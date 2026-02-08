Slušaj vest

Američka televizijska voditeljka Savana Gatri i njena porodica objavile su novi video u kom mole za siguran povratak otete majke, poručujući otmičarima: "Platićemo". Njena majka, Nensi Gatri, nestala je prošlog vikenda iz svog doma u Tusonu u Arizoni, a vlasti veruju da je oteta, piše BBC.

"Vratite nam majku"

"Primili smo vašu poruku i razumemo je", rekla je Gatri u videu objavljenom u subotu uveče na Instagramu, okružena bratom i sestrom. "Molimo vas, vratite nam našu majku kako bismo mogli da slavimo s njom."

"To je jedini način da pronađemo mir", nastavila je. "Ovo nam je neizmerno vredno. I platićemo." U videu nije otkrila nikakve detalje o poruci koju spominje.

Nestanak usred noći

Nensi Gatri nestala je usred noći iz svoje kuće prošlog vikenda. Da je nema, primetili su članovi njene crkvene zajednice kada se u nedelju nije pojavila na misi. Vlasti su utvrdile da je rano u nedelju ujutro kamera na njenim ulaznim vratima isključena i uklonjena. Oko 2.28 po lokalnom vremenu, aplikacija povezana s njenim pejsmejkerom isključena je s telefona.

Ranije ove nedelje, vlasti su izjavile da još uvek nisu identifikovale osumnjičenog ili osobu od interesa u ovom slučaju. Nudi se nagrada od 50.000 dolara za informacije koje bi dovele do njenog pronalaska.

Poruka o otkupnini

Specijalni agent FBI-a Hit Dženki potvrdio je da istražuju moguću poruku o otkupnini koja je poslata nekolicini medijskih kuća. Dženki je rekao da je poruka "sadržala činjenice povezane s rokom i novčanom vrednošću koju su tražili", izvestio je NBC News. Vlasti su u petak saopštile da su "svesne nove poruke u vezi s Nensi Gatri" i da "proveravaju tačnost informacija navedenih u njoj".

Voditeljka lokalne stanice CBS Newsa izjavila je za BBC da je njihova stanica primila "poruku", ali nije ulazila u detalje o sadržaju. Prema portalu TMZ, koji je navodno takođe primio jedno od pisama, otmičari su tražili milione dolara u kriptovaluti, koja je često korišćena u kriminalnim aktivnostima jer ju je teško pratiti.

Foto: Pima County Sheriff's DepartMEGA / The Mega Agency / Profimedia

Prethodni apeli porodice

Porodica je ranije objavila dva videa u kojima je izrazila spremnost na razgovor s otmičarima i zatražila dokaz da je Nensi Gatri živa. U videu objavljenom u četvrtak, Kamron Gatri, sin nestale žene, potvrdio je da porodica nije imala direktan kontakt s otmičarima. "Moramo da znamo da je naša mama kod vas", rekao je Kamron u najnovijoj poruci. "Želimo da razgovaramo s vama." FBI je u četvrtak uhapsio jednu osobu zbog slanja lažne poruke o otkupnini.

Zabrinutost zbog zdravlja

Porodica i policija upozorili su da bi Nensi Gatri mogla da bude u životnoj opasnosti bez svojih lekova. "Ona je bez svojih lekova", rekla je Savana Gatri u ranijoj objavi. "Potrebni su joj da preživi. Potrebni su joj da ne pati." Predsednik Donald Tramp izjavio je prošle nedelje da je razgovarao s Gatri i ponudio pomoć saveznih snaga bezbednosti. "Mislim da nam ide jako dobro, što znači da imamo neke tragove, mislim da su vrlo jaki i mislim da bismo mogli da dobijemo odgovore prilično brzo", rekao je Tramp novinarima u petak.

Foto: Jan Sonnenmair / Getty images / Profimedia

Šerif okruga Pima, Kris Nenos, rekao je u četvrtak da istražitelji nisu ništa bliže otkrivanju odgovornih, ali da rade pod pretpostavkom da je Nensi još uvek živa. "Trenutno verujemo da je Nensi još uvek negde napolju. Želimo da je vratimo kući", rekao je. "Svi su nam i dalje osumnjičeni."

Savana Gatri intervjuisala žrtve Džefrija Epstajna

Pre nego što je našla se na naslovnim stranama zbog uznemirujuće vesti o nestanku majke, Gatri je igrala važnu novinarsku ulogu u pričanju o žrtvama zlostavljanja Džefrija Epstajna.

Savana Gatri je obavila ekskluzivni intervju sa Virdžinijom Đufre i drugim žrtvama, što je skrenulo pažnju na njihova bolna iskustva. U specijalnoj emisiji NBC News Dateline, Gatri je razgovarala sa više Epstajnovih žrtava, omogućavajući im da opišu eksploataciju koju su pretrpele, prenosi Hindustan Times.

Prvi opsežni televizijski intervju sa Virdžinijom Đufre

U septembru 2019. godine, dva meseca nakon što je Džefri Epstajn izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji, Gatri je obavila niz ekskluzivnih intervjua koji su se fokusirali na žene koje su seksualno zlostavljali i trgovali njima od strane Epstajna i njegove mreže.

U jednom od segmenata, Gatri je uradila svoj prvi opsežni televizijski intervju s Virdžinijom Đufre. U pomenutom segmentu, Đufre je ispričala detalje zlostavljanja koje je doživela kada je bila primorana na seks sa Epstajnom i drugima, uključujući optužbe u vezi sa moćnim ličnostima.

Specijalni intervju je takođe sadržao razgovore sa nekoliko drugih preživelih, poput Anuske de Đorđiju i Rejčel Benavidez, koje su prvi put progovorile o svojim iskustvima. Među ostalim žrtvama sa kojima je Gatri razgovaral bile su Dženifer Araoz, Marijke Šartuni i Šonte Dejvis.

Intervju se pominje u Epstajnovim dosijeima

U najnovijem prikupljanju Epstajnovih dosijea iz Ministarstva pravde, Gatrin intervju sa Epstajnovim žrtvama pomenut je više puta.

I-mejl dokument u kom su imena i i-mejl adrese pošiljaoca i primaoca redigovani, prikazuje razgovor o intervjuu za NBC Dateline sa preživelima. U i-mejlu piše: "Ispod je spisak onih za koje znamo da su intervjuisani za Dateline.“ I-mejl sledi nakon spiska redigovanih imena.

U sledećem i-mejlu nalaze se detalji koje je redigovano ime reklo dok je radilo intervju sa Gatri. "Samo sam htela da vas upozorim, ona je radila još jedan intervju sa Savanom Gatri, u kom je rekla sledeće.“

I-mejl se završava sa "Planiraju da ga emituju u emisiji 'Danas' i u emisiji 'Dejtlajn' ovog petka. Nadam se da je to od pomoći.“

I-mejl je potpisao Sektor za odnose sa javnošću Ministarstva pravde.

Savana Gatri (54) je američka televizijska novinarka koja je od 2012. godine voditeljka emisije "TODAY" na NBC News-u. Takođe je glavna pravna dopisnica mreže i glavna voditeljka za praćenje izbora, a prethodno je bila dopisnica NBC Newsa iz Bele kuće.

