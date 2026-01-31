Slušaj vest

Neverovatna priča stiže iz Voda di Kadorea u pokrajini Beluno, gde je jedanaestogodišnji dečak morao da pređe šest kilometara usred zime i jakog snega jer nije imao validnu kartu od deset evra za put od Voda di Kadorea do San Vita di Kadorea. Incident se dogodio u utorak, 27. januara, a kompanija Dolomiti Bus potvrdila je da je pokrenula internu istragu.

U zvaničnom saopštenju navodi se da je formirana komisija koja ima zadatak da hitno i detaljno utvrdi sve okolnosti događaja. Kompanija je kontaktirala porodicu dečaka kako bi prikupila sve relevantne informacije i najavila da će javnost biti obaveštena nakon okončanja postupka. Iz Dolomiti Busa poručuju da je njihova svakodnevna misija pružanje bezbedne i odgovorne usluge, posebno kada je reč o maloletnicima.

ilustracija Foto: Zoonar/Ruslan Olinchuk, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Porodica tvrdi da je dečak mogao da poništi četiri karte

Porodica je ogorčena i podnela je prijavu za napuštanje maloletnika protiv Dolomiti Busa i vozača. Dečak je iz San Vita, gde mu se nalazi škola, pešačio do Voda stazom kojom porodica tokom leta često prolazi.

Advokatica i baka dečaka, Kjara Balbinot, objašnjava da je dete imalo blok od deset karata u vrednosti od 2,50 evra i da mu je potvrđeno da se one mogu koristiti i u okviru olimpijske tarife od deset evra. Kako kaže, bilo je dovoljno poništiti četiri karte, što je rešenje koje vozač nije želeo da primeni. Ističe da je takva odluka neobjašnjiva, naročito imajući u vidu visoku cenu za kratku relaciju.

"Stigao je kući promrzao, uplašen i u suzama"

Majka dečaka, Sole Vatalaro, kaže da njen sin nije imao mobilni telefon i da je kući stigao u stanju hipotermije, sa telesnom temperaturom od 35 stepeni. Dodaje da je bio uplašen, iscrpljen i smrznut, kao i da je na putu proveo više od sat i po vremena duže nego obično.

Foto: WILL OLIVER/EPA

Objašnjava da je dete ostalo kod kuće narednog dana jer se nije dobro osećalo i bilo je vidno potreseno. Porodica je odmah kontaktirala Dolomiti Bus, a služba za korisnike prosledila je slučaj upravi. Majka kaže da očekuju da istraga bude temeljna i da odgovorni snose posledice, naglašavajući da bi kaznu platila bez problema, ali da ostavljanje deteta na snegu i hladnoći ne može biti opravdano.

Vozač suspendovan tokom istrage

U novom saopštenju Dolomiti Bus potvrđuje da je vozač suspendovan. Spornu liniju izvodila je kompanija La Linea, podizvođač Dolomiti Busa, koja je po prijavi odmah pokrenula proveru. Navode da je vozač privremeno udaljen iz službe dok se ne utvrde sve činjenice.

(Kurir.rs/Blic)

Video: Najhladniji vikend pred nama