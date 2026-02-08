Slušaj vest

Muškarac kom je dijagnostikovan redak i izuzetno agresivan tumorna mozgu odlučio je da javno progovori o simptomima koje je dugo smatrao beznačajnim, nadajući se da će njegova priča podstaći druge da na vreme reaguju.

U oktobru 2025. godine Šejn Kromer (35) iz Notingema u Velikoj Britaniji počeo je da oseća niz neobičnih tegoba koje je u početku pripisivao stresu i iscrpljenosti. Kao otac 20-mesečnog sina Ilajdžu, kog odgaja sa suprugom Lorom, verovao je da su umor i česte glavobolje jednostavno deo užurbanog porodičnog života. Osim toga, počeo je da primećuje probleme s vidom, ali ni to ga nije previše zabrinulo. Smatrao je da mu se samo pogoršala dioptrija, budući da je naočare nosio veći deo života.

"Bio sam stalno umoran, ali sam govorio sebi da će proći. Sve sam objašnjavao – roditeljstvo, manjak sna, svakodnevni stres", priseća se Šejn za UNILAD, "Kad mi se vid pogoršao, pomislio sam da mi samo treba nova dioptrija za naočare". S vremenom su počele da se pojavljuju i druge promene. Gubio je ključeve, osećao se mentalno sporije i povremeno zaboravljao šta je uopšte radio u tom trenutku. Iako su mu simptomi pojedinačno delovali bezazleno, zajedno su stvarali obrazac koji tada nije prepoznao.

Njegova supruga Lora počela je da primećuje da nešto nije u redu. Šejn je bio sve umorniji, manje energičan i povučeniji nego inače, ali ni tada niko nije slutio koliko je situacija ozbiljna. Stanje se naglo pogoršalo kasnije tog meseca. Šejn je osetio stalni pritisak iza oka i uha, praćen ekstremnim umorom.Presudan trenutak dogodio se kada je pao pokušavajući da podigne svog malog sina, što je bio jasan alarm da mora da potraži lekarsku pomoć.

Nakon pregleda kod lekara opšte prakse hitno je upućen u bolnicu, gde su pregledi otkrili više tumora na mozgu. Ubrzo mu je dijagnostikovan difuzni gliom srednje linije – redak i vrlo agresivan oblik raka koji se najčešće javlja kod dece i mlađih odraslih osoba. "Stvarnost me pogodila poput zida", rekao je Šejn, "Najgore nije bilo razmišljati o sebi, nego o Lori i Ilajdži – o tome šta bi značilo da nisam tu za njih".

Nakon 30 ciklusa radioterapije, lekari sada procenjuju može li Šejn da učestvuje u kliničkom ispitivanju novih terapija. Paralelno s borbom za sopstveno zdravlje, odlučio je da iskoristi svoj glas kako bi podigao svest o tumorima mozga i podržao osnivanje Centra izuzetnosti za istraživanje tumora na mozgu na univerzitetu u Notingemu.

"Ako osećate da nešto nije u redu, nemojte to da ignorišete“, poručuje, "Slušajte ljude oko sebe koji primećuju promene. Postavljajte pitanja i tražite dodatne preglede. Tumori mozga ne biraju. Porodice zaslužuju bolje mogućnosti, efikasnije tretmane i više nade nego što je danas dostupno".

