Brijel Adams-Vitli, rođen u Brazilu sa teškim oblikom Hanhartovog sindroma, retkim stanjem koje ga je ostavilo bez ruku i nogu, pokazuje svetu šta znači prevazići nemoguće. Sa samo 22 godine, Brijel je prevazišao izazove koji bi mnogima izgledali nepremostivi.

Usvojen u SAD

Sa samo 9 meseci, Brijel je dat na usvajanje. Njegova američka porodica u Juti ga je primila dok je njegova usvojiteljka bila trudna sa svojim jedanaestim detetom u to vreme — sada ima 13 biološke dece, a Brijel je jedino usvojeno dete.

„Moja porodica me je naučila da budem što je moguće samostalan i da sve što mogu radim sam, uključujući oblačenje, kretanje po kući i penjanje stepenicama uz pomoć električnih invalidskih kolica“, rekao je Brijel za Kvirti.

Prevazilaženje maltretiranja i izgradnja samopouzdanja

Brijel se seća kako ga je majka naučila da se fokusira na pozitivno kada je bio maltretiran u školi.

„Jednog dana mi je rekla: 'Pogledaj se u ogledalo i navedi deset stvari koje voliš kod sebe. Zatim izaberi deset ljudi u svojoj školi i reci im jednu lepu stvar.' To mi je promenilo život i pomoglo mi da težim boljem i budem srećan zbog sebe kako bih mogao dati sve od sebe drugima.“

Brijel Adams-Vitli Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Kada je maltretiranje postalo ozbiljnije, Brijel se prebacio u drugu školu na godinu dana kako bi povratio samopouzdanje. Tada je odlučio da se pridruži plesnoj kompaniji, što je bio njegov prvi korak u svetu šminkanja.

„Oduvek sam voleo lepotu - imam četiri sestre i sve su prelepe, a moja majka je neverovatna. Volim da ih gledam kako se šminkaju i kako svaki pristup funkcioniše drugačije“, rekao je Brijel.

Jedinstven pristup šminkanju

Brijel je počeo da uči tehnike šminkanja sa Jutjub tutorijala, prilagođavajući ih svom telu.

„U početku bih ležao na podu sa peškirom, koristeći okrugli sunđer. Bilo je teško, morao sam stalno da dižem glavu, a vrat me je boleo“, seća se on.

Tokom pandemije COVID-19, Brijel je odlučio da se fokusira na ono što voli - pravljenje videa o šminkanju. Njegovi prvi klipovi bili su ograničeni na vrat, ali kada je u video uključio objašnjenje svog stanja, postali su viralni.

„Ljudi su bili zapanjeni i počeli su da razumeju kako funkcionišem bez ruku i nogu“, dodaje on.

Inspiriše milione

Danas, Brijel ima više od dva miliona pratilaca na TikToku, gde deli tutorijale za šminkanje, delove svog svakodnevnog života sa suprugom i savete o samostalnom životu. „Stvari koje me čine najsrećnijim su kada roditelji kažu da njihova četvorogodišnjaci žele da gledaju moje video snimke za doručak ili kada ljudi koji prolaze kroz težak period koriste moj sadržaj da bi sebi ulepšali dan“, objašnjava Brijel.

Njegova poruka je univerzalna: „Nadam se da će moj sadržaj ulepšati dan, ne samo osobama sa invaliditetom ili članovima LGBT zajednice, već svima. Svi prolazimo kroz različite stvari i dolazimo iz različitih sredina, i to je ono što nas čini posebnim.“

