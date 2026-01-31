Slušaj vest

Neverovatna priča stiže iz Voda di Kadorea u pokrajini Beluno, gde je jedanaestogodišnji dečak morao da pređe šest kilometara usred zime i jakog snega jer nije imao validnu kartu od deset evra za put od Voda di Kadorea do San Vita di Kadorea. Incident se dogodio u utorak, 27. januara, a kompanija Dolomiti Bus potvrdila je da je pokrenula internu istragu.

U zvaničnom saopštenju navodi se da je formirana komisija koja ima zadatak da hitno i detaljno utvrdi sve okolnosti događaja. Kompanija je kontaktirala porodicu dečaka kako bi prikupila sve relevantne informacije i najavila da će javnost biti obaveštena nakon okončanja postupka. Iz Dolomiti Busa poručuju da je njihova svakodnevna misija pružanje bezbedne i odgovorne usluge, posebno kada je reč o maloletnicima.

dečak zarobljen u snegu
ilustracija Foto: Zoonar/Ruslan Olinchuk, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Porodica tvrdi da je dečak mogao da poništi četiri karte

Porodica je ogorčena i podnela je prijavu za napuštanje maloletnika protiv Dolomiti Busa i vozača. Dečak je iz San Vita, gde mu se nalazi škola, pešačio do Voda stazom kojom porodica tokom leta često prolazi.

Advokatica i baka dečaka, Kjara Balbinot, objašnjava da je dete imalo blok od deset karata u vrednosti od 2,50 evra i da mu je potvrđeno da se one mogu koristiti i u okviru olimpijske tarife od deset evra. Kako kaže, bilo je dovoljno poništiti četiri karte, što je rešenje koje vozač nije želeo da primeni. Ističe da je takva odluka neobjašnjiva, naročito imajući u vidu visoku cenu za kratku relaciju.

"Stigao je kući promrzao, uplašen i u suzama"

Majka dečaka, Sole Vatalaro, kaže da njen sin nije imao mobilni telefon i da je kući stigao u stanju hipotermije, sa telesnom temperaturom od 35 stepeni. Dodaje da je bio uplašen, iscrpljen i smrznut, kao i da je na putu proveo više od sat i po vremena duže nego obično.

SAD nevreme sneg
Foto: WILL OLIVER/EPA

Objašnjava da je dete ostalo kod kuće narednog dana jer se nije dobro osećalo i bilo je vidno potreseno. Porodica je odmah kontaktirala Dolomiti Bus, a služba za korisnike prosledila je slučaj upravi. Majka kaže da očekuju da istraga bude temeljna i da odgovorni snose posledice, naglašavajući da bi kaznu platila bez problema, ali da ostavljanje deteta na snegu i hladnoći ne može biti opravdano.

Vozač suspendovan tokom istrage

U novom saopštenju Dolomiti Bus potvrđuje da je vozač suspendovan. Spornu liniju izvodila je kompanija La Linea, podizvođač Dolomiti Busa, koja je po prijavi odmah pokrenula proveru. Navode da je vozač privremeno udaljen iz službe dok se ne utvrde sve činjenice.

(Kurir.rs/Blic)

Ne propustiteŽenaMedicinska sestra krenula na posao pa završila u suzama zbog snega: Uskoro je nastupila scena o kojoj bruji internet
Žena zaglavljena u automobilu u snegu u Diseldorfu, emotivni trenutak
AutoVozači, nikada ne pritiskajte ovaj taster u automobilu dok vozite po zaleđenom putu
Vožnja po snegu i ledu – stručnjaci upozoravaju da se tempomat ne koristi u zimskim uslovima
ZanimljivostiStanislav pokazao kako se kupa na -71 stepen i malo ko bi ovo podneo: Živi u najhladnijem gradu na svetu, a ovo je njegov svakodnevni ritual
Screenshot 2026-01-13 184139.png
ZanimljivostiOtvorio ulazna vrata, kuću mu zatrpao sneg: Pokazao kako mu izgleda jedan sasvim običan dan i 3 miliona ljudi ne može da se načudi (VIDEO)
island.jpg
ŽenaKako da uklonite sneg sa prilaza u jednom potezu bez lopatanja: Ovaj trik će vas oduševiti i olakšati vam život
shutterstock_2588478753.jpg

 Video: Najhladniji vikend pred nama

OD PETKA NAGLI PREOKRET: NAJHLADNIJI VIKEND PRED NAMA! Nedeljko Todorović najavio SNEG u ovom delu Beograda, a evo do kada se zadržava! Izvor: Kurir televizija