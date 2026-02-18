Slušaj vest

Megan Hasal (24), doživela je pravi horor kada joj je kuća gotovo potpuno uništena u požaru – i to zbog električnog ćebeta koje, iako je bilo ugašeno, nije bilo isključeno iz utičnice.

Električno ćebe izazvalo požar dok je bilo ugašeno

Megan se uselila u svoju trosobnu kuću svega dva meseca pre 30. decembra 2024. godine, kada je dobila užasavajući poziv – njena kuća gori.

Megan Hasal kojoj je izgorela kuća Foto: Printscreen/Youtube/SWNS

Požar je zahvatio dnevnu sobu i hodnik, dok je dim prekrio zidove i uništio nameštaj i lične stvari. Vatrogasci su morali da razvale vrata i prozore kako bi proverili da li je neko unutra i zaustavili širenje vatre.

Istragom je utvrđeno da je požar izazvalo električno ćebe koje je bilo na sofi. Daljinski upravljač bio je isključen, ali je prekidač na utičnici ostao uključen – ćebe je bilo u režimu pripravnosti i pod naponom.

„Mislila sam da radim sve kako treba. Ćebe je bilo ugašeno daljinskim, ali je utikač ostao u struji. I to je bilo dovoljno da se zapali“, ispričala je Megan.

Komšije prvi primetili dim

U trenutku izbijanja požara Megan je bila kod dečka Sama Prajsa (25) u mestu Sent Enz-on-Si, oko 30 minuta od kuće.

Pogledajte u galeriji kakvu je štetu ostavio požar:

1/5 Vidi galeriju Požar u dnevnoj sobi izazvan električnim ćebetom ostavio kuću u haosu Foto: Printscreen/Youtube/SWNS

„Jedna od komšinica osetila je miris dima sa druge strane ulice i otišla da proveri šta se dešava. Pokušala je da pogleda kroz prozor, ali od dima nije mogla ništa da vidi. Tom prilikom se čak opekla o staklo. Mislili su da sam unutra i odmah pozvali vatrogasce“, rekla je Megan.

Šteta od 50.000 funti i meseci bez doma

Megan je ključeve kuće dobila samo dva meseca ranije i u renoviranje je uložila više od 3.000 funti – novu kuhinju, tepihe i okrečene zidove. Požar je ostavio sve prekriveno čađi i učinio kuću neuseljivom punih šest meseci.

Ukupna šteta procenjena je na oko 50.000 funti, a Megan je čekala sedam meseci da joj osiguranje isplati deo troškova. Tokom tog perioda preselila se kod dečka.

U decembru 2025. godine vratila se u obnovljenu kuću. Većina prostora je sanirana i renovirana, a kako kaže, „ne može se ni naslutiti da je ikada bio požar“, iako su još neka manja renoviranja ostala u toku.

Foto: Printscreen/Youtube/SWNS

Upozorenje svim vlasnicima električnih ćebadi

Nakon svega, Megan je odlučila da upozori sve na opasnost:

„U nekom trenutku života naučićete da isključite električno ćebe iz utičnice kada ga ne koristite. To je izuzetno važno. Čak i ako je daljinski isključen, dok je utikač u struji, postoji rizik od požara. Ne možete biti sto odsto bezbedni.“

Dodaje da su iz osiguravajuće kuće upozorili da su noviji modeli – posebno veća „prekrivač-ćebad“ – rizičniji jer sadrže žice koje se lako savijaju i oštećuju.

Megan je nakon požara nabavila komplet opreme za zaštitu od požara i kaže da će proći mnogo vremena pre nego što ponovo stekne poverenje u električna ćebad.

„To je bila glupa greška koja vas može koštati svega. Sada uvek isključujem i prekidač i utikač. Naučila sam lekciju na teži način“, poručuje Megan.

Video: Veliki požar na Gazeli