U aprilu 1997. godine žena prerušena u medicinsku sestru mirno je izašla iz bolnice u Kejptaunu, noseći u naručju dvodnevnu bebu. Niko nije posumnjao. Niko je nije zaustavio.

Tek 17 godina kasnije, istina o jednom od najpotresnijih slučajeva otmice dece u Južnoj Africi isplivala je na površinu – i to na potpuno neverovatan način.

Foto: printscreen/facebook/Miche Zephany Sheldon

„Bilo je jezivo koliko smo ličile“

U januaru 2015. godine, Miš Zefani Šeldon započela je poslednju godinu srednje škole. Ubrzo se pročulo da je stigla nova učenica – Kasidi Nurs, tri godine mlađa devojčica.

Već na prvi pogled bilo je jasno: ličile su neverovatno jedna na drugu.

– „Osetila sam neku trenutnu povezanost, bilo je čak i pomalo zastrašujuće“, prisetila se Miš.

Foto: printscreen/facebook/Miche Zephany Sheldon

Uprkos razlici u godinama, postale su nerazdvojne. Zvale su se „velika seka“ i „beba“. Kada bi ih pitali da li su u srodstvu, smejale bi se:

– „Možda u nekom drugom životu!“

Selfi koji je srušio ceo život

Jednog dana su se zajedno slikale. Taj selfi je stigao do Mišinih roditelja, Lavone i Majkla Solomona, koji su ostali zatečeni neverovatnom sličnošću.

Međutim, ono što je usledilo bilo je još čudnije – Kasidini roditelji, Selest i Morne Nurs, zamolili su ćerku da proveri da li je Miš rođena 30. aprila 1997. godine.

Kada je odgovor bio potvrdan, Mišin svet se srušio.

Odvedena sa časa – i suočena s istinom

Pogledajte u galeriji fotografije devojčice:

1/5 Vidi galeriju Miš Zefani Šeldon oteta kao devojčica Foto: printscreen/facebook/Miche Zephany Sheldon

Nekoliko nedelja kasnije, Miš je usred časa matematike izvedena iz učionice i odvedena u direktorovu kancelariju. Tamo su je čekala dva socijalna radnika.

Saopštili su joj da je beba po imenu Zefani Nurs oteta iz porodilišta bolnice Grut Šur pre 17 godina – i da nikada nije pronađena.

Urađen je DNK test. Rezultat je bio nedvosmislen.

Miš i oteta beba bile su ista osoba.

Vest je odjeknula širom zemlje, a žena koja ju je odgajila – Lavona Solomons – ubrzo je uhapšena.

„Nisam osećala povezanost sa biološkim roditeljima“

Foto: printscreen/facebook/Miche Zephany Sheldon

Susret sa biološkim roditeljima bio je bolan.

– „Nije bilo te povezanosti. Strašno je teško jer ceo život misliš da je to tvoja porodica“, priznala je Miš.

Dodala je da je godinama pokušavala da pronađe taj osećaj pripadnosti, ali da on u početku nije postojao.

– „Imala sam dva oca. Znala sam da ću, ako se ikada budem udavala, želeti da me obojica vode do oltara“, rekla je.

Otmica posle pobačaja

Kasnije se saznalo da je Lavona imala ozbiljne probleme s plodnošću i da je pre toga doživela kasni pobačaj. Prerušena u medicinsku sestru, ukrala je bebu direktno iz bolničkog kreveca.

Iako danas nema kontakt sa ženom koja ju je odgajila, Miš odbija da je vidi kao čudovište.

Foto: printscreen/facebook/Miche Zephany Sheldon

– „Ne gledam na nju kao na zlu osobu. Svi smo povređeni. Svima nam je bilo potrebno izlečenje“, rekla je.

Lavona Solomons je 2016. godine osuđena na 10 godina zatvora zbog otmice, prevare i kršenja Zakona o zaštiti dece. Sudija je tada istakao da nije pokazala kajanje.

Venčanje koje je spojilo dve porodice

U martu 2023. godine, Miš je donela odluku koja je dirnula mnoge – zamolila je oca koji ju je odgajio i biološkog oca da je zajedno isprate do oltara.

– „Moj biološki otac u početku nije bio srećan zbog toga. Ali na kraju je pristao. Bio je to mali čudesni trenutak“, rekla je.

Danas kaže da su se odnosi između dve porodice znatno popravili.

– „Sazreli smo, shvatili da smo ljudi. Pokazujemo međusobno poštovanje i konačno prihvatamo ono što se dogodilo“, zaključila je.

