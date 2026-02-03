Slušaj vest

Jedna Amerikanka doživela je neprijatno iznenađenje kada je otkrila da ju je dostavljač hrane prevario dodavši sopstvene namirnice na njen račun. Svoje iskustvo podelila je na TikToku kao upozorenje drugim korisnicima.

Račun bio sumnjivo visok

Kali Kingeri primetila je da je za narudžbinu namirnica platila znatno više nego što je očekivala. Odlučila je da proveri šta se dogodilo i uporedila dostavljene artikle sa onim što je naručila u aplikaciji.

„Naručila sam lubenicu, a dobila nekoliko pakovanja narezanih kriški“, ispričala je. Iako zamene proizvoda nisu neuobičajene, to ju je navelo da detaljnije istraži račun. Tada je shvatila da iznos nije bio samo malo veći, već značajno uvećan.

S obzirom na to da se više od 28% odraslih Amerikanaca oslanja na usluge dostave namirnica, Kingeri je bila uverena da njen slučaj nije jedinstven i zabrinula se da je mesecima preplaćivala narudžbine.

Vozač kupio svoje artikle na njen račun

Kali je kontaktirala dostavljača i zatražila fotografiju originalnog računa iz prodavnice. Nakon prepirke, vozač je poslao račun na kojem je bilo jasno da je kupio nekoliko artikala za sebe i dodao ih na njenu narudžbinu.

„Dobila sam manje namirnica nego što sam naručila, ali sam platila mnogo veći iznos“, objasnila je. Šokirana prevarom, obratila se korisničkoj službi, ali razgovor koji je trajao satima samo ju je dodatno frustrirao.

Nakon dugog natezanja, agent je zatražio da na računu označi sve stavke koje je vozač neovlašćeno dodao. „Pa vi biste to trebali znati. Imate moju narudžbinu iz aplikacije i znate da nisam naručila pečenje, zar ne?“ odgovorila je. Dok je označavala sporne stavke, agent je prekinuo razgovor.

Povraćaj novca i nova prevara

Nakon što je njen TikTok video postao viralan, iz kurirske službe su je kontaktirali, izvinili se, vratili puni iznos i dali 30 dolara kredita za buduće kupovine. Kali je odlučila da im da još jednu priliku – ali na njeno iznenađenje, drugi vozač je pokušao istu prevaru.

Ovaj put vozač je poslao mutnu fotografiju računa kako bi sakrio artikle koje je dodao i naplatio joj više. „Čemu takva tajnovitost?“ upitala je u novom videu.

Kali smatra da je nedopustivo finansijski iskorišćavati kupca koji se pouzdao u uslugu i apeluje na korisnike da budu oprezni prilikom naručivanja.

(Kurir.rs/Index)