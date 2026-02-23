Slušaj vest

Šajen Silva (38) iz Oklahome, mesecima se borila sa teškim simptomima koji su joj narušavali svakodnevni život. Imala je stalno vraćanje hrane, kašalj i povraćanje. Ipak, u početku nije pridavala preveliku pažnju tim problemima. Tek u novembru 2023. pojavio se neobičan bol sa strane tela.

Na Instagramu je opisala kako je bol bio "tupi pritisak koji nikad ne prestaje, stalno i uznemirujuće osećanje da nešto nije u redu". Uznemirena simptomima, posetila je devet/deset lekara, ali nijedan nije ozbiljno shvatao njene tegobe. Prema njihovim procenama, bol je bila posledica gasova, istegnutih mišića ili nervnih problema.

"Stalno sam ponavljala da ovo nije normalno. Ne bi trebalo da me boli 24 sata dnevno", kaže Šajen.

Uprkos stalnim uveravanjima lekara, nije prestajala da traži odgovore.

Dijagnoza koja je promenila sve

Prekretnica je došla kada je konačno našla lekara koji je ozbiljno shvatio simptome i poslao je na MRI i CT skeniranje u oktobru 2024. Pregledi su pokazali promenu na levom bubregu, a dijagnostikovan joj je bubrežni karcinom u ranoj fazi - najčešći tip raka bubrega.

"Bila sam slomljena. Imam sinove i jedino što mi je prolazilo kroz glavu, jeste da ću umreti", priznaje Šajen.

Plakala je nedeljama, a potom je odlučila da se fokusira i javno podeli svoju priču kako bi upozorila druge.

Operacija i neočekivano otkriće

U aprilu 2025. tumor je hirurški uklonjen, a pošto je bolest otkrivena u ranoj fazi, proglašena je izlečenom. Ipak, pitanje "Zašto baš ja?" nije je napustilo. Lekari su joj objasnili da uzrok raka bubrega često ne može da se utvrdi.

Nezadovoljna tim objašnjenjem, Šajen je odlučila da istraži dalje i testira kuću na prisustvo plesni. Prvi rezultati su bili u redu, ali sumnja nije nestala. Zatim je proverila aparat za led u frižideru. Kada je uklonila spoljašnji deo, bila je šokirana - plesni su prekrile celu unutrašnjost.

"Pijem svaki dan i nisam imala pojma", napisala je Šajen na društvenim mrežama, naglašavajući da je njena priča upozorenje drugima da slušaju svoje telo i ne odustaju od traženja odgovora.

