Elitne jedinice SS bile su tokom Drugog svetskog rata među najstrašnijim i najbrutalnijim nemačkim formacijama. Bile su poznate po bezrezervnoj lojalnosti Adolfu Hitleru, a između ostalog bile su odgovorne za mučenje pripadnika pokreta otpora, delovanje tajne policije Gestapo, kao i za koncentracione i logore smrti.

Upravo zato je usledio veliki šok kada su Detlef Gerdsen i njegova ćerka tokom posete Muzeju logora Froslev u južnoj Jitlandiji, koji je za vreme rata bio nacistički zatvorenički logor, ugledali fotografiju na kojoj se nalazilo njima veoma blisko lice - okruženo pripadnicima SS-a.

Fotografija koja je promenila porodičnu istoriju

"Ćerka je bila sa mnom i zajedno smo razgledali fotografije. U jednom trenutku je rekla: "Pa ova žena liči na baku?", rekao je Detlef koji nije mogao da veruje sopstvenim očima, ali je natpis ispod fotografije potvrdio sumnju:

Danac pronašao taštu na naci fotografijama Foto: Printscreen/Facebook/FransJosefMeyer

"Pisalo je "Frau Štajnbek", i tada sam bio sto posto siguran da je to ona. Zvala se Ana-Lize Štajnbek. To je moja tašta. Bili smo potpuno šokirani. Nikada nismo znali šta je radila tokom rata“, ispričao je Detlef Gerdsen, koji učestvuje u novom dokumentarcu danske televizije DR pod nazivom "Tajna danskih SS-žena".

Više od 200 žena u službi SS-a u Danskoj

Dokumentarac po prvi put donosi dokaze iz zvaničnih dokumenata nacističke okupacione vlasti da je više od 200 žena pred kraj rata radilo za ozloglašenu SS organizaciju u Danskoj. Jedna od njih bila je upravo Detlefova tašta, koja je bila zaposlena u SS-u u Danskoj kao takozvani "SS-Gefolge". Termin "SS-Gefolge" u prevodu znači "SS-pratilje" ili "SS-pridružene osobe", a odnosio se na žene zaposlene u SS-u koje su obavljale različite zadatke.

Uloga žena u SS aparatu

Njihovi poslovi su se kretali od vođenja kartoteka, prepisivanja i prevođenja dokumenata, pa sve do zadataka koji su bili direktno povezani sa brutalnošću SS-a, poput rada kao čuvarice zatvorenika.

"Nije im bilo dozvoljeno da nose oružje i idu na front, ali su radile u pozadini i obavljale ključne poslove bez kojih ceo sistem ne bi mogao da funkcioniše", objašnjava istoričar sa Univerziteta u Roskildeu, Klaus Bundgord Kristensen, koji takođe učestvuje u dokumentarcu.

Ana-Lize Štajnbek Foto: Privatna Arhiva

Rođendanska proslava i deportacije smrti

U slučaju Ane-Lize Štajnback, istoričari su utvrdili da je radila za SS u Gestapovom zatvoreničkom logoru u Froeslevu, što objašnjava njeno prisustvo na fotografiji koja prikazuje proslavu rođendana komandanta logora 16. januara 1945. godine. Samo tri dana pre te proslave, voz sa danskim zatvorenicima napustio je logor i krenuo ka znatno brutalnijim nemačkim koncentracionim logorima južno od granice. Ukupno je oko 1.600 zatvorenika iz Froeslev logora deportovano u nemačke logore, a oko 220 njih je umrlo.

Zašto su žene radile za SS?

Istoričar i kustos Muzeja Froeslev logora, Denis Larsen, istraživao je poreklo i motive ovih žena i ističe da su razlozi bili veoma različiti. Motivi su se kretali od novca i ljubavi, do želje za boljim životom. Ipak, ideologija je, prema njegovim rečima, igrala važnu ulogu kod određenog broja žena, naročito onih iz nemačke manjine u južnoj Jitlandiji, koje su često bile izložene snažnom pritisku nacističke ideologije.

"Ona je odrasla u izrazito nacističkom okruženju, gde joj je otac bio relativno visoko rangirani nacista. To je verovatno uticalo na njenu odluku da potraži posao kod Gestapoa u Froeslev logoru", objašnjava Larsen u dokumentarcu.

Život posle rata i suočavanje s istinom

U jednom periodu Ana-Lize Štajnback bila je udata za nemačkog SS-podoficira iz Froeslev logora, ali su se kasnije razveli. Nakon rata se udala za Detlefovog danskog tasta. Za Detlefa Gerdsena, ova saznanja bila su teška, ali ih je prihvatio.

Foto: Printscreen/Facebook/FransJosefMeyer

"To daje potpuno drugačiju sliku porodice. Upoznao sam je kao osobu koja me je prihvatila raširenih ruku i nikada je nisam doživljavao ovako. Teško mi je da je zamislim u toj ulozi, ali to je činjenica i mora se prihvatiti."

Hapšenje i oslobađanje

Ubrzo nakon oslobođenja, Ana-Lize Štajnback je uhapšena na svojoj kućnoj adresi i internirana u isti logor u kojem je radila - Froeslev logor, koji je tada postao sabirni centar za osobe koje su na bilo koji način sarađivale sa okupacionim vlastima. Ipak, nije osuđena za rad u SS-u i puštena je na slobodu u avgustu 1945. godine, najverovatnije zato što nije bilo dokaza da je obavljala išta drugo osim tzv. "civilnih poslova", koji su tokom posleratnih suđenja smatrani donjom granicom krivične odgovornosti.

U dokumentarcu "Tajna danskih SS-žena" mnogi potomci ovih žena nisu želeli da učestvuju. Međutim, Detlef Gerdsen je odlučio suprotno: "Ne možete dovoljno informisati današnju omladinu o tome šta se zaista dešavalo."

