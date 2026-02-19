Slušaj vest

Upoznajte Velingtona, psa koji bukvalno dominira svojom vlasnicom.

Ovaj nežni div iz Derbišira teži oko 63 kg i visok je 188 cm, skoro 30 centimetara viši od svoje vlasnice Alis Banister (23), koja je visoka 163 cm. Uprkos impresivnim proporcijama, Velington je nežan i lako se uplaši – baš kao Skubi Du, čuveni pas iste rase.

Ljubav veća od njegove veličine

Velington očigledno nije svestan svoje veličine. Redovno sedi u Alisinom krilu, ostavljajući tragove pljuvačke na svojoj odeći, ali ona je očarana:

„Velington je ogroman, slatka mala budala“, kaže Alis. „Plaši se sopstvene senke, ne shvata koliko je veliki i izuzetno je pametan za nemačku dogu.“

Pogledajte fotografije Velingtona u galeriji:

1/6 Vidi galeriju Velington je nemačka doga visoka preko 190 cm Foto: printscreen/instagram/alicebanister

– Imala sam španijele celog života, tako da je ovo bilo pravo iznenađenje, ali što je pas veći, to je voljeniji! On je zaista centar naše porodice. Ranije su se naši španijeli uklapali u naš raspored, ali sada se mi uklapamo u njegov.

Alis procenjuje da Velington je teži oko 4,5 kilograma jer, kaže, bio je previše uplašen da stane na vagu tokom poslednje posete veterinaru.

– Mislim da je visok oko 190 cm kada stoji na zadnjim nogama, – dodaje Alis. – Viši je od mog dečka koji je visok 180 cm.

Alis je Velingtona uzela dok je još bio štene i nije ni slutila u kakvog će diva izrasti.

- Sada se svakodnevno suočavam sa problemima za koje nisam ni znala da postoje“, priznaje mlada vlasnica.

Džin sa karakterom i izrazom lica

Foto: printscreen/instagram/alicebanister

– Jedna od mojih omiljenih stvari kod Velingtona je to što ga možete „čitati“ kao knjigu. On je najizražajniji pas koga sam ikada upoznala – ako mu se nešto ne sviđa, možete to videti po njegovom licu, – kaže vlasnica.

Alis je takođe zabavljena njegovim nesvesnim ponašanjem: i dalje pokušava da vam sedi u krilu, uvlači se u male prostore, može da prekida Zum sastanke svojom ogromnom glavom i igra se sa malim psima, iako ih ponekad slučajno zgazi.

Izazovi života sa džinovskim psom

Međutim, posedovanje džinovskog psa ima svoje izazove. Jedan od njih je pronalaženje kaputa za psa.

„Težak je od mene, pa mora da nosi ogrlicu za glavu jer bi me mogao oboriti ako bi hteo“, objašnjava Alis. „Čak je nosio i konjski kaput i ogrlicu za ždrebe jer nismo mogli da pronađemo pravu veličinu. Stalno dobijamo komentare da liči na konja.

Takođe moraju stalno da brišu pljuvačku sa zidova, pa čak i sa plafona:

„Mnogo je izazova sa džinovskim psom, ali ga ne bih menjala ni za šta“, dodaje Alis.

Foto: printscreen/instagram/alicebanister

Džinovski, ali u suštini plašljiv

Uprkos svojoj veličini, Velington je zapravo nežan i pomalo plašljiv:

„Plaši se mnogo sitnica: kesa za smeće, poštara, zvuka sode, pištanja automata za kreditne kartice, ljudi u reflektujućim prslucima i glasnih zvukova“, priznaje njegov vlasnik.

Međutim, njegova nežna i razigrana priroda čini ga omiljenim članom porodice, dokaz da veličina nije sve kada je u pitanju ljubav i lojalnost.

