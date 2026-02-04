Slušaj vest

Šokantni novi detalji pojavili su se u slučajunestanka Nensi Gatrij, majke poznate voditeljke jutarnjeg programa „Today“, Savane Gatrij. Policija iz Arizone saopštila je da postoji ozbiljna sumnja da je Nensi oteta iz svoje kuće u Tusonu dok je spavala.

Kako su vlasti navele u ponedeljak, 2. februara, sve ukazuje na to da se žena nije sama udaljila iz doma, niti je otišla svojevoljno.

Krv ispred kuće i nestala kamera

Savana Gatrij, Nensi Gatrij
Savana i njena majka Foto: Instagram

Novi snimci koji su se pojavili u javnosti dodatno su uznemirili javnost. Video koji je u utorak, 3. februara, objavila televizija NewsNation, prikazuje ono što izgleda kao tragovi krvi ispred ulaznih vrata kuće nestale Nensi Gatrij.

Na snimku se vide tamne mrlje nalik krvi na braon pločicama koje vode ka ulazu u kuću u Arizoni.

U drugom video-zapisu, koji je podelio novinar Brajan Entin, istaknuto je i da nedostaje sigurnosna kamera sa ulaznih vrata kuće, što dodatno pojačava sumnje da je reč o nasilnom incidentu.

Krv pronađena i u kući

Prema pisanju Los Anđeles tajmsa, vlasti su u utorak ujutru pronašle tragove krvi i unutar kuće. Za sada nije poznato kome krv pripada, ali policija ovu informaciju tretira kao izuzetno ozbiljnu.

Savana Gatrij
Savana Foto: Instagram

Izvori iz policije naveli su i da postoje jasni znaci nasilnog ulaska, što dodatno potkrepljuje teoriju o otmici.

Šerif okruga Pima, Kris Nanos, ranije je za CBS izjavio:

– Verujem da je oteta. Nije sama otišla odatle. Nije otišla svojevoljno.

Istraga o poruci za otkup

Posebnu zabrinutost izazvala je informacija da je, nakon Nensinog nestanka, lokalnoj televizijskoj stanici u Arizoni poslata poruka za otkup. Kako je potvrdio šerif Nanos, poruka je sadržala detalje o kući, kao i informacije o tome šta je Nensi nosila te noći.

Prema navodima magazina Parade, u poruci se pominje zahtev za „veliku količinu bitkoina“ u zamenu za njen bezbedan povratak, iako ovi zahtevi još nisu zvanično potvrđeni.

Nanos je istakao da su istražitelji poruku detaljno analizirali i da je shvataju veoma ozbiljno, kao i da je FBI pregledao sadržaj i odlučio da ga podeli sa Savanom Gatrij.

Savana Gatrij
Savana Foto: Instagram

Za sada nije poznato koliko je osoba učestvovalo u navodnoj otmici.

– Možda je bila jedna osoba, možda ih je bilo više. U ovom trenutku to ne znamo – rekao je šerif.

Savana Gatrij se povukla sa Olimpijskih igara

U jeku potrage za majkom, Savana Gatrij donela je tešku odluku da se povuče iz uloge suvoditeljke ceremonije otvaranja Olimpijskih igara 2026. godine.

Savana neće učestvovati na Olimpijskim igrama jer želi da bude sa svojom porodicom u ovom izuzetno teškom periodu – saopštio je portparol NBC-ja za Page Six.

Ne propustiteŽivotVoditeljki nestala majka iz porodične kuće: „Ovo uključuje moguću otmicu ili prisilno odvođenje"
Savana Gatrij
ŽivotMAJKA I ĆERKA (9) NESTALE BEZ TRAGA: 6 godina niko nije znao šta se dešava sa njima, cela zemlja DIGLA SE NA NOGE, a onda ŠOK OBRT
kejla.jpg
ŽenaMISTERIJA DUGA 30 GODINA REŠENA: Majka je uzela svoje 2 ćerke i otišla u NEPOZNATO, otac ih je tražio, a onda se OVO desilo! VIDEO
jejts4.jpg
Pop kulturaSkandal! Hrvatska voditeljka mislila da je mikrofon isključen pa brutalno izvređala kolege: "On je sociopata i najgluplji je"
Sabina Jaganjac
Ludi svetŠok u programu uživo! Voditeljka vremenske prognoze pokazala čipkane čarape: Na mrežama haos zbog gafa u vestima
voditeljka vremenske prognoze pokazala čipkane čarape (1).jpg

 Video: Nestala osoba se posle 5 godina proglašava mrtvom

"NAKON PET GODINA, NESTALA OSOBA SE PROGLAŠAVA MRTVOM!" Izvor: Kurir TV