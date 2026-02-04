Slušaj vest

Viralni snimak koji na društvenim mrežama kruži poslednjih dana, a u kojem se sugeriše veza između predatora Džefrija Epstajna i ubijene devojčice DžonBenet Remzi, izazvao je zgražavanje njenog oca, Džona Remzija.

DžonBenet je imala svega šest godina kada je 1996. godine brutalno ubijena u porodičnoj kući u Bolderu, u američkoj saveznoj državi Kolorado. Njen otac danas kaže da su ovakve tvrdnje „okrutne“ i potpuno izmišljene.

„Ljudi su bolesni i okrutni“, rekao je Remzi u izjavi za PEOPLE. „Internet će nas uništiti kao društvo ako ga ne stavimo pod kontrolu. Ovo je očigledno izmišljeno. Nema ni trunke istine u tome, ali činjenica da ljudi u to veruju zaista je zastrašujuća.“

1/5 Vidi galeriju Džonbenet Remzi Foto: ABL Studio / Zuma Press / Profimedia, DH Studio / Zuma Press / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Remzi, koji danas živi u Juti, dodaje da ga ne bi iznenadilo da se teorije zavere dodatno prošire.

„Stalno čekam da me neko optuži da sam bio Epstajnov klijent“, kaže on s gorčinom.

Džefri Epstajn Foto: Department Of Justice / Zuma Press / Profimedia

Sporni video, prema navodima TMZ-a, sugeriše da se na zidu u Epstajnovoj kući nalazila uramljena fotografija na kojoj je navodno DžonBenet, dok sedi na Epstajnovim ramenima. TMZ navodi da je fotografija u zvaničnim Epstajnovim dokumentima zapravo redigovana, bez ikakvih dokaza koji bi potvrdili identitet osobe na slici.

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Fokus na policiju i nerešeno ubistvo

Uprkos uznemirujućim teorijama koje se šire internetom, Džon Remzi kaže da mu je glavni fokus i dalje pronalaženje istine o ubistvu njegove ćerke. U narednim nedeljama očekuje sastanak sa policijom u Bolderu, kako bi razgovarao o daljim koracima u istrazi.

DžonBenet je pronađena mrtva u podrumu porodične kuće ujutru 26. decembra 1996. godine. Pre toga, njena majka Patsi pozvala je policiju nakon što je primetila da devojčice nema. U kući je pronađena i rukom pisana otkupna poruka, napisana crnim markerom na porodičnom bloku za pisanje.

Poruka je zahtevala 118.000 dolara — identičan iznos bonusa koji je Džon Remzi nedavno dobio na poslu.

Porodica pod sumnjom, pa izvinjenje

Tokom godina, policija je razmatrala više osumnjičenih, uključujući i članove porodice. Džon, njegova pokojna supruga Patsi i njihov sin Berk isprva su bili pod sumnjom, ali su se vlasti kasnije javno izvinile porodici zbog načina na koji su tretirani.

Foto: DH Studio / Zuma Press / Profimedia

Nada u savremenu tehnologiju

Remzi sada insistira da policija primeni savremene metode, poput genetske genealogije, koja je poslednjih godina pomogla u rešavanju brojnih hladnih slučajeva.

„To rešava slučajeve jedan za drugim“, kaže on. „Oni nam ne govore mnogo. Zato ćemo pritisnuti prilično snažno: da li to radite ili ne? Samo nam recite.“

Dodaje da porodica neće ćutati ukoliko oseti da policija ne koristi sve raspoložive mogućnosti.

„Ako kažu da to rade sjajno, povući ćemo se. Ako ne, preduzećemo druge korake. Ne postoji nijedan razlog da se to ne uradi.“

Remzi se nada da će šef policije u Bolderu konačno dati jasan odgovor:

„Nadam se da će reći: ‘Da, koristimo tu metodu.’“