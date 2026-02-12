Slušaj vest

Univerzitet Jejl saopštio je u sredu da jeprofesoru Dejvidu Gelernteru privremeno zabranjeno da predaje predmete iz oblasti računarstva, dok traje provera njegovih kontakata sa Džefrijem Epstajnom. U okviru te komunikacije pominjao je i jednu studentkinju Jejla kao potencijalnu saradnicu na projektu.

Opsežna imejl prepiska između Gelerntera i Epstajna dospela je u javnost nakon što je Ministarstvo pravde krajem januara objavilo dokumenta povezana sa Epstajnom.

Sporna poruka iz 2011. godine

Među objavljenim dokumentima nalazi se i imejl iz oktobra 2011. godine, u kojem Gelernter Epstajnu govori o softverskom projektu koji bi trebalo da bude razvijen.

"Imam savršenu urednicu na umu: apsolventkinja Jejla, prošlog leta radila u Vogu, vodi sopstveni studentski magazin, studira umetnost, izuzetno je povezana, veoma sitna i zgodna plavuša," napisao je Gelernter.

Poruka je poslata tri godine nakon što je Epstajn na državnom sudu na Floridi priznao krivicu za podvođenje maloletne devojke na prostituciju. U tom slučaju odslužio je 13 meseci zatvora.

Reakcija univerziteta i pokretanje provere

List Jejl Dejli Njuz izvestio je u utorak da je Gelernteru zabranjeno da predaje dok traje interna provera. Televizija CNNBC u sredu je zatražila od Jejla informacije o statusu Gelerntera na univerzitetu i njegovim kontaktima sa Epstajnom. U saopštenju poslatom CNNBC, portparolka Jejla navela je:

"Jejl je posvećen izvrsnosti u nastavi i stvaranju okruženja u kojem se svi članovi naše zajednice osećaju poštovano i cenjeno. Prošle nedelje rukovodstvo Škole za inženjerstvo i primenjene nauke saznalo je za navode o komunikaciji između jednog profesora i osobe van zajednice Jejla; profesor je kasnije i priznao i branio tu komunikaciju, kao i postupke koje je preduzeo u vezi s njom. Univerzitet ne odobrava postupke koje je profesor preduzeo niti način na koji je, prema sopstvenom opisu, davao preporuke svojim studentima. Ponašanje profesora je predmet provere. Dok se postupak ne okonča, profesor neće držati nastavu."

Gelernter nije odmah odgovorio na zahtev CNNBC za komentar.

Raniji atentat i posledice

Dejvid Gelernter je teško ranjen u junu 1993. godine kada je otvorio paket sa eksplozivnom napravom koji mu je poslao Ted Kačinski, poznat kao Unabomber. U eksploziji je izgubio funkciju desne šake.

Sličan slučaj na Harvardu

Odluka Jejla dolazi gotovo tri meseca nakon što je bivši predsednik Univerziteta Harvard, Leri Samers, saopštio da se povlači iz svih javnih obaveza zbog posledica objavljivanja njegove prepiske sa Epstajnom. Prema pisanju lista Harvard Krimson, u toj komunikaciji Samers je tražio Epstajnov savet u vezi sa započinjanjem romantične veze sa ženom koju je opisao kao svoju štićenicu. Samers, koji je bio i bivši ministar finansija Sjedinjenih Američkih Država, uzeo je odsustvo sa nastave na Harvardu, kao i sa mesta direktora Mosavar-Rahmani centra za biznis i vladu na Harvard Kenedi školi.

"Duboko se stidim svojih postupaka i svestan sam bola koji su izazvali. Preuzimam punu odgovornost za svoju pogrešnu odluku da nastavim komunikaciju sa gospodinom Epstajnom," naveo je Samers u saopštenju do kojeg je tada došao CNNBC.

Harvard je u novembru saopštio da će sprovesti istragu o Samersovom odnosu sa Epstajnom, nakon što je Kongres objavio njihovu imejl prepisku. Džefri Epstajn izvršio je samoubistvo u saveznom zatvoru u Njujorku u avgustu 2019. godine, nekoliko nedelja nakon što je uhapšen pod optužbama za trgovinu maloletnicama u svrhu seksualne eksploatacije.

