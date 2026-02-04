Slušaj vest

"Upoznajte Voutera van Havelingena. Rođen u Holandiji, bio je direktor balkanske branše Unilever-a, a kasnije je obavljao visoke funkcije u više multinacionalnih kompanija u Srbiji. Danas je predsednik Holandsko-srpske poslovne asocijacije,oženjen Srpkinjom i učestvuje u maratonskim plivanjima u Savi", navodi autor Jutjub kanala "Attic Life".

Za ovaj kanal govorio je o tome kako mu je odlazak u Hilandar bukvalno spasao život, kako je Zdravko Čolić zamalo postao njegov kum i zašto Srbiju smatra bogatom zemljom.

Foto: printscreen/youtube/ Attic Life

"Otišao sam u Hilandar. To je manastir na Atosu. Išli smo sa delegacijom srpskih biznismena. Došli smo u manastir i dva sata stajali na službi. Bez ikakve šale, čak ni za vreme obroka. Sve je bilo vrlo strogo. Sveštenik bi ponekad prišao i udario rukom o sto. Ceo dan si izuzetno religiozan, a uveče spavaš u sobama sa krevetima na sprat. Bio sam sa prijateljem, a pored nas su bila dvojica krupnih momaka, kao bodibilderi", započeo je Vouter i dodao:

"Jedan je imao istetoviran veliki pravoslavni krst preko celih leđa. Sa ljudima koje inače ne srećeš često, počneš da pričaš o potpuno nereligioznim temama. Posle tolikog pritiska tokom dana, treba ti balans u životu. Pričali o se**u, drogama, rokenrolu, automobilima, motorima... Posle nedelju dana se povežete, ali ne na način da biste razmenjivali brojeve ili se ponovo viđali", istakao je.

Deset godina kasnije, jedna devojka pozvala je Vautera da izađu u klub.

Foto: printscreen/youtube/ Attic Life

"Bio sam slobodan, pa zašto da ne? Vrlo brzo sam shvatio da nešto nije u redu. Želela je da se pojavi sa mnom, strancem, kako bi učinila ljubomornim bivšeg ili budućeg dečka. Jedan tip je odmah postao agresivan. Sedeli smo u separeu i video sam da ima pištolj. Pomislio sam: 'Jedno piće i idemo, ovo neće izaći na dobro'.

Situacija je postajala sve gora. Video sam da nije sam, već sa još nekim sumnjivim muškarcima. Zamolio sam devojku da pozove obezbeđenje, jer nismo mogli tek tako da izađemo. Ona to nije uradila, pa sam zamolio konobara. Došla su dvojica iz obezbeđenja, ali je situacija bila neprijatna jer sam ja bio gost, a oni su delovali kao redovni gosti. Mislio sam da će stati na njihovu stranu. A onda su rekli: 'Ej, Voutere, pa to su oni momci iz manastira'. Neverovatno", rekao je Vouter.

U tom smislu, može se reći da mu je odlazak u Hilandar spasao život, istakao je.

Pogledajte u galeriji footgrafije manastira Hilandar:

1/6 Vidi galeriju Manastir Hilandar Foto: Profmedia, Gerhard Trumler / brandstaetter images / Profimedia, André Held / akg-images / Profimedia

"Mi, Holanđani, i Srbi imamo kompatibilan mentalitet. Umemo da se šalimo na sopstveni račun. U Grčkoj, gde sam živeo, ljudi sebe shvataju previše ozbiljno. Ovde, ako se našališ, ljudi se nasmeju i uzvrate. Slični smo i po evropskom načinu poslovanja - transparentnost je važna. Ako pravimo posao, moja je odgovornost da to bude interesantno i za tebe, jer samo tako može biti dugoročno uspešno. Srbi imaju tu sposobnost da pronađu rešenje koje je dobro za obe strane.

Najveća razlika u radnoj kulturi? Ovo što sada radimo - pijemo kafu van kancelarije. U Holandiji je sve isplanirano do detalja. Gubi se fleksibilnost. Moj kvalitet života u Srbiji je bolji nego u Holandiji", istakao je Vouter.

"U Holandiji, ako pozoveš prijatelja, on ti kaže: 'Danas je utorak, utorkom idem u teretanu'. To mi je uvredljivo. Ovde, u Srbiji, bez obzira da li je neko direktor velike firme ili običan čovek, za deset minuta sedimo i pijemo kafu. To ima i lošu stranu, jer nekad moraš da čekaš na sastanak, ali ta fleksibilnost je ogromna vrednost koju ne smemo izgubiti", istakao je Holanđanin.

"Za pet godina u Unilever-u u Srbiji doživeo sam više istorijskih, ekonomskih i političkih događaja nego za 50 godina u Holandiji - hiperinflaciju, promenu vlasti, ubistvo premijera, NATO bombardovanje.

Vouter van Havelingen Foto: printscreen/youtube/ Attic Life

Tokom bombardovanja dobio sam poziv predsednika Unilever-a. Rekao mi je da moram da napustim zemlju ili firmu. Preuzeo sam odgovornost za Srbiju iz Hrvatske.Preselio sam se 20. marta, a bombardovanje je počelo 24. marta. Kada sam se vraćao u Beograd, na granici su bili izuzetno ljubazni. Medijska slika je često iskrivljena - u Holandiji se Srbija doživljava kao rat, a ovde sam upoznao najljubaznije ljude.

Srbija je bila i filter prijateljstva. Ko je tada dolazio, dolazio je zbog mene, a ne turizma. Svi su se kasnije vraćali jer su zavoleli Srbiju", istakao je.

"Najveći šok? Saobraćaj - potpuni haos"

Vouter je istakao da ga ja najviše iznenadio saobraćaj, ali i zagađenje vazduha, koje je i dalje problem. Ipak, kako je rekao, "čovek se prilagodi".

"Mentalitet Balkana je drugačiji. Moja bivša supruga je Grkinja, sadašnja je Srpkinja. Ovde su emocije jače, život intenzivniji. Tako sam upoznao i svoju ženu, kroz filmsku ulogu. Ona je producentkinja. Imamo dve ćerke.

Procedura za brak između Holanđanina i Srpkinje bila je komplikovana. Jedan dokument je morao da dođe iz Grčke, a doneo ga je - Zdravko Čolić. Proveli smo pet sati zajedno na aerodromu. Divan čovek, topao i skroman", otkrio je Vouter.

Na pitanje kako zadobiti poverenje Srba, Holanđanin je odgovorio:

"Pokažite iskreno interesovanje i pokušajte da naučite jezik. Spreman trud se veoma ceni. Potencijal Srbije? Poljoprivreda, ali i IT sektor. Srbija ima obrazovane i motivisane ljude. Moguće je stvoriti kompaniju vrednu preko milijardu dolara. Primeri već postoje.

Srbija je mala zemlja, ali odlična baza za međunarodno poslovanje. Problem su granice i čekanja kamiona, to koči razvoj", istakao je.

"Zašto verujem u Srbiju? Moj kvalitet života je ovde bolji"

Vouter je otkrio da mu nedostaje more.

"Ja sam maratonski plivač. Plivao sam 19 kilometara u Savi. Plivanje me je naučilo izdržljivosti, ritmu i borbi sa samim sobom. Jednom sam se zamalo udavio, ali pomisao na decu me je vratila nazad", otkrio je.

I za kraj, Vouter je istakao da se nikada nije pokajao što je ostao u Srbiji.

"Ne. Iskreno, nikada. Naravno, bilo je teških trenutaka, bilo je izazova, ali nikada nisam pomislio da sam doneo pogrešnu odluku. Srbija mi je dala porodicu, prijatelje, život koji ima dubinu i smisao. Ovde se stvari ne dešavaju samo na papiru, već se proživljavaju.

Život u Srbiji me je naučio strpljenju, fleksibilnosti i tome šta je zaista važno. Naučio me je da posao nije sve i da brojke ne znače ništa ako iza njih nema ljudi. To je razlog zbog kog sam ostao i zbog kog i dalje verujem u ovu zemlju", istakao je.

