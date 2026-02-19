Kad mi je manikirka videla nokte, odmah me poslala kod doktora i spasila mi život: Imala sam malu liniju, kao od flomastera
Stesi Bos otkrila je da ima rak nakon što joj je manikirka savetovala da proveri tamnu liniju ispod nokta. Stesi je prvobitno mislila da je u pitanju modrica i ignorisala tanku smeđu prugu koja se pojavila ispod veštačkih noktiju još 2019. godine.
Manikirka je odbila da joj uradi manikir i insistirala da se obrati dermatologu, što je dovelo do dijagnoze subungualnog melanoma, retkog oblika raka kože koji se javlja ispod noktiju.
Stesi je nakon toga podvrgnuta operaciji uklanjanja dela nokta i kosti.
- Manikirka mi je možda spasila život. Veoma je obučena i svesna problema, mnogo više nego što sam ja bila - izjavila je Stesi za Daily Record.
Dugi put do dijagnoze
Stesi je prvi put otišla kod lekara opšte prakse u novembru 2019. godine, nakon čega je upućena dermatologu. Njeno stanje je procenjeno krajem oktobra 2022, a biopsija nokatne ploče i uklanjanje obolelog dela obavljeni su u martu 2023. godine.
- Linija je izgledala kao da je neko flomasterom povukao crtu od zanoktica do vrha nokta. Na kraju je, zbog senke i načina na koji nokat raste, izgledalo skoro kao osmeh. Uklanjanje je bilo ogromno olakšanje - rekla je i dodala:
- Nisam bila šokirana dijagnozom, jer sam već znala da nešto nije u redu. Kao i kad sam imala tumor na mozgu, jednostavno sam osećala promenu u svom telu.
Podizanje svesti o melanomu nokta
Simptomi subungualnog melanoma uključuju pruge na noktima, promene boje u ili oko nokta, modrice ispod nokta koje ne zarastaju, kao i odvajanje nokta od nokatne ploče.
