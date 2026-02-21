Provela sam 5 meseci u japanskom zatvoru i ljudi me više ne prepoznaju: Moj život se promenio iz korena
Bivša studentkinja Univerziteta London Saut Benk zatvorena je u Japanu nakon što je pokušala da kupi ketamin tokom putovanja. Ono što je počelo kao „bezopasna“ naredba za drogu pretvorilo se u petomesečni pritvor i sudski postupak koji joj je, kako kaže, zauvek promenio život.
Izabel Rouz (26) pokušala je da kupi ketamin u vrednosti od oko 150 funti dok je bila u Tokiju.Droga je trebalo da bude dostavljena u njen hotel u Osaki, ali je pošiljku presrela japanska carina.
Pogledajte u galeriji njene fotografije:
Droga sakrivena u rođendanskoj čestitki
Prema navodima u slučaju, 4,57 grama ketamina bilo je sakriveno u rođendanskoj čestitki. Paket je stigao nedelju dana kasnije, ali su vlasti reagovale pre nego što je mogao da stigne do nje.
Izabel je uhapšena u hotelu, a zatim je držana u pritvorskom centru pet meseci, čekajući suđenje. U početku se plašila da bi mogla da se suoči sa dve i po godine zatvora.
Međutim, zahvaljujući pismima podrške porodice i prijatelja, sud ju je osudio na četiri godine uslovne kazne, što joj je omogućilo da se vrati kući.
„Zavisnost ne poznaje geografiju“
Govoreći o razlozima zbog kojih je naručila drogu u Japanu, priznala je da je zavisnost bila jača od razuma.
„Zavisnost ne poznaje geografiju. Čim sam sletela u Japan, već sam zvala prijateljicu tražeći drogu“, rekla je.
Prijateljica joj je, tvrdi, predložila da pošiljku pošalje direktno u hotel u Osaki, napominjući da je to ranije „prošlo bez problema“.
U vreme kada je pošiljka otkrivena, Izabel je verovala da je najgori mogući scenario zaplena droge. Međutim, stvarnost ju je brzo sustigla.
„Čak i u prvih nekoliko dana nakon hapšenja, mislila sam da ću se izvući. Bio je to pravi šamar“, priznala je.
Izolacija iza rešetaka
Dok je bila u pritvoru, zabranjeno joj je komuniciranje mesec dana. Čak i nakon što je zabrana ukinuta, pisma su kasnila nedeljama jer su morala da se prevode i lektorišu.
Ona opisuje iskustvo kao „izuzetno izolujuće“, ali i prekretnicu.
„To je, na neki način, bila najbolja stvar koja mi se ikada dogodila“, kaže ona, objašnjavajući da joj je zatvor pomogao da prevaziđe zavisnost i započne zdraviji život.
Od novinarstva do borbe protiv zavisnosti
Izabel je studirala multimedijalno novinarstvo na Univerzitetu London Saut Benk i sada radi kao frilenserka novinarka za jedan časopis.
Iako priznaje da povratak u Veliku Britaniju nije bio lak, odlučna je da iz teškog iskustva izvuče nešto pozitivno. Trenutno se njen život okrenuo za 180 stepeni i kako kaže stari prijatelji je više ne prepoznaju. Izabel se sada zalaže za bolje obrazovanje mladih o posledicama zavisnosti od ketamina, sa ciljem da u budućnosti drži predavanja u školama.
