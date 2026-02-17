Tajson Botenus - pao sa bicikla pa dobio gljivicu u mozgu

Tajson Botenus nije pridavao veliki značaj padu sa bicikla tokom boravka u Kostariki. On i njegova verenica Liza očistili su ranu i nastavili putovanje. Međutim, po povratku u Sjedinjene Američke Države početkom 2018. godine, počeli su da se javljaju teški i iscrpljujući simptomi - za koje su lekari kasnije utvrdili da su posledica crne buđi koja se razvijala u njegovom mozgu.

"Imao sam česte i intenzivne glavobolje, a zatim mi se pojavila paraliza mišića lica, zbog čega mi je bilo teško da se normalno osmehnem", napisao je Botenus u opširnoj ispovesti za Bazfid njuz.

Meseci pogrešnih dijagnoza

Dok je tada 31-godišnji Botenus trpeo jake bolove.

"Preterivao sam sa uzimanjem Advila i tuširao se vrelim tuševima tražeći bilo kakvo olakšanje", napisao je i dodao da su ga lekari su ga testirali na brojne bolesti. Utvrđeno je da nema cisticerkozu, lajmsku bolest, tuberkulozu, HIV niti rak mozga. Tek osam meseci kasnije, neurohirurg je tokom treće biopsije mozga primetio gljivicu koja raste na njegovom mozgu.

"Pozvala je Lizu iz operacione sale i rekla da bukvalno golim okom vidi tamnu gljivicu. To je bilo daleko od raka koji je bila rešena da pronađe," rekao je Botenus.

Crna buđ u mozgu

Laboratorijske analize pokazale su da Botenus ima crnu buđ pod nazivom Kladophialophora bantijana u mozgu. Verovatno se zarazio udišući prašinu tokom vožnje bicikla u Kostariki, ili je gljivica ušla u krvotok nakon pada. Međutim, saznanje o uzroku bolesti nije donelo olakšanje.

"Bilo je sjajno što smo to otkrili, ali nije sjajno to što imam gljivicu u glavi. Kako da izvadimo tu gljivicu? Ne bi trebalo da imamo gljivice u glavi," rekao je Botenus.

Izuzetno redak slučaj

Njegovo stanje je izuzetno retko. Prema podacima Nacionalne medicinske biblioteke Sjedinjenih Američkih Država, od 1911. godine zabeleženo je svega 120 potvrđenih slučajeva poput njegovog, a oko polovine njih registrovano je u Indiji.

"Nisam upoznao nikoga drugog ko ima ovo. Svi ostali, koliko znam, koji su imali ovu gljivicu, nažalost su preminuli," rekao je.

Botenus je u tekstu za Bazfid napisao da su mu neki predlagali da osnuje grupu podrške za obolele, ali tužna istina je da bi u toj grupi bio jedini član, svi za koje je saznao da su imali njegovo stanje sada su pokojni. Rani slučajevi ove crne gljivice bili su stopostotno smrtonosni.

Teško lečenje i moždani udar

Operacija nije moguća jer se gljivica nalazi preblizu vitalnim delovima mozga. Ipak, lekari su primenili agresivnu terapiju. U martu 2020. godine Botenus je naglo prekinuo terapiju snažnim steroidima jer su mu oslablili imunitet, a brinuo je zbog kovida 19.

"Ovu odluku poredim sa onom koju bi doneo neko zarobljen u zapaljenoj zgradi: ili da skoči na ulicu ispod ili da ga proguta vatra", napisao je i dodao da je nakon toga doživeo moždani udar, praćen teškim oštećenjem vida, govora i kognitivnih sposobnosti.

"Svašta mi se dešavalo posle toga. Glas mi je bio pogođen, imao sam duple slike, mišići na šakama su mi oslabili. Mnogo toga je bilo narušeno," rekao je Botenus.

Optimizam uprkos svemu

Uprkos svemu, Botenus je uspeo da zadrži optimizam. Utehu je pronašao u budističkim učenjima, započeo je postdiplomske studije i nastavio da vozi bicikl zahvaljujući tandemu koji deli sa verenicom.

"Kvalitet mog života sada je najbolji još od perioda pre infekcije. Mogu da vozim bicikl, vid mi se vratio u normalu. I dalje živim sa gljivičnom infekcijom u mozgu, ali ona više ne upravlja mojim životom kao nekada," rekao je.

Prihvatanje neizvesnosti

Ipak, budućnost je i dalje neizvesna. Botenus nastoji da to prihvati. Usvojio je budističko učenje da otpor prema promenama stvara patnju, dok njihovo prihvatanje vodi ka prosvetljenju.

"Ne mogu da pobegnem od neizvesnosti svoje budućnosti, ali niko ne može. Moram da naučim da živim s tim," napisao je.

