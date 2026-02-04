Slušaj vest

Jedan od najzagonetnijih slučajeva otmice dece u nemačkoj istoriji i dalje nema odgovor. Sudbina male Nine fon Galvic, koja je nestala krajem 1981. godine u Kelnu, ostala je enigma i više od četiri decenije kasnije, uprkos tome što je devojčica preživela i vraćena porodici.

Nestanak na putu do škole

Dana 18. decembra 1981. godine, osmogodišnja Nina, ćerka bankarskog službenika i umetnice, krenula je u školu zajedno sa decom iz komšiluka. Tokom puta se odvojila od grupe, zaostala nekoliko koraka i nikada nije stigla do škole. Kada su učitelji primetili da se nije pojavila na nastavi, odmah su obavestili roditelje, a oni su alarmirali policiju. Potraga je započela gotovo istog trenutka.

Prvi poziv i neobično pitanje

Manje od sat vremena kasnije, porodica je primila zastrašujući telefonski poziv. Sa kasete se prvo čuo nepoznat muški glas, a zatim i glas same Nine, kako bi se potvrdilo da je živa. Otmica je od samog početka imala neobičan tok. Umesto klasičnog zahteva za novac, otmičar je roditeljima postavio pitanje: "Koliko vi vrednujete svoju ćerku?"

Neuspeli pokušaji razmene novca

Otac je morao putem radija, na unapred dogovorenoj frekvenciji, da saopšti iznos otkupnine. Dogovorena suma od 800.000 nemačkih maraka bila je prihvaćena, a instrukcije su ubrzo stigle. Plan je predviđao da otac 24. decembra iz voza u pokretu izbaci paket sa novcem čim dobije signal. Signal se, međutim, nikada nije pojavio. Policija je preventivno kupila sve karte, što je, kako se veruje, otmičarima jasno stavilo do znanja da je u pitanju zamka.

Drugi pokušaj organizovan je 30. decembra, kada je otac helikopterom kružio iznad polja u okolini Kelna. Umesto uputstava, stigle su optužbe da sarađuje sa policijom i komunikacija je ponovo prekinuta.

Novi zahtevi i prekid saradnje s policijom

Posle gotovo tri nedelje tišine, stigao je novi snimak na kojem se Nina vidi nasmejana i živa. Ovog puta, zahtevani iznos povećan je na 1.2 miliona maraka. Još jedan pokušaj razmene, 5. februara 1982. godine, završio se neuspešno - bez ikakvog znaka od otmičara. Slomljeni i očajni, roditelji su tada odlučili da prekinu saradnju sa policijom. U proces se uključio televizijski novinar Franc Tartaroti, koji je prihvatio ulogu posrednika.

Povratak koji je šokirao javnost

Franc Tartaroti Foto: Sven Simon / United Archives / Profimedia

U noći 12. maja, Tartaroti je iz voza izbacio paket sa milion i po nemačkih maraka. Samo tri dana kasnije dogodilo se nešto što je zaprepastilo celu zemlju. Nina je pronađena živa na jednoj autobuskoj stanici. Bila je vidno mršavija i uplašena, ali fizički u dobrom stanju.

Pet meseci zatočeništva

Devojčica je kasnije ispričala da je gotovo pet meseci provela u sobi starog kućerka, sa zakucanim prozorima. O njoj su brinuli muškarac i žena - hranili su je, donosili knjige i igrali se s njom, ali joj nikada nisu dozvoljavali da izađe napolje. Uprkos opsežnoj istrazi, policija nikada nije uspela da identifikuje otmičare. Jedna od teorija sugerisala je da su imali pomagača unutar policije, koji ih je upozoravao na poteze vlasti.

Novac koji nikada nije potrošen

Posebnu misteriju predstavlja sudbina otkupnine. Serijski brojevi svih novčanica bili su evidentirani, ali gotovo nijedna nikada nije puštena u opticaj. Samo 400.000 maraka pronađeno je slučajno u šumi krajem 1982. godine. Ostatak novca nikada nije lociran - veruje se da je zakopan ili zauvek izgubljen. Čak ni tokom zamene nemačke marke za evro, niti nakon zvaničnog uvođenja evra 2002. godine, nijedna od označenih novčanica nije se pojavila u bankarskom sistemu.

Nina fon Galvic - nestala na 5 meseci, otmičari nikad nisu pronađeni Foto: Printscreen

Život posle otmice i pitanja bez odgovora

Nina se nakon povratka relativno brzo vratila školskim obavezama i nastavila normalan život. Psihološka pomoć joj, prema sopstvenim rečima, nije bila potrebna, jer su se otmičari prema njoj ponašali korektno. Ipak, ključna pitanja ostala su bez odgovora: Ko je oteo devojčicu? Zašto su se odrekli ogromne sume novca? I kako je moguće da slučaj nikada nije rasvetljen?

Otmica Nine fon Galvic i danas ostaje jedna od najvećih misterija u savremenoj nemačkoj kriminalističkoj istoriji.

