Šokantni novi detalji pojavili su se u slučajunestanka Nensi Gatrij, majke poznate voditeljke jutarnjeg programa „Today“, Savane Gatrij. Policija iz Arizone saopštila je da postoji ozbiljna sumnja da je Nensi oteta iz svoje kuće u Tusonu dok je spavala.

Kako su vlasti navele u ponedeljak, 2. februara, sve ukazuje na to da se žena nije sama udaljila iz doma, niti je otišla svojevoljno.

Krv ispred kuće i nestala kamera

Savana i njena majka Foto: Instagram

Novi snimci koji su se pojavili u javnosti dodatno su uznemirili javnost. Video koji je u utorak, 3. februara, objavila televizija NewsNation, prikazuje ono što izgleda kao tragovi krvi ispred ulaznih vrata kuće nestale Nensi Gatrij.

Na snimku se vide tamne mrlje nalik krvi na braon pločicama koje vode ka ulazu u kuću u Arizoni.

U drugom video-zapisu, koji je podelio novinar Brajan Entin, istaknuto je i da nedostaje sigurnosna kamera sa ulaznih vrata kuće, što dodatno pojačava sumnje da je reč o nasilnom incidentu.

Krv pronađena i u kući

Prema pisanju Los Anđeles tajmsa, vlasti su u utorak ujutru pronašle tragove krvi i unutar kuće. Za sada nije poznato kome krv pripada, ali policija ovu informaciju tretira kao izuzetno ozbiljnu.

Savana Foto: Instagram

Izvori iz policije naveli su i da postoje jasni znaci nasilnog ulaska, što dodatno potkrepljuje teoriju o otmici.

Šerif okruga Pima, Kris Nanos, ranije je za CBS izjavio:

– Verujem da je oteta. Nije sama otišla odatle. Nije otišla svojevoljno.

Istraga o poruci za otkup

Posebnu zabrinutost izazvala je informacija da je, nakon Nensinog nestanka, lokalnoj televizijskoj stanici u Arizoni poslata poruka za otkup. Kako je potvrdio šerif Nanos, poruka je sadržala detalje o kući, kao i informacije o tome šta je Nensi nosila te noći.

Prema navodima magazina Parade, u poruci se pominje zahtev za „veliku količinu bitkoina“ u zamenu za njen bezbedan povratak, iako ovi zahtevi još nisu zvanično potvrđeni.

Nanos je istakao da su istražitelji poruku detaljno analizirali i da je shvataju veoma ozbiljno, kao i da je FBI pregledao sadržaj i odlučio da ga podeli sa Savanom Gatrij.

Savana Foto: Instagram

Za sada nije poznato koliko je osoba učestvovalo u navodnoj otmici.

– Možda je bila jedna osoba, možda ih je bilo više. U ovom trenutku to ne znamo – rekao je šerif.

Savana Gatrij se povukla sa Olimpijskih igara

U jeku potrage za majkom, Savana Gatrij donela je tešku odluku da se povuče iz uloge suvoditeljke ceremonije otvaranja Olimpijskih igara 2026. godine.

– Savana neće učestvovati na Olimpijskim igrama jer želi da bude sa svojom porodicom u ovom izuzetno teškom periodu – saopštio je portparol NBC-ja za Page Six.

