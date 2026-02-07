Slušaj vest

Voditeljka emisije NBC Today, Savana Gatrij, našla se na naslovnim stranama otkako je njena majka, Nensi Gatrij, nestala 30. januara iz svoje kuće u Tusonu, Arizona.

Pre nego što je našla se na naslovnim stranama zbog uznemirujuće vesti o nestanku majke, Gatrij je igrala važnu novinarsku ulogu u pričanju o žrtvama zlostavljanja Džefrija Epstajna.

Savana Gatrij je obavila ekskluzivni intervju sa Virdžinijom Đufre i drugim žrtvama, što je skrenulo pažnju na njihova bolna iskustva. U specijalnoj emisiji NBC News Dateline, Gatrij je razgovarala sa više Epstajnovih žrtava, omogućavajući im da opišu eksploataciju koju su pretrpele, prenosi Hindustan Times.

Prvi opsežni televizijski intervju sa Virdžinijom Đufre

U septembru 2019. godine, dva meseca nakon što je Džefri Epstajn izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji, Gatrij je obavila niz ekskluzivnih intervjua koji su se fokusirali na žene koje su seksualno zlostavljali i trgovali njima od strane Epstajna i njegove mreže.

U jednom od segmenata, Gatrij je uradila svoj prvi opsežni televizijski intervju s Virdžinijom Đufre. U pomenutom segmentu, Đufre je ispričala detalje zlostavljanja koje je doživela kada je bila primorana na seks sa Epstajnom i drugima, uključujući optužbe u vezi sa moćnim ličnostima.

Specijalni intervju je takođe sadržao razgovore sa nekoliko drugih preživelih, poput Anuske de Đorđiju i Rejčel Benavidez, koje su prvi put progovorile o svojim iskustvima. Među ostalim žrtvama sa kojima je Gatrij razgovaral bile su Dženifer Araoz, Marijke Šartuni i Šonte Dejvis.

Intervju se pominje u Epstajnovim dosijeima

U najnovijem prikupljanju Epstajnovih dosijea iz Ministarstva pravde, Gatrijin intervju sa Epstajnovim žrtvama pomenut je više puta.

I-mejl dokument u kom su imena i i-mejl adrese pošiljaoca i primaoca redigovani, prikazuje razgovor o intervjuu za NBC Dateline sa preživelima. U i-mejlu piše: "Ispod je spisak onih za koje znamo da su intervjuisani za Dateline.“ I-mejl sledi nakon spiska redigovanih imena.

U sledećem i-mejlu nalaze se detalji koje je redigovano ime reklo dok je radilo intervju sa Gatrij. "Samo sam htela da vas upozorim, ona je radila još jedan intervju sa Savanom Gatrij, u kom je rekla sledeće.“

I-mejl se završava sa "Planiraju da ga emituju u emisiji 'Danas' i u emisiji 'Dejtlajn' ovog petka. Nadam se da je to od pomoći.“

I-mejl je potpisao Sektor za odnose sa javnošću Ministarstva pravde.

Potraga za Gatrijinom majkom Nensi u toku

Savana Gatrij je 4. februara objavila video apela za dokaz da je njena majka još uvek živa. Porodica je u videu rekla da je spremna da razgovara sa ljudima koji drže njenu majku.

Potraga za Nensi Gatrij je još uvek u toku. Šerif okruga Pima, Kris Nanos, rekao je na konferenciji za novinare 5. februara da veruju da je Nensi još uvek "na slobodi“.

Do sada su izvršena dva hapšenja u vezi sa ovim slučajem. Međutim, nijedan od uhapšenih nije objavljen kao glavni osumnjičeni za nestanak Nensi Gatrij.

