Stesi Bos otkrila je da ima rak nakon što joj je manikirka savetovala da proveri tamnu liniju ispod nokta. Stesi je prvobitno mislila da je u pitanju modrica i ignorisala tanku smeđu prugu koja se pojavila ispod veštačkih noktiju još 2019. godine.

Manikirka je odbila da joj uradi manikir i insistirala da se obrati dermatologu, što je dovelo do dijagnoze subungualnog melanoma, retkog oblika raka kože koji se javlja ispod noktiju.

Stesi je nakon toga podvrgnuta operaciji uklanjanja dela nokta i kosti.

Linija na noktu - kao da je neko flomasterom povukao crtu od zanoktica do vrha Foto: printscreen/Instagram/Stacey Boss

- Manikirka mi je možda spasila život. Veoma je obučena i svesna problema, mnogo više nego što sam ja bila - izjavila je Stesi za Daily Record.

Dugi put do dijagnoze

Stesi je prvi put otišla kod lekara opšte prakse u novembru 2019. godine, nakon čega je upućena dermatologu. Njeno stanje je procenjeno krajem oktobra 2022, a biopsija nokatne ploče i uklanjanje obolelog dela obavljeni su u martu 2023. godine.

- Linija je izgledala kao da je neko flomasterom povukao crtu od zanoktica do vrha nokta. Na kraju je, zbog senke i načina na koji nokat raste, izgledalo skoro kao osmeh. Uklanjanje je bilo ogromno olakšanje - rekla je i dodala:

- Nisam bila šokirana dijagnozom, jer sam već znala da nešto nije u redu. Kao i kad sam imala tumor na mozgu, jednostavno sam osećala promenu u svom telu.

Podizanje svesti o melanomu nokta

Ovako izgleda melanom na noktu Foto: Profimedia

Simptomi subungualnog melanoma uključuju pruge na noktima, promene boje u ili oko nokta, modrice ispod nokta koje ne zarastaju, kao i odvajanje nokta od nokatne ploče.

