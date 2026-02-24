Slušaj vest

Kada je jedanaestogodišnja devojčica ostala je trudna sa devetnaestogodišnjim Habibom Patahonovim iz Tadžikistana vest je odjeknula širom sveta. Mnogi društveni aktivisti tada su zahtevali zatvorsku kaznu za gastarbajtera, ali je sama devojčica, tada još dete, molila da im se pruži šansa za normalan porodični život i da ih ostave na miru.

Novinari portala Woman.ru istražili su kako danas živi Valja Isajeva i kako se završila ova, za mnoge neprihvatljiva, zajednica.

Razvrat ili ljubav

Sve je počelo 2005. godine, kada je baka Valje, Antonina Zenkina (majka njenog očuha), bila primorana da iznajmi jednu sobu u stanu. Novca koji je zarađivala nije bilo dovoljno za život nje i unuke. Valja nije imala roditelje, baka ju je sama podizala, a porodica se nalazila u teškoj finansijskoj situaciji. Stanar je postao upravo Habib, koji je u prestonicu došao da radi.

Živeći u istom stanu, Valentina i Habib su se zaljubili jedno u drugo. Između njih je započela romantična veza, uprkos njenim godinama, a ubrzo je došlo i do intimnog odnosa. Kasnije su u raznim televizijskim emisijama objašnjavali da su i bez trudnoće želeli da budu zajedno i zasnuju porodicu, ali da nisu mogli ni da pretpostave da će Valja ostati u drugom stanju.

Habib je tada dobio uslovnu kaznu, Valja je rodila devojčicu, par se venčao, a mlada majka je završila devet razreda škole i upisala studije, iako je kod kuće imala tek rođenu bebu.

Težak porodični život

Porodična svakodnevica nije bila laka. Novca je stalno nedostajalo, a nekoliko godina kasnije komšije su prijavile da Habib tuče Valju. Ipak, do 2019. godine, tvrdilo se da su se njihovi odnosi donekle smirili.

Kako danas živi Valja Isajeva

Ove godine Valja je napunila 33 godina. Iako je još mlada, majka je četvoro dece: najstarija ćerka Amina ima 17 godina, sin Amir devet i pohađa treći razred, Damir ide u vrtić, dok će najmlađi Jusuf uskoro napuniti dve godine. Ipak, njen život daleko je od idiličnog. Uprkos velikoj porodici, Valja pokušava da se razvede od Habiba i čak je promenila ime kako bi se distancirala od prošlosti - danas se u dokumentima zove Muslima.

Kako je ispričala novinarima KP.RU, njen muž je još u leto 2022. godine otišao iz zemlje, po ugovoru, u Ukrajinu. Supruzi je ostavio bankovnu karticu na koju je trebalo da pristiže novac, ali se situacija zakomplikovala - kartica je blokirana, a Valja je ostala sama sa decom, bez ikakvih primanja.

Borba za opstanak

Valja ističe da nikada nije sedela skrštenih ruku. Radila je kao kuvarica u fabrici, dok je najstarija ćerka čuvala mlađu decu. Međutim, Habib je insistirao da napusti posao, obećavajući da će on izdržavati porodicu. Kada je odlučio da ode na službu, Valja se obradovala, verujući da će porodica konačno imati stabilna primanja. Ispostavilo se da je to bila zabluda. Danas je poznato da je Habib završio u bolnici zbog kontuzije, ali to nije promenilo njenu odluku da se razvede.

Druga žena i dugovi

Kako Valja tvrdi, Habib je u Tadžikistanu imao i drugu suprugu.

"Stvarno su živeli zajedno. Nisu se venčali u matičnoj službi, već po muslimanskim običajima. Posle mu se nešto nije dopalo i odlučio je da raskine. Molio je da mu oprosti," prisetila se Valja.

Odnose nisu narušavale samo prevare, već i stalni finansijski problemi. Habib je često uzimao kredite koje je kasnije Valja morala da otplaćuje. Zanimljivo je da je, i bez formalnog obrazovanja, uspela da radi kao urednica na Prvom kanalu.

"Treće dete mi je imalo samo šest meseci kada sam počela da radim. Kod kuće nisam imala računar, a u kancelariji sam prijavljivala goste tok-šou programa, sređivala karte i hotele. Radila sam do kasno, sve su me naučili, ali sam morala da odem," ispričala je ona.

Habib je obećavao automobil i more, ali su zajedno otišli samo u Tadžikistan, i to na kredit od 600.000 rubalja, koji Valja i danas otplaćuje. Novac je potrošen na poklone rodbini, a porodica bez njega sada mesečno izdvaja 25.000 rubalja za dug.

Odnos sa decom i pogled u budućnost

Najstarija ćerka Amina nikada nije izgradila dobar odnos sa ocem. Kada je tukao Valju, ona je branila majku i od tada ga ne podnosi. Umesto da nastavi školovanje u 11. razredu, Amina će ostati kod kuće kako bi čuvala mlađu braću i sestre dok majka traži posao.

"Ne stidim se. Ne mogu dete mirne savesti da pošaljem u školu jer nemam novca za pribor i novu obuću. Jedva imamo za hranu. Ne želim da prosim, idem na razgovore i tražim posao," kaže Valja.

Prema njenim rečima, Habib više nema šanse da se vrati u porodicu. Čvrsto je odlučila da se razvede i započne novi život.

