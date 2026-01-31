Slušaj vest

Dana 3. oktobra 1996. godine, u ruskom gradu Toljatiju, dogodio se jedan od najpotresnijih slučajeva otmice koji je godinama mučio lokalnu zajednicu. Olga Sineljnikova je na kratko svratila u prodavnicu „Badem“, ostavivši svoju dvomesečnu ćerku Mašu da spava u kolicima ispred ulaza. Međutim, kada se vratila – kolica su nestala.

- U sovjetsko vreme ljudi su često ostavljali decu ispred prodavnica. Olga je bila odsutna svega nekoliko sekundi, i tada je dete nestalo. Istrčala je napolje i odmah me pozvala, priseća se njena prijateljica Natalija.

Olgi su ukrali bebu iz kolica, srele su se 24 godine kasnije Foto: Printscreen/YouTube/a s

Prvi tragovi i nada koja ne umire

Već narednog dana, prazna kolica su pronađena u haustoru obližnje zgrade, ali devojčice nije bilo. Grad je ubrzo bio preplavljen lecima sa Mašinom slikom, a istraga je pokrenuta u punom kapacitetu. Jedan od mogućih tragova doveo je istražitelje do sela Holstovka u Uljanovskoj oblasti.

Tamošnja medicinska sestra ispričala je da su joj, odmah nakon nestanka, došli nepoznati muškarac i žena sa bolesnom bebom. Devojčica je imala visoku temperaturu i bila je umotana u peškir, što joj je bilo sumnjivo. Nakon što je videla sliku nestale Maše, tvrdila je da je to ista beba.

Ljudmila Starova, žena koja je otela Mašu Foto: Printscreen/YouTube/a s

Uprkos naporima i svedočenjima, identitet otmičara nije otkriven, a slučaj je vremenom pao u zaborav – barem za javnost.Olga, međutim, nikada nije prestala da traži svoje dete. Rodila je još dve ćerke, Sašu i Ksjušu, pažljivo birajući imena koja bi podsećala na nestalu Mašu.

- Svako ima svoj san. Neki žele slavu, a mi želimo samo jedno – da pronađemo moju sestru. Uvek postoji nada, rekla je Saša.

Poslednja nada – televizijska emisija

Olga je godinama čuvala uspomene na Mašu: etiketu iz porodilišta, prve noktiće, pelene… Kada je iscrpela sve druge mogućnosti, obratila se televizijskoj emisiji "Čekaj me", kao poslednjem pokušaju da dobije neki trag. Preokret je usledio tek 2020. godine, pune 24 godine nakon nestanka. U redakciju emisije stiglo je pismo Ljudmile Starove iz Samarske oblasti. Njena ispovest otkrila je šokantne detalje.

Olga Sineljnikova sa porodicom u emisiji Čekaj me Foto: Printscreen/YouTube/a s

Tajna otkrivena pred smrt

Ljudmila je ispričala da joj je rođaka, na samrti, priznala mračnu tajnu. Njeno dete iz drugog braka rođeno je mrtvo, ali nije želela da to sazna njen suprug, koji je silno želeo potomstvo.U očajanju je odlučila da ukrade tuđe dete. Tog kobnog dana 1996. godine, ukrala je Mašu iz kolica i, zajedno sa mužem, napustila Toljati. Preselili su se u Uljanovsku oblast i detetu obezbedili nova dokumenta.

Ljudmila je dugo ćutala, boreći se sa grižom savesti, sve dok nije dobila blagoslov svog duhovnog oca da ispriča istinu.

Ponovno otkriće identiteta

Maša Sineljnikova u emisiji Čekaj me Foto: Printscreen/YouTube/a s

Nakon emitovanja emisije, pronađena je devojka po imenu Vera, koja je odrastala u uverenju da je dete žene koja ju je otela. Njena sličnost sa biološkom majkom, Olgom, bila je neverovatna – čak su i voditelji emisije ostali bez reči.

Vera je bila skeptična, ali je ipak pristala na DNK test. Da bi se potvrdili rezultati, uzeti su uzorci i od žene koju je smatrala svojom sestrom – ćerke otmičarke. Prvi rezultati su pokazali da Vera i „sestra“ nisu u srodstvu. Zatim su otvoreni rezultati testa između Vere i Olge. Sličnost DNK bila je 99,9%, što je potvrdilo ono što su svi već osećali – Vera je zapravo Maša.

Emocije jače od reči

Susret Olge sa ćerkom Mašom Foto: Printscreen/YouTube/a s

Iako u početku nije želela da se pojavi u javnosti, Vera je nakon svega pozvala Olgu. U dirljivom razgovoru, Olga joj je ispričala sve o detinjstvu koje nikada nije imala, uključujući i detalj koji niko drugi nije mogao znati – jedinstvenu mrlju na stomaku koju je videla u porodilištu. Taj detalj je prelomio – Vera je pristala da se sastanu.

Sledećeg dana, njih dve su se konačno srele. Zagrljaj, suze, tišina ispunjena emocijama – bio je to trenutak koji rečima teško može da se opiše.

- Nikada nisam mogla ni da zamislim da je tako nešto moguće. Oduvek sam se osećala "drugačije", ali nikada nisam pomislila da nisam njihovo dete, rekla je Vera nakon susreta.

Olga sa ćerkom Mašom, ujedinjenje Foto: Printscreen/YouTube/a s

Povratak izgubljene niti

Olga je predstavila Veru njenim pravim sestrama. Susret pun topline i suza bio je početak isceljenja nakon decenija bola. Sestre su je dočekale otvorenog srca, a njihove reči su duboko dotakle Veru.

