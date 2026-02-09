Slušaj vest

Devetogodišnji dečak Kejleb Čabola zadobio je teške povrede nakon što je učestvovao u opasnom trendu koji se širi društvenim mrežama.

Ujutru 20. januara, dok se spremao za školu, Kejleb je pokušao da u mikrotalasnoj pećnici zagreje igračku na bazi gela, Šilingovu igračku "Nidu Najs Kjub", kako bi postala savitljivija, navodi se u saopštenju medicinskog centra Lojola Medisin.

Ideja došla od druga iz škole

Dečakova majka, Uitni Grab, ispričala je za Čikago San Tajms da je njen sin dobio ideju za ovaj opasan postupak nakon razgovora sa prijateljem, koji mu je ispričao za trend na društvenim mrežama.

Dečak Kejleb Čabola dobio opekotine zbog TikTok trenda Foto: Printscreen/Youtube/CBS Chicago

Eksplozija u mikrotalasnoj pećnici

Majka je u tom trenutku bila u garaži kako bi upalila automobil, a kada je čula zvuk mikrotalasne pećnice, pomislila je da Kejleb podgreva doručak. Međutim, ubrzo je začula zastrašujući vrisak.

"Nakon što je čula krik od kojeg se ledi krv u žilama, znala je da nešto nije u redu", saopštili su iz medicinskog centra.

Kada je dečak otvorio vrata mikrotalasne pećnice, predmet ispunjen želatinoznim materijalom eksplodirao mu je pravo u lice i ruke, izazvavši teške opekotine.

Hitna pomoć i lečenje u centru za opekotine

Majka je odmah pokušala da ispere lepljivu materiju pod tušem, ali bez uspeha. Odvela je sina u hitnu pomoć, odakle je kasnije prebačen u Centar za opekotine Lojola Medisin. Zbog natečenog oka koje nije mogao da otvori, pregledao ga je i oftalmolog.

Dečak Kejleb Čabola dobio opekotine zbog TikTok trenda Foto: Printscreen/Youtube/CBS Chicago

Srećom, potvrđeno je da mu vid nije oštećen i Kejleb se sada oporavlja kod kuće. Njegova majka je za Si-Bi-Es Njuz izjavila da je zadobio opekotine drugog stepena na jednoj strani lica i na rukama, te da se očekuje da će se vratiti u školu kasnije tokom ove nedelje.

Upozorenje proizvođača koje se ignoriše

Igračka „Najs Kjub“ na zvaničnoj internet stranici opisuje se kao "senzorni predmet savršen za rastezanje, gnječenje, stiskanje i umirivanje". Međutim, na stranici stoji i izričito upozorenje koje mnogi očigledno ignorišu: "Ne zagrevati, ne zamrzavati i ne stavljati u mikrotalasnu jer može izazvati povrede."

Stručnjaci upozoravaju: deca su posebno ugrožena

Paula Pitersen, medicinska sestra iz centra za opekotine, istakla je u saopštenju da je Kejleb "imao veliku sreću što nije zadobio još teže povrede". Dodala je da ovakvi trendovi mogu biti izuzetno opasni za mlade ljude koji su manje skloni razmišljanju o ozbiljnim posledicama ili ih jednostavno ne mogu u potpunosti razumeti. Nažalost, Kejlebov slučaj nije usamljen.

Sve više dece povređeno zbog istog trenda

Mek Eligot, jedna od zaposlenih u ustanovi, otkrila je da je Kejleb već četvrto dete koje je primljeno zbog istog trenda.

"Jedna devojčica je zagrejala igračku u mikrotalasnoj, a zatim je dotakla prstom. Prst joj je propao kroz materijal i zadobila je opekotine", ispričala je Mek Eligot za Si-Bi-Es Njuz i upozorila je da čak 30 odsto njihovih pacijenata čine deca.

Opasnosti u svakodnevnom okruženju

"Mislim da svakodnevne, uobičajene stvari u domu izazivaju opekotine kod dece i želimo da roditelji budu svesni svega što se nalazi u njihovoj kući", rekla je ona.

Kao primere navela je, pored pomenutih igračaka, i incidente sa "vrućim rezancima iz mikrotalasne koje deca prospu po sebi, kao i malu decu koja povuku vruću kafu sa stola".

