Voditeljka čija je majka nestala intervjuisala žrtve Džefrija Epstajna: Igrala ključnu ulogu u raskrinkavanju predatora, sad se njenoj majci gubi svaki trag
Voditeljka emisije NBC Today, Savana Gatrij, našla se na naslovnim stranama otkako je njena majka, Nensi Gatrij, nestala 30. januara iz svoje kuće u Tusonu, Arizona.
Pre nego što je našla se na naslovnim stranama zbog uznemirujuće vesti o nestanku majke, Gatrij je igrala važnu novinarsku ulogu u pričanju o žrtvama zlostavljanja Džefrija Epstajna.
Savana Gatrij je obavila ekskluzivni intervju sa Virdžinijom Đufre i drugim žrtvama, što je skrenulo pažnju na njihova bolna iskustva. U specijalnoj emisiji NBC News Dateline, Gatrij je razgovarala sa više Epstajnovih žrtava, omogućavajući im da opišu eksploataciju koju su pretrpele, prenosi Hindustan Times.
Prvi opsežni televizijski intervju sa Virdžinijom Đufre
U septembru 2019. godine, dva meseca nakon što je Džefri Epstajn izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji, Gatrij je obavila niz ekskluzivnih intervjua koji su se fokusirali na žene koje su seksualno zlostavljali i trgovali njima od strane Epstajna i njegove mreže.
U jednom od segmenata, Gatrij je uradila svoj prvi opsežni televizijski intervju s Virdžinijom Đufre. U pomenutom segmentu, Đufre je ispričala detalje zlostavljanja koje je doživela kada je bila primorana na seks sa Epstajnom i drugima, uključujući optužbe u vezi sa moćnim ličnostima.
Specijalni intervju je takođe sadržao razgovore sa nekoliko drugih preživelih, poput Anuske de Đorđiju i Rejčel Benavidez, koje su prvi put progovorile o svojim iskustvima. Među ostalim žrtvama sa kojima je Gatrij razgovaral bile su Dženifer Araoz, Marijke Šartuni i Šonte Dejvis.
Intervju se pominje u Epstajnovim dosijeima
U najnovijem prikupljanju Epstajnovih dosijea iz Ministarstva pravde, Gatrijin intervju sa Epstajnovim žrtvama pomenut je više puta.
I-mejl dokument u kom su imena i i-mejl adrese pošiljaoca i primaoca redigovani, prikazuje razgovor o intervjuu za NBC Dateline sa preživelima. U i-mejlu piše: "Ispod je spisak onih za koje znamo da su intervjuisani za Dateline.“ I-mejl sledi nakon spiska redigovanih imena.
U sledećem i-mejlu nalaze se detalji koje je redigovano ime reklo dok je radilo intervju sa Gatrij. "Samo sam htela da vas upozorim, ona je radila još jedan intervju sa Savanom Gatrij, u kom je rekla sledeće.“
I-mejl se završava sa "Planiraju da ga emituju u emisiji 'Danas' i u emisiji 'Dejtlajn' ovog petka. Nadam se da je to od pomoći.“
I-mejl je potpisao Sektor za odnose sa javnošću Ministarstva pravde.
Potraga za Gatrijinom majkom Nensi u toku
Savana Gatrij je 4. februara objavila video apela za dokaz da je njena majka još uvek živa. Porodica je u videu rekla da je spremna da razgovara sa ljudima koji drže njenu majku.
Potraga za Nensi Gatrij je još uvek u toku. Šerif okruga Pima, Kris Nanos, rekao je na konferenciji za novinare 5. februara da veruju da je Nensi još uvek "na slobodi“.
Do sada su izvršena dva hapšenja u vezi sa ovim slučajem. Međutim, nijedan od uhapšenih nije objavljen kao glavni osumnjičeni za nestanak Nensi Gatrij.
