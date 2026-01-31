Slušaj vest

Gabriela Riko Himenez, 21-godišnja meksička manekenka, postala je centralna figura u jednom od najzloglasnijih slučajeva nestanaka i teorija zavere na internetu. Mnogi veruju da je model, koja je pokušala da otkrije šokantne tajne, žrtvovana od strane ljudi koje je pokušala da razotkrije.

Gabrijela Riko Himenez Foto: Printscreen YouTube

Drama ispred hotela u Monterreju

Incident se odigrao 2009. godine ispred luksuznog hotela u Montereju, Meksiko. Snimci pokazuju Himenez kako viče:

„Pojeli su čoveka. Nisam znala. Želela sam slobodu“

Policija ju je potom odvela, ali ono što je zapanjilo ljude širom sveta bila je njena misteriozna nestanak odmah nakon tog čudnog večernjeg incidenta. Zvanični izveštaji potvrđuju da od 3. avgusta 2009. godine niko nije video Gabrielu Riko Himenez.

Tada je navodno optuživala članove „globalne elite za kanibalizam“.

Viralni snimci i spekulacije

Iako se manekenka nije pojavila od tada, snimci njenog histeričnog ispada i dalje kruže društvenim mrežama, što je podgrejalo spekulacije o njenoj sudbini.

Krajem prošle godine njen slučaj je ponovo u trendu na TikToku, gde je jedan korisnik napisao:

„Upozorila nas je... i onda nestala. Slučaj Gabriele Rico Jimenez postaje MRAČAN.“

Komentari ispod videa uključuju:

„Pojeli su je…“

„Verujte mi, pojeli su je.“

„Godinama postoje priče i glasine o navodnom kanibalizmu elite. Prečesto se ponavlja da bi bila laž.“

„Nestala je, bila je veoma poznata, sve o njoj je prestalo da postoji, ljudi više nisu govorili o njoj… zaista čudno.“

Na Redditu korisnici takođe postavljaju pitanja o ovom slučaju, podsećajući da je Gabriela 2009. godine tipovana nakon što je tvrdila da je prisustvovala ekskluzivnoj zabavi Elite. Neki odlaze i korak dalje povezujući njenu sudbinu sa Džefrijem Epstajnom te da bi se njeno ime mogli nađi u fajlovima koji polako izlaze na videlo, a u kojima se otkrivaju blud i razvrat u kojem su učestovali brojni svetski moćnici.