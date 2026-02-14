Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju zimske zadušnice. Vernici prilikom izlaska na groblje čine mnoge stvari za koje veruju da su stari običaji, međutim, prave veliku grešku.

Otac Predrag Popović svojevremeno je podsetio vernike na ovaj značajan dan i običaje koji prate zadušnice.

Foto: Vedrana2701 / Alamy / Profimedia

- Jako važna stvar jeste da ne palite cigaretu tamo na grobu, nego da zapalite kadionicu. Ako nemate kadionicu, potražite na grobu, nekom pored ima kadionica sigurno, pozajmite kadionicu - rekao otac Popović i dodao:

- Često puta me ljudi pitaju: "Da li, oče, smem da pričam tako sa pokojnima, da mu kažem?" Zašto da ne? Mi ne verujemo u večnu smrt, već verujemo u vaskrsenje i nema ničeg lošeg da kažemo, eto i šta ima novo i da ispričamo i tako dalje. Starajmo se, malo poplevite tamo, zalijte cveće ako ima, nemojte da nosite plastične sveće i vence.

Prema njegovim rečima, patrijarh Pavle je dekretom zabranio i za sahrane i za parastose nošenje plastičnog cveća.

- Prvo - to je plastika, ona izbledi, bude ružna, to se posle baci, to ne može da truli, to se vuče. Mi smo ljudi prolazni, treba da kupujemo cveće, obično, kad idemo na grob, ali to domaćice treba da imaju u svojim baštama, pa malo naberu tih jesenjih ruža, ruzmarina i tako dalje, i odnesu na grob. Ali nema veze, ako živite u stanu, pa ne možete, kupite malo cveća, odnesite tamo, to cveće će da uvene. I mi venemo, sve to je prolazno, to i govori o tome da je bez Boga život prolazan - naglasio je otac i nastavio:

U galeriji pogledajte fotografije oca Predraga Popovića:

1/10 Vidi galeriju otac Predrag Popović Foto: Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen TikTok

- Ponesite vino i žito, ako vidite sveštenika na groblju pozovite ga da očita molitvu, pomolite se i prekrstite. Posle možete da se poslužite, neko ponese sokove i kafu, neko malo voća. Nemojte na groblju praviti cirkus, gozbe i ručkove. Gledajmo da uvek budemo dostojni i dostojanstveni i da vodimo računa da ne zaboravimo te koji su nama ostavili prezime, krsnu slavu, kuću, imanje i svaku dobru vrlinu - zaključio je otac Predrag Popović.

Video: Koliko ima smisla što postimo, a to ne činimio i duhovno