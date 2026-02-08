Slušaj vest

Stručnjak sa Instagram stranice "La casa di Mattia" otkriva najčešće zablude pri pranju belog veša, od pogrešnog deterdženta do loše kombinacije aditiva. Uz par jednostavnih pravila i trikova, možete postići da vaš veš ostane blistavo beli i da miris svežine traje mnogo duže.

Najčešće greške koje sivе veš

Jedan od glavnih problema je mešanje belog i obojenog veša. Čak i mala količina obojenih komada može da promeni nijansu svetlih tkanina.

Takođe, nije svejedno koji deterdžent koristite - tečni deterdžent, iako praktičan, ne sadrži kiseonik i može učiniti da beli veš izgleda sivkastije. S druge strane, praškasti deterdžent u kombinaciji sa pravim aditivom može vratiti blistavost.

Greške prilikom pranja belog veša Foto: Profimedia

Tajna savršeno belog veša

Sigurna tajna da uvek imate blistavo beli veš jeste da oksigenišete svoju odeću pravim proizvodima. Oksigenacija omogućava konstantno svež veš sa živim bojama.

To znači korišćenje proizvoda koji oslobađaju kiseonik, poput blagih izbeljivača ili perkarbonata. Oni ne samo da posvetljuju tkanine, već i dubinski dezinfikuju odeću.

Važno je i da ne preterujete sa omekšivačem, jer ostaci proizvoda mogu pogoršati stanje veša.

Pravilan ciklus pranja takođe je bitan

Pravilan ciklus pranja takođe je bitan. Za blistavo beli veš preporučuje se duže pranje, najmanje sat i po, i temperature iznad 40 stepeni. Na ovaj način aktiviraju se deterdženti i aditivi, a vaš veš ostaje kao nov, s belinom koja traje.

Uz ove savete, beli veš više nikada neće biti sivkast, a vaša garderoba će uvek mirisati sveže i izgledati besprekorno.

(Kurir.rs/Blic)

