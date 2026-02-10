Slušaj vest

Džuli Makfaden, medicinska sestra iz Kalifornije, provela je više od petnaest godina uz postelje pacijenata, prvo na odeljenju intenzivne nege, a zatim na odeljenju palijativne nege, mestu gde se ljudima pruža uteha na kraju životnog puta. Kroz godine je svedočila stotinama odlazaka i primetila obrasce koji se ponavljaju, a koji su daleko od dramatičnih filmskih scena. Svojim radom na društvenim mrežama, gde je poznata kao "Hospice Nurse Julie", nastoji da edukuje javnost i smanji stigmu koja okružuje smrt. Njena misija je jednostavna - da pokaže da je umiranje prirodan proces,a ne nešto čega se treba bojati. Svoje znanje i iskustvo sažela je i u knjizi "Nothing to Fear", koja je postala bestseler "New York Timesa", nudeći utehu i razumevanje onima koji se suočavaju s gubitkom ili sopstvenom smrtnošću.

Suprotno uvreženom mišljenju da ljudi na samrti otkrivaju duboke tajne ili drže dugačke monologe pune kajanja, Džuli ističe da su poslednje reči najčešće jednostavne, ali izuzetno jake.

Žena leži u bolničkom krevetu Foto: Bob Daemmrich / Alamy / Profimedia

"Postoji nešto što većina ljudi kaže pre nego što umre, a to je obično 'Volim te'", otkrila je u jednom od svojih videa. Druga, gotovo jednako česta pojava jeste dozivanje roditelja. Pacijenti, bez obzira na svoje doba, često dozivaju "mamu" ili "tatu", čak i ako su njihovi roditelji preminuli decenijama ranije. Prema Džuli, taj čin predstavlja povratak temeljnoj potrebi za sigurnošću i utehom, poziv onima koji su im prvi pružili ljubav i zaštitu. To nisu reči žaljenja, već izrazi najdublje ljudske povezanosti.

Iako su izjave ljubavi najdominantnije, postoje i druge fraze koje se često čuju. Džuli navodi četiri ključne rečenice koje ljudi osećaju potrebu da izgovore kako bi pronašli mir: "Hvala ti", "Oprosti mi", "Opraštam ti" i "Zbogom". One služe kao način za zaokruživanje odnosa i rješavanje nedovršenih poslova na emocionalnoj razini. Pored toga, pacijenti često izražavaju žaljenje zbog praktičnih životnih odluka. Među najčešćim kajanjima su rečenice poput: "Voleo bih da nisam toliko radio" i "Žao mi je što nisam više cenio svoje zdravlje dok sam ga imao". Upravo je to iskustvo, svedočenje tuđim žaljenjima, podstaklo i samu Džuli da svake večeri sastavlja "listu zahvalnosti", kako bi cenila male, svakodnevne stvari koje ljudi na kraju života prepoznaju kao najvažnije.

Foto: Shutterstock

Osim izgovorenih reči, Džuli Makfaden često govori i o neobičnim, ali učestalim fenomenima na samrti. Otprilike mesec dana pre smrti, mnogi pacijenti počinju da doživljavaju vizije u kojima vide preminule članove porodice, prijatelje pa čak i kućne ljubimce. Džuli naglašava da ti pacijenti u tim trenucima nisu u delirijumu ili pod uticajem jakih lekova, već su potpuno svesni i orijentisani, a ti susreti im donose neverovatan mir i utehu. Ponekad se može videti i takozvani "pogled smrti" (death stare), kada pacijent fiksira pogled u ugao sobe, često s osmehom, kao da vidi nekoga ko je došao po njega. Tu je i "posezanje smrti" (death reach), pokret rukom prema gore, kao da pokušavaju da dohvate ili zagrle nevidljivu osobu koja ih čeka.

Jedan od najvažnijih delova Džulinog rada jeste edukacija porodice o fizičkim promenama koje se događaju tokom aktivne faze umiranja. Njena ključna poruka jeste da je ljudsko telo biološki stvoreno da umre, jednako kao što je stvoreno da se rodi, a taj je proces, kada mu se dozvoli prirodan tok, najčešće miran i bezbolan. Promene u disanju, poput dugih pauza između udaha, potpuno su normalne. Zvuk poznat kao "samrtni ropac" (death rattle), koji porodicama može biti izuzetno uznemirujuć, zapravo je samo nakupljanje pljuvačke u grlu koju pacijent više ne može da proguta i ne uzrokuje mu bol. Usporavanje cirkulacije dovodi do pojave mrlja na koži, poznatih kao motling, koje se prvo javljaju na stopalima i rukama. Telo se polako gasi, a s time i potreba za hranom i vodom. Razumevanje ovih prirodnih procesa, tvrdi Džuli, pomaže porodicama da smanje strah i budu istinska podrška svojim voljenima u poslednjim trenucima, omogućujući im dostojanstven i miran odlazak.

(Kurir.rs/ Večernji.hr)

Video: Medicinska sestra o umiranju