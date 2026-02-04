Slušaj vest

Mnogi sa Balkana još uvek veruju da je život u zapadnim zemljama lakši, uređeniji i finansijski sigurniji. Međutim, realnost za one koji tamo žive godinama može biti bitno drugačija. O tome je u TikTok videu govorila Aleksandra Dragović, koja je na doktorskim studijama astrofizike na Kembridžu.

Foto: astrofizicarka/tiktok

„Situacija u Britaniji je užasno loša i ne želim ostati ovde. Većina ljudi želi da pobegne iz ove države, baš kao što žele da pobegnu i sa Balkana“, rekla je Aleksandra u svom TikTok snimku.

Jedan od najvećih problema, prema njenim rečima, jesu cene stanovanja. Kirija joj praktično „pojede“ celu mesečnu platu, dok ukupni računi mogu dostići i do 400 funti (oko 464 evra). Posebno je istakla problem grejanja:

„Cene grejanja zimi su sulude. Mi ne grejemo ceo stan, već samo svoju sobu. Dnevna soba i druge prostorije ostaju hladne, a kupatilo se uopšte ne greje.“

Aleksandra kaže da samo grejanje jedne prostorije mesečno košta oko 200 funti (232 evra), dok mnogi ljudi moraju da se naviknu na ovakav način života.

Situacija sa javnim prevozom, posebno vikendom, takođe nije bajna. U gradovima poput Kembridža autobusi prestaju da voze u ranim večernjim satima, pa su ljudi prinuđeni da koriste taksi.

„Ako želite da se vratite kući nakon 18:30, morate uzeti taksi. To vas košta dodatnih dvadeset funti, odnosno dvadeset pet evra.“

Foto: astrofizicarka/tiktok

„Politička situacija je haos, problem sa ilegalnim migrantima takođe je haos — iako reč ‘haos’ nije dovoljno jaka. Razgovarajte sa ljudima koji tamo stvarno žive i uporedite iskustvo turista sa iskustvom lokalnih stanovnika. Videćete da je slika potpuno drugačija.“

(Kurir.rs/Index)