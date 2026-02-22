Slušaj vest

Svaki čovek ima jedinstvenu svrhu i poseban smisao postojanja. To je verovao i Frensis Džoel Smit, doktor i umetnik rođen sa retkim deformitetima lica. Njegovi biološki roditelji nisu želeli da ga zadrže, ali kako je verovao, Bog je imao planove za njega koje ljudski um teško može da pojmi.

Rođenje koje je promenilo sve

Kada je prvi put udahnuo i pogledao svet, svet oko njega nije dočekao radost. Njegovi roditelji su bili šokirani i brzo su odlučili da ga napuste. Frensis Džoel Smit rođen je sa retkim Tričer Kolins sindromom, koji uzrokuje specifične deformacije kostiju i tkiva lica.

Simptomi ovog stanja mogu biti različiti - od lakših do težih. Problemi sa disanjem i sluhom su česti, ali inteligencija ostaje u granicama normale. Tipične karakteristike uključuju nerazvijene jagodične kosti, malu vilicu i bradu, spuštene uglove očiju i deformisane ušne školjke. Njegovi roditelji nisu želeli "takvo" dete i ostavili su ga u porodilištu u Indijani, gde je odmah prebačen na intenzivnu negu i čekao nekoga ko će ga prihvatiti.

Ljubav koju je našao

Ubrzo se pojavila Lilijan Kolins, žena koja se brinula o njemu do treće godine. Nakon toga, Frensis je usvojen i odrastao u porodici koja ga je volela i podržavala. Ipak, život u školi nije bio lak. Iako inteligentan i potpuno sposoban da prati vršnjake, deca su ga često zadirkivala zbog izgleda. Kasnije je sam govorio da je razumeo njihovo ponašanje - deca jednostavno nisu znala ništa o njegovom stanju.

Nepokolebljiva upornost i talent

Tokom detinjstva, Frensis Džoel Smit prošao je kroz više od 30 operacija. Ni u jednom trenutku se nije žalio. Umesto toga, potpuno se posvetio obrazovanju i svojim talentima. Postao je virtuoz na klaviru, violini i violončelu. Njegova interesovanja bila su široka - obožavao je naučnu fantastiku, putovanja, istoriju, arhitekturu i avijaciju, ali se na kraju opredelio za medicinu, želeći da pomaže ljudima.

Obrazovanje i naučni rad

Frensis Džoel Smit magistrirao je biologiju, diplomirao biomedicinske nauke na Kings koledžu u Londonu, a doktorat iz kraniofacijalne embriologije odbranio 2012. godine. Na Univerzitetu Kolorado u Denveru predavao je iz oblasti urođenih poremećaja lica, podižući svest o genetskim sindromima i faktorima okoline koji utiču na razvoj kostiju i mekih tkiva glave.

Vera i životna filozofija

Iako je bio naučnik, njegova vera u Isusa Hrista bila je duboka.

"Bog me je stvorio iz samo njemu poznatih razloga. Imam svoju svrhu na ovom svetu", govorio je Frensis Džoel Smit. Isticao je da nijedan život nije teret, već dar: "Ja sam najbolji dokaz da nas dijagnoze ne definišu - to može samo Stvoritelj".

Nasleđe inspiracije

Život ovog izuzetnog čoveka završio se u oktobru 2023. godine u Las Vegasu, kada je imao samo 48 godina. Iako je njegov boravak na ovom svetu bio kratak, bio je ispunjen svrhom koju je, kako je verovao, sam Bog za njega predvideo. Njegova priča i delo nastavljaju da inspirišu mnoge da vide vrednost svakog života, bez obzira na izazove.

