Slušaj vest

Martin Pistorijus, koji je više od 10 godina patio od takozvanog "sindroma zaključanosti" (sindrom ukočene osobe), osvrnuo se na ono kroz šta je prošao.

Naime, Martin iz Johanesburga u Južnoj Africi, vratio se kući iz škole 1988. godine i rekao svojoj majci da ga boli grlo i da ima glavobolju. Simptomi nalik gripu kod dvanaestogodišnjaka su se pogoršavali i on je na kraju izgubio sposobnost komunikacije i upravljanja sopstvenim telom.

Pogrešna dijagnoza i gubitak kontrole nad telom

Nakon što je zapao u vegetativno stanje, lekari su pretpostavili da je u komi.

U galeriji pogledajte Martinove fotografije:

1/11 Vidi galeriju Martin Pistorijus Foto: Jutjub, Printscreen/Instagram/martinpistorius

"Bio sam pozitivan na kriptokokni meningitis i tuberkulozu mozga i lečen sam od oba. Moje telo je oslabilo i izgubio sam sposobnost govora i kontrole pokreta. Sve - od toga šta nosite, šta jedete i pijete, pa čak i da li ćete uopšte jesti ili piti, do toga gde ćete biti sutra ili sledeće nedelje - o svemu se odlučuje bez vas, a vi ne možete ništa da učinite povodom toga," objasnio je on za LADbible 2024. godine.

Zarobljen u sopstvenom telu

Pošto niko nije znao da Martin ima sindrom zaključanosti, niko nije shvatio da je on i dalje svestan. Do svoje šesnaeste godine povratio je svest, ali je i dalje bio potpuno zarobljen u sopstvenom telu. Oko tri godine kasnije, Martin je uspeo da počne da komunicira uz pomoć računara koji su male pokrete očiju pretvarali u govor.

Život danas: porodica, posao i aktivizam

Iako se i dalje suočava sa ozbiljnim fizičkim ograničenjima i koristi invalidska kolica, povratio je ograničenu kontrolu nad glavom i rukama. Danas je otac, borac za prava osoba sa invaliditetom, radi kao veb-dizajner i deli svoju priču kroz javne nastupe i društvene mreže.

Razmišljanja povodom pedesetog rođendana

Na svoj pedeseti rođendan, Martin je napisao na Instagramu da je njegov život bio ispunjen dubokim bolom, traumom i izazovima koji su delovali potpuno nepremostivo.

"A ipak, evo me ovde, nakon što sam preživeo stvari koje nikada nisam bio namenjen da preživim. Uz sve to, postojala je i radost - prava, neobuzdana radost. Trenuci lepote, povezanosti i čuda koji su prevazišli sve što sam mogao da sanjam," napisao je Martin.

Martin Pistorijus proslavio 50. rođendan Foto: Printscreen/Instagram/martinpistorius

Poruka nade i zahvalnosti

"Kada se osvrnem na proteklih 50 godina, ono što ostaje nisu ni teškoće ni dostignuća, već ljubav, zahvalnost i poštovanje, kao i tiha, postojana vera koja me je nosila kroz svetlost i tamu," nastavio je Martion pa zaključio:

"I dalje se suočavam sa izazovima, ali dok ulazim u ovu narednu godinu, moja namera je jednostavna: da nastavim da se pojavljujem, da sijam svoje svetlo tamo gde mogu i da uzvraćam na načine koji imaju smisla. Posle pedeset godina znam ovo: život je krhak, bolan i zapanjujući, ali i dragocen i zapanjujuće lep. I ostajem duboko zahvalan što sam ovde - još uvek učim, još uvek postajem."

Pogledajte video: Petar je 2 puta prevario smrt