Britanka Mendi Selars rođena je sa retkim genetskim oboljenjem zbog kojeg su joj noge porasle do ogromnih razmera. Iako su joj obe noge amputirane, one su kasnije delimično ponovo počele da rastu.

Mendi Selars je na rođenju imala noge koje su bile dvostruko veće od nogu prosečne bebe. Kako je odrastala, njene noge su nastavile da rastu eksponencijalnom brzinom, za šta se veruje da je posledica mutacije gena PIK3CA.

Gubitak mogućnosti hodanja

Iako je u početku mogla da hoda, noge su vremenom postale toliko velike da više nije bila u stanju da se kreće samostalno. Lekari su preporučili amputaciju, ali je njena majka u tom periodu odbila da da saglasnost za takav zahvat.

Teško pogoršanje zdravstvenog stanja

Situacija se drastično pogoršala kada je Mendi odrasla. Sa 28 godina dobila je krvni ugrušak - stanje koje ponekad može biti smrtonosno i često ima trajne posledice. U Mendinom slučaju, ugrušak ju je ostavio paralizovanu od struka naniže, pa je morala ponovo da uči da hoda. Tri godine kasnije, dobila je infekciju bubrega i obolela od MRSA bakterije.

Amputacija i neočekivani povratak rasta

Na kraju je odlučila da je vreme za amputaciju noge. Međutim, nakon operacije dogodilo se nešto izuzetno - njena noga je počela da "ponovo raste", a preostali deo uda počeo je ubrzano da se uvećava.

"Nadala sam se da će amputacija stabilizovati moje stanje, ali mislim da sam u srcu znala da će rast ponovo početi. Gotovo odmah patrljak je počeo da se širi, i bilo mi je sve teže da stanem u protezu. Zatim je postao toliko težak da je umalo slomio protezu," rekla je u izjavi za Mirror.

Suočavanje s reakcijama okoline

Mendi, koja volontira za organizaciju RSPCA (Kraljevsko društvo za sprečavanje okrutnosti prema životinjama), ranije je govorila da joj ne smeta kada je deca gledaju, ali da joj ponašanje odraslih ljudi često teško pada.

"Odrasli znaju da budu veoma grubi. U jednom restoranu neko je izgovorio: "Pogledaj kolika su joj stopala". Ne smeta mi kada deca gledaju, ali odrasli bi trebalo da znaju bolje," istakla je Mendi.

Snaga, odlučnost i borba za nezavisnost

Uprkos svemu, Mendi je ostala odlučna.

"Neću dozvoliti da me ovo pobedi. Odlučna sam da ostanem što pokretljivija i da se borim za svoju nezavisnost. Živim dan po dan, nedelju po nedelju. Imam život i moram da ga živim najbolje što mogu. Ima ljudi kojima je mnogo gore nego meni," objasnila je.

Novi lek i preokret

Godine 2016. Mendi je počela da uzima novi lek koji je imao značajan uticaj na rast njenih nogu, uspevši da zaustavi njihovo dalje uvećavanje.

"Osećam se kao da je u pitanju čudo. Nisam mogla da verujem kada sam izgubila oko šest kilograma za samo pet meseci terapije - noge mi se smanjuju. Prijatno se osećam u svojoj koži i ponosna sam na svoje stanje i na to ko sam," zaključila je Mendi.

