Otac Predrag u svom obraćanju otvoreno kritikuje parove koji godinama žive u konstantnom konfliktu, podsećajući da takav život nije znak istrajnosti, već duboke unutrašnje iscrpljenosti.

"Dokle ćete više da se svađate? Kako vam nije dosadilo? Te svađe, te prepirke, pa sitničarenja... dokle, bre, više? Mislim, svaka vama čast što ste 15 godina izdržali toliko. Sada ovako kako je moderno - vidimo to i na televiziji, to bude par meseci i onda se razvedemo. Jednom kad ti muž nešto kaže ili žena - 'ma šta ja to imam da trpim', spakujemo se i odemo. Tako se to radi. Vi se mučite, vi ste baš mazohisti teški. Petnaest godina muke, međusobnog rata, drvenja k'o tuđini. Kanda ljubav? Koja ljubav?", započinje otac Popović u videu.

Par u konfliktu tokom januara – simbol početka i prekida Foto: Shutterstock

Dalje navodi kako je sve češće da supružnici osmišljaju kako i šta zameriti. Takvi pojedini brakovi traju, ali su ispunjeni neprekidnim ratom, uvredama i sitničarenjem, gde supružnici više ne traže rešenje, već priliku da jedno drugo povrede. Ljubav, kako ističe, u takvim odnosima odavno ne postoji - zamenjena je potrebom da se bude u pravu i da se drugome "napakosti".

Posebno snažan deo obraćanja odnosi se na decu koja odrastaju u takvoj atmosferi. Otac Predrag bez zadrške upozorava da deca ne uče iz onoga što im roditelji govore, već iz onoga što svakodnevno gledaju.

Postavlja direktno pitanje: Da li biste vi voleli da ste imali roditelje kakvi ste vi svojoj deci?

Ej, ljudi. Teško vašoj deci sa vama. Bože sačuvaj! I Ti, Bože, svakom daješ decu.

Rekoh im: 'Možda je bolje i da nemate decu. Lepo dođe Gospod jedan dan i pouzima vam decu i onda ste mirni'.

A onda oni: 'Ju, oče, pomeri se s mesta!',

Zašto? 'Ajde da se zapitamo da li biste vi voleli da ste imali ovakve roditelje kakvi ste vi? Kako će tvoj sin da nauči da voli svoju ženu, kad je gledao ceo život kako ti voliš svoju; ili, kako će tvoja ćerka da nauči da poštuje svog muža, kad vidi šta ti sve pričaš svom mužu i kako ga poštuješ?

Kako možete uopšte da se nadate da će oni biti srećno udati i oženjeni i imati lep brak, kad to nigde nisu imali da vide?", istakao je.

On objašnjava da sin ne može naučiti kako da voli i poštuje svoju buduću suprugu ako je ceo život gledao omalovažavanje i sukobe u sopstvenoj kući. Isto važi i za ćerku, koja teško može izgraditi zdrav odnos ako nikada nije videla uzor poštovanja i smirenosti između roditelja.

