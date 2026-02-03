Slušaj vest

Voditeljka „Today“ emisije, Savana Gatri, prvi put se oglasila nakon nestanka i mogućeg otmice svoje majke, Nensi Gatri. Savana je na Instagramu u ponedeljak, 2. februara, zahvalila svima koji su im uputili molitve.

„Verujemo u molitvu. Verujemo u glasove podignute ujedinjeno, u ljubav, u nadu. Verujemo u dobro. Verujemo u ljudskost. I iznad svega, verujemo u Njega“, napisala je.

Ona je dodala: „Hvala vam što podižete molitve zajedno sa nama za našu voljenu majku, našu dragu Nensi, ženu duboke predanosti, dobru i vernu službenicu. Podignite svoje molitve zajedno sa nama i verujte da će ih one podići upravo u ovom trenutku.“

Savana i njena majka Foto: Instagram

Nestanak i potraga u Arizoni

Nensi Gatri, 84-godišnja majka Savane Gatri, nestala je 31. januara, što je nateralo Šerifsku službu okruga Pima u Arizoni da pokrene potragu narednog dana. Nensi je poslednji put viđena oko 21:30 sati kod svoje kuće u blizini East Skyline Drive i North Campbell Avenue.

Šerif Kris Nanos je tokom konferencije za novinare 1. februara saopštio da je u toku potraga i spasilačka misija, jer je scena u kući bila „zabrinjavajuća“ nakon što je porodica oko podneva pozvala 911 i prijavila nestanak.

Dan kasnije, 2. februara, Nanos je novinarima rekao da istražitelji sada veruju da je počinjeno krivično delo, opisavši lokaciju više kao „mesto zločina“ nego običnu potragu. Naglasio je da vlasti traže pomoć javnosti.

Savana Foto: Instagram

„Radi se o 84-godišnjoj ženi koja ima zdravstvene probleme i kojoj je potrebna terapija lekovi koji, ako ih nema u roku od 24 sata, mogu biti fatalni“, dodao je šerif.

Iako Nensi ima fizičke ograničenosti, Nanos je naglasio da je „uračunljiva i nije napustila kuću dobrovoljno.“

Moguća otmica

Istražitelji veruju da je Nensi „odvedena iz kuće protiv svoje volje, moguće usred noći.“

„Ovo uključuje moguću otmicu ili prisilno odvođenje,“ dodao je šerif. Vlasti pregledaju nadzorne snimke, registre registarskih tablica i sprovode detaljne pretrage. „Znamo da ona jednostavno nije otišla odande“, rekao je Nanos.

Savana, koja ima 54 godine, nije bila prisutna u emisiji „Today“ 2. februara dok potraga za majkom traje. Umesto nje, emisiju su vodili Šinel Džons i Kreg Melvin, koji su se obratili publici: „Ovo je duboko lična priča za nas. Nensi Gatri, voljena majka Savana, prijavljena je nestalom u Arizoni.“

Porodica u Arizoni i pomoć FBI

Šerif je potvrdio da je Savana u Arizoni i istakao da porodica „u potpunosti sarađuje“ sa istražiteljima. U istrazi učestvuju i dodatne agencije, uključujući FBI.

Nensi je opisana kao žena smeđe kose i plavih očiju, visine oko 165 cm i težine oko 68 kg. Prema rečima šerifa, vlasti smatraju da je Nensi bila „odvedena“, definišući to kao „kada ste odvedeni iz svog kreveta, a ne želite da idete negde, to je otmica.“

Fokus na javnu pomoć i molitve

Savana je na Instagramu u ponedeljak uveče apelovala na pratioce: „Molim vas, molite se.“

U utorak je njen kolega iz emisije, Karsan Dali, rekao: „Kleknuo sam i molio se, i mislim da nikada nisam molio za nešto snažnije u životu.“

Kreg Melvin je takođe apelovao na javnost: „Ponovo, znamo da neko tamo zna nešto. Pozovite nas.“