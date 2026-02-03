Slušaj vest

Saif el Islam Gadafi, najistaknutiji sin pokojnog libijskog lidera Muamera el Gadafija i njegove supruge Safije Farkaš Gadafi ubijen je, rekli su izvori bliski porodici, preneo je Rojters.

Informaciju je potvrdio i njegov advokat Halid el Zajdi, kao i libijski mediji. Detalji o okolnostima njegove smrti nisu objavljeni.

Saif el Islam Gadafi je sin Muamera el Gadafija i njegove druge supruge Safije Farkaš Gadafi. O ovoj moćnoj ženi mnogi su govorili kao nekome ko je imao velikolg uticaja tokom vladavine Muamera u Libiji.

Safija Farkaš Gadafi – prva dama Libije i žena iza jednog od najkontroverznijih režima

Safija Farkaš Gadafi je libijska poslovna žena i udovica bivšeg libijskog lidera Moamera Gadafija. Kao njegova supruga, decenijama je obavljala ulogu prve dame Libije i bila predstavnica grada Sirta, simboličnog uporišta Gadafijeve vlasti. Majka je sedmoro od osmoro biološke dece Moamera Gadafija, od kojih su pojedini imali značajne političke i vojne uloge u njegovom režimu.

Safija Farkaš Gadafi

Poreklo obavijeno misterijom

O poreklu Safije Farkaš postoje dve verzije koje godinama izazivaju pažnju javnosti i medija.

Prema zvaničnoj, libijskoj verziji, Safija potiče iz plemena Barasa sa istoka Libije. Rođena je u gradu Bejdi i školovala se za medicinsku sestru, što se uklapa u priču o njenom upoznavanju sa Gadafijem dok je lečen nakon vojnog puča 1969. godine.

Međutim, alternativna verzija, prisutna u zapadnim i regionalnim medijima, tvrdi da je rođena u Mostaru, u Bosni i Hercegovini, pod imenom Zsófia Farkas ili Sofija Farkaš, te da ima poreklo bosanskih Hrvata ili Mađara. Ova verzija nikada nije zvanično potvrđena, ali je ostala deo trajnih spekulacija koje prate njen život.

Muamer El Gadafi Foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia

Deca Safije Farkaš i Moamera Gadafija

Safija i Moamer Gadafi imali su sedmoro biološke dece:

Saif al-Islam Gadafi (rođen 25. juna 1972)

Arhitekta i politička figura, dugo smatran Gadafijevim naslednikom. Bio je glavni sagovornik Zapada i učestvovao u međunarodnim pregovorima.

Al-Saadi Gadafi (rođen 25. maja 1973)

Bivši profesionalni fudbaler i komandant Libijske specijalne policije. Nakon pada režima izručen je Libiji iz Nigera i oslobođen 2021. godine.

Mutasim Gadafi (18. decembar 1974 – 20. oktobar 2011)

Potpukovnik libijske vojske i savetnik za nacionalnu bezbednost. Ubijen zajedno sa ocem u Sirtu.

Hanibal Muamer Gadafi (rođen 20. septembra 1976)

Radio u državnoj transportnoj kompaniji, međunarodno poznat po nasilnim incidentima u Evropi.

Ajša Gadafi (rođena 25. decembra 1977)

Advokatica koja je branila Sadama Huseina i iračkog novinara Muntadara al-Zaidiya. Udata za Ahmeda al-Gadafija al-Kahsija, sa kojim ima četvoro dece.

Saif al-Arab Gadafi (1982 – 30. april 2011)

Vojni komandant tokom Libijskog građanskog rata, poginuo u NATO bombardovanju.

Kamis Gadafi (27. maj 1983 – 29. avgust 2011)

Komandant elitne Kamis brigade, poginuo u borbama u Tarhuni.

Porodica je, prema navodima, usvojila i dvoje dece – Hanu i Milada – iako je sudbina Hane i dalje predmet sporova i kontradiktornih izveštaja.

Safija Farkaš Gadafi Foto: RAMZI HAIDAR / AFP / Profimedia

Sudbinski susret u Beogradu

Naime, kada je Gadafi 1970. boravio u Beogradu, završio je u bolnici na Banjici zbog upale slepog creva. Tu se zaljubio u medicinsku sestru Safiju, a i ona je ubrzo pala na njegov šarm. Venčali su se iste godine.

Na početku zajedničkog života Safija Gadafi nije se previše isticala. Bila je posvećena porodici, mada su je mnogi smatrali moćnom ženom iz senke. Neprijatelji bivšeg libijskog lidera govorili su da je vodila luksuzan život i da se "kupala u zlatu", što joj i nije bilo teško budući da se u njenim rukama nalazilo čak 20 tona tog plemenitog metala. Bila je i vlasnica avio kompanije Buraq Air, a između ostalog i potpredsednica Organizacije prvih dama Afrike.

Život u Bab al-Aziziji

Porodična rezidencija Gadafijevih nalazila se u vojnom kompleksu Bab al-Azizija, južno od Tripolija. Taj kompleks bio je simbol režima, ali i meta čestih napada tokom građanskog rata 2011. godine.

Građanski rat, sankcije i bekstvo

Tokom Libijskog građanskog rata 2011. godine, Safija Farkaš ostala je uz porodicu u Tripoliju. U isto vreme, Ujedinjene nacije uvele su sankcije i zamrzle imovinu Gadafijeve porodice, dok su Francuska i Velika Britanija dodatno blokirale oko 18 milijardi funti državne i lične imovine.

Kada je Bitka za Tripoli dostigla vrhunac sredinom avgusta 2011, porodica je napustila utvrđeni kompleks. Dana 29. avgusta potvrđeno je da su Safija, Ajša i sinovi Muhamed i Hanibal stigli u Alžir, nakon prelaska pustinje uz pratnju oklopnih vozila.

Život u egzilu i povratak u Libiju

U oktobru 2012. godine porodica se preselila u Oman, gde im je odobren politički azil. Centralna banka Ujedinjenih Arapskih Emirata u martu iste godine naložila je zamrzavanje računa Safije Farkaš i drugih visokih zvaničnika bivšeg režima, u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1970.

U aprilu 2016. godine Safiji je dopušten povratak u Libiju, kao deo pokušaja smirivanja lojalista Gadafijevog režima. Prema izveštajima iz 2023. godine, ona danas živi u Kairu, u Egiptu, daleko od političke moći koju je nekada imala, ali i dalje kao figura koja simbolizuje jednu od najdramatičnijih epoha savremene libijske istorije.