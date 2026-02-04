Slušaj vest

Najnovija i najveća serija dokumenatado sada koja se odnosi na osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, koju je objavilo Ministarstvo pravde SAD, sastoji se od tri miliona stranica, 2.000 video snimaka i više od 180.000 slika.

Dokumenti sadrže brojne reference na princa Endrjua, uključujući prepisku i fotografije koje ga povezuju sa Epstajnom i njegovim krugom čak i nakon što je Epštajn već bio osuđen. To je dovelo do dodatnog javnog pritiska i pažnje na njegove veze sa Epstajnom i drugima.

Pored Endrjua, dokumenti navodno sadrže imena i reference na druge poznate ličnosti koje su bile u kontaktu sa Epstajnom ili se pominju u vezi sa njegovim mrežama i događajima. To uključuje, prema nekim izvorima, uspešne biznismene i javne ličnosti poput Ilona Maska, Bila Gejtsa, pa čak i Donalda Trampa – iako to ne znači da su optuženi ili uhapšeni.

Džefri Epstajn sa maloletnicom u avionu Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Sećate li se jugoslovenske robinje?

U svetlu ponovnog interesovanja za ovaj slučaj, postavlja se pitanje sudbine Nađe Marcinkove, žene poreklom iz bivše Jugoslavije koja je nestala iz javnosti nakon što je Epstajn izvršio samoubistvo. Navodno ga je posetila u zatvoru više od 90 puta.

Izvor je jednom tvrdio: „Veoma su bliski... Uglavnom je išla vikendom. Nađa i Džefri su se činili kao da se zaista vole. Bilo je kao da imaju romantičnu vezu.“

Njeno ime je prvi put dospelo u žižu javnosti kada je princ Endrju povezan sa Epstajnom. Otkriveno je da je Marcinkova posećivala milionera dok je služio kaznu u Palm Biču, objavio je ranije Sandej tajms.

Navodi o ulozi u Epstajnovoj mreži: Jedna od 4 žene koja zna sve

Kasnije je postala jedna od četiri žene u centru istrage o lancu trgovine decom. Strani mediji su izvestili da su žene bile „regruteri, asistenti, seksualni partneri i prijatelji“ ozloglašenog finansijera. Informacije o njoj su kontradiktorne — u američkim zapisima je navedena kao Nađa Markorkona, a pominje se da je rođena 1985. ili 1986. godine.

Žrtve su tvrdile da je Epstajn upoznao Marcinkovu kada je imala samo 16 ili 17 godina i da je tada postala deo njegovog sistema nasilja. Prema policijskim izveštajima iz Palm Biča, jedna devojka je detaljno opisala kako je bila primorana da obavlja seksualne radnje i sa Epstajnom i sa Nađom.

Džefri Epstajn pretvorio Nađu u svoju robinju Foto: Printscreen Instagram

Izveštaj takođe sadrži tvrdnju žrtve: „Epstajn bi prvo davao detaljna uputstva, a zatim bi mi plaćao u zamenu za seks sa njegovim prijateljem.“

Kontroverza oko porekla i statusa

Jedan detektiv je u svom izveštaju naveo više detalja o Nađi:

„Epstajn ju je kupio od njene porodice u Jugoslaviji... doveo ju je u SAD da bude njegova 'jugoslovenska seksualna robinja'“, objavio je Dejli mejl.

Njeni roditelji su žestoko negirali ove tvrdnje, a advokati su insistirali da je Marčinkova bila samo još jedna žrtva, dovedena iz Slovačke kao dete.

Džefri Epstajn pretvorio Nađu u svoju robinju Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Dotični detektiv navodno u početku nije želeo da optuži Marčinkovu zbog njenih godina i svega što joj se dogodilo, ali godinama kasnije priča je dobila drugačiju sliku - Nađa je u jednom trenutku od žrtve postala predator i navodno je tražila imunitet kao deo Epstajnovog sporazuma o priznanju krivice.

Na ovaj način, sud se obavezao da nakon što milioner pedofil prizna svoje zločine, neće biti pokrenuta istraga protiv njegovih potencijalnih saradnika, uključujući i Marcinkovu.

Transformacija i život posle Epstajna

Nakon godina kontroverzi, Marcinkova je promenila prezime u Marcinko i okrenula se karijeri u avijaciji. Radila je kao pilot, pa čak i vodila sopstvenu malu avio-kompaniju. Takođe je poznato da je letela ozloglašenim „Lolita ekspresom“, koji je prevozio brojne javne ličnosti poput Bila Klintona i Kevina Spejsija.

Džefri Epstajn pretvorio Nađu u svoju robinju Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kasnije je radila u nekretninama i bila je izvršna direktorka Avilupa, kompanije čija se adresa nalazila u istoj zgradi u vlasništvu Epstajnovog brata Marka.

Tišina na sudu

Iako je njeno ime pomenuto u desetinama optužnica, Marcinkova nikada nije javno komentarisala Epstajnovo hapšenje niti je svedočila protiv njega. Njeni advokati su ukratko izjavili:

„Nađa želi da izrazi saučešće i podršku svima koji su bili žrtve nasilnog ponašanja Džefrija Epstajna.“

Prema policijskom izveštaju, tokom istrage u Palm Biču, Marcinkova je izgleda živela u Epstajnovoj rezidenciji u Njujorku,primala isporuke od Armani Eksčejndža i pojavljivala se na snimcima skrivene kamere zaplenjene tokom pretresa njegovog doma.

Međutim, nije viđena od januara 2024. godine.

