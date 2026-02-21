Policajac i beskućnica kojoj je pomogao da se skući

Jedan običan patrolni obilazak u Sirakjuzu pretvorio se u životnu prekretnicu za Reu Holms.Policajac Džejmi Pastorelo (33) primetio je ženu koja se mučila noseći kutiju sa namirnicama i odlučio da joj ponudi prevoz.

"Pomislio sam: - Moram da odvezem ovu gospođu", rekao je Pastorelo za People.

Rea, koja je u tom trenutku imala 55 godina, putovala je ka lokalnom groblju gde je sahranjen njen suprug. Tokom kratke vožnje razgovarala je o svom 26-godišnjem braku i veri, zahvaljujući policajcu na njegovom gestu. Pre nego što je izašla iz auta, zamolila je Pastorela za zajedničku fotografiju, koju je Policijska uprava Sirakjuz kasnije objavila na Fejsbuku, opisujući je kao primer dobrote u prazničnom periodu.

Otkrivena teška životna situacija

Objava je ubrzo doprela i do radnika na groblju, koji je prepoznao Reu i obavestio nadležne. Ispostavilo se da je Holmsova mesecima živela na groblju, spavajući na ceradi razvučenoj preko groba svog supruga.

"Svakodnevno se susrećemo sa beskućništvom. Kod nje se to uopšte nije moglo primetiti", rekao je Pastorelo.

Rea je živela na groblju oko osam meseci, izbegavajući privlačenje pažnje i nikada ne tražeći pomoć. Svakodnevno je nosila istu odeću i čuvala malu količinu namirnica blizu sebe.

"Nikada nisam mogla ni da zamislim da ću se naći u takvoj situaciji. Ni u milion godina", priznala je.

Porodica i život pre tragedije

Pre nego što je ostala bez doma, Rea Holms radila je kao administrativni asistent. Njen suprug, velečasni Edi Holms, bio je sveštenik, muzičar i čuvar. Iznenada je preminuo 2020. godine u 69. godini od srčanog udara. Nakon njegove smrti, Rea je izgubila posao i na kraju ostala bez krova nad glavom.

Iako je izbegavala skloništa, osećala se sigurnije sameći se kroz zimske noći, koristeći toalete na kampusu za osnovnu higijenu. Uprkos svemu, nastavila je volontiranje u prodavnicama hrane i crkvama.

"Samo sam nastavila da dajem drugima. To je bio jedini način da nastavim", rekla je.

Sudbina i vera

Rea veruje da ju je vera dovela do Džejmija Pastorela.

"Bog je tamo stavio Džejmija. Znao je da mi je potrebna pomoć i On me je uputio do njega", rekla je. Pastorelo je nakon susreta pomogao da se obezbedi privremeni smeštaj i pokrenuo GoFundMe kampanju koja je prikupila preko 27.000 dolara.

"Rea, nećeš više spavati napolju. Neću dozvoliti da se to desi", rekao je. Kasnije je Rea povezana sa lokalnom organizacijom koja pruža male, potpuno opremljene domove, i preselila se u svoj stan 5. januara 2026.

Novi početak

Kako su temperature u Sirakjuzu tokom snežnih oluja pale ispod nule, Rea je konačno bila bezbedna.

"Znam da ne bih uspela. Da se ta vožnja nije dogodila kada se dogodila... ne želim ni da zamislim", rekla je.

Više od mesec dana nakon prvog susreta, Pastorelo je otkrio da su on i Rea postali "odlični prijatelji", svakodnevno razgovaraju telefonom i često se viđaju na kafi.

"Ponekad je samo važno pojaviti se. Jednostavan čin u pravo vreme može sve promeniti," zaključio je policajac.

