. Njegovi unuci nisu mogli da razumeju zašto je Soni pravio planove za taj dan, ako je nameravao da sebi oduzme život.

Uprkos sumnjama, policija u Džordžiji je u septembru 2009. godine zvanično zaključila da je Sonijeva smrt bila samoubistvo.

