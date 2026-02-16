Slušaj vest

Video objavljen početkom 2026. na TikToku brzo je postao viralan nakon što je čovek iz Nepala otkrio svoju platu u Rumuniji i koliko novca uspeva da pošalje svojoj porodici.

Ne precizirajući svoju oblast rada, rekao je da prima 4.000 leja mesečno (nešto više od 800 evra), a smeštaj i obroke mu obezbeđuje poslodavac. Dakle, nema većih troškova i može da uštedi veliki deo svojih prihoda.

„Šaljem kući 3.000 leja (oko 600 evra) mesečno. Ponekad čak i 3.500 leja“, rekao je čovek, napominjući da radi 8-9 sati dnevno, pet dana u nedelji.

Skoro 3 miliona pregleda i hiljade komentara

Za samo dva dana, video je sakupio skoro 3 miliona pregleda i hiljade reakcija. Komentari su bili podeljeni:

„Ukrajinci – 6.000 (1.200 evra) leja od države, ovi – 4.000 leja (oko 800 evra), a moj otac – 1.300 penzija (255 evra), posle 40 godina rada!“

„Oni su najvredniji i najpravedniji. Zaslužuju sav novac.“

„Neka dođu. Zar nismo išli i kod drugih?“

„Budale smo što radimo za 2.300 leja (450 evra).“

U videu, čovek je takođe rekao da već ima mnogo prijatelja koji su došli u Rumuniju i da će drugi Nepalci stići u bliskoj budućnosti.

Reakcija Andreja Karamitrua: „Stav i ozbiljnost“

Ekonomski analitičar Andrej Karamitru je komentarisao temu na Fejsbuku, navodeći da je iznos koji je uštedeo nepalski radnik znatan.

„Ostati u ruci, nakon svih troškova, sa 3.000 leja – vrlo malo ko u Zapadnoj Evropi uspeva to da uradi“, napisao je.

Foto: Shutterstock

Karamitru je takođe pokrenuo pitanje vezano za tržište rada u Rumuniji, napominjući da značajan procenat mladih ljudi nema posao i ne studira. Tvrdio je da poslodavci preferiraju azijske radnike zbog njihove ozbiljnosti i discipline.

„Mnogi naši nisu ozbiljni. Ne dolaze u zakazano vreme, nestaju, više ne dolaze na posao. Poslodavci su umorni i preferiraju Azijate“, objasnio je analitičar.

Takođe je naveo da mnogi ljudi ostaju zaglavljeni u oblastima bez mogućnosti i da bi rešenje bilo preseljenje u velike gradove, gde postoji potražnja na tržištu rada.

