O muškarcima iz kruga predatora Džefrija Epstajna brinule su se čitave ekipe ženskih asistentkinja. Među njima se posebno ističe Lesli Grof, Epstajnova dugogodišnja izvršna asistentkinja, koja je, prema dokumentima, bila zadužena za organizaciju rasporeda, obroke i seks.

Lesli Grof Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Kada je Epstajn2012. godine imao sastanak s Lerijem Samersom, Grof je podsetila koleginice da je u pitanju „VIP gost“.

„Leri je VIP!“, napisala je u mejlu, uz instrukciju: „Treba da budemo spremni sa grickalicama za Lerija.“

Kasnije je ponovo naglasila: „Možemo li da se pobrinemo da ima nešto ‘za grickanje’ za Lerija?“

Globalna mreža asistentkinja i ukusa moćnika

Grof je bila u stalnom kontaktu sa ličnim asistentkinjama najuticajnijih ljudi na svetu — među njima su bile i asistentkinje Elona Maska (Meri Bet i En), kao i Ričarda Bransona (Helen). One su međusobno razmenjivale informacije o prehrambenim navikama svojih šefova.

Za Bransona se, na primer, navodi: voli sovinjon blan, pino griđo i roze.

„Bez šardonea, molim! Ne voli deserte uopšte. Što manje šećera — to bolje.“

Neumorna logistika za susrete sa najmoćnijima

Grof je pružala neprekidnu, dvostruku uslugu: organizovala je putovanja i rasporede kako bi njen šef mogao da se sastaje sa najmoćnijim ljudima na planeti. Epstajn i njegovi gosti neprestano su kružili između Pariza, Los Anđelesa, Njujorka i Londona, posećujući samite i večere.

Zamoran posao pakovanja, rezervacija helikoptera i prevoza Grof je „peglala“ smirujućim mejlovima:

„Prepustite to meni.“

„Ja ću se pobrinuti za sve.“

Njeni advokati su ranije tvrdili da njihova klijentkinja „nikada nije svedočila ničemu neprimerenom ili nezakonitom“.

Lesli Grof Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Seminari o moći i novcu — bez žena

Jedne subotnje večeri 2012. godine Epstajn je, potpuno iznenada, odlučio da organizuje dva seminara jedan o moći, drugi o novcu. U mejlu Grof poslao je spisak od 20 muškaraca koje želi da pozove: Džef Bezos, Džes Stejli, Bil Klinton, Piter Til, Bil Gejts…

Čini se da nijedna žena nije bila predviđena kao učesnica seminara o moći i novcu.

Grof nije pokazala ni trunku iznenađenja zbog zahteva da se u kratkom roku kontaktiraju tehnološki milijarderi i svetski lideri. Odgovorila je vedro:

„Sjajno. Pratiću sve.“

Paralelno organizovanje žena za Epstajnova putovanja

Istovremeno, Grof je vodila kompletnu logistiku za žene koje je Epstajn voleo da „premešta“ širom sveta: kupovala je avionske karte, sređivala vize, organizovala automobile.

U mejlovima se navode i konkretni zahtevi:

„Organizuj da [redigovano] dođe iz Moskve u Pariz. Dolazak u subotu u 14.40, odlazak kasno u nedelju uveče. Poslaće pasoš.“

Slala je i precizne instrukcije za preuzimanje:

„Devojke da se nađu u 71. ulici sa ličnim dokumentima. Helikopter za Ist Hempton.“

Detalji luksuza i stroge opomene

Grof se starala i o najsitnijim detaljima: popravljala je saune, servisirala parna kupatila, proveravala da li modem radi u spavaćoj sobi.

Zahvalnost od strane šefa gotovo da nije postojala. Povremeno bi se desilo da se raspored preklopi — i tada bi usledila Epsteinova oštra reakcija:

(Kurir.rs/Guardian)