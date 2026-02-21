Slušaj vest

Bivša studentkinja Univerziteta London Saut Benk zatvorena je u Japanu nakon što je pokušala da kupi ketamin tokom putovanja. Ono što je počelo kao „bezopasna“ naredba za drogu pretvorilo se u petomesečni pritvor i sudski postupak koji joj je, kako kaže, zauvek promenio život.

Izabel Rouz (26) pokušala je da kupi ketamin u vrednosti od oko 150 funti dok je bila u Tokiju.Droga je trebalo da bude dostavljena u njen hotel u Osaki, ali je pošiljku presrela japanska carina.

1/5 Vidi galeriju Izabel Rouz o životu nakon japanskog zatvora Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Droga sakrivena u rođendanskoj čestitki

Prema navodima u slučaju, 4,57 grama ketamina bilo je sakriveno u rođendanskoj čestitki. Paket je stigao nedelju dana kasnije, ali su vlasti reagovale pre nego što je mogao da stigne do nje.

Izabel je uhapšena u hotelu, a zatim je držana u pritvorskom centru pet meseci, čekajući suđenje. U početku se plašila da bi mogla da se suoči sa dve i po godine zatvora.

Međutim, zahvaljujući pismima podrške porodice i prijatelja, sud ju je osudio na četiri godine uslovne kazne, što joj je omogućilo da se vrati kući.

„Zavisnost ne poznaje geografiju“

Izabel Rouz o životu nakon japanskog zatvora Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Govoreći o razlozima zbog kojih je naručila drogu u Japanu, priznala je da je zavisnost bila jača od razuma.

„Zavisnost ne poznaje geografiju. Čim sam sletela u Japan, već sam zvala prijateljicu tražeći drogu“, rekla je.

Prijateljica joj je, tvrdi, predložila da pošiljku pošalje direktno u hotel u Osaki, napominjući da je to ranije „prošlo bez problema“.

U vreme kada je pošiljka otkrivena, Izabel je verovala da je najgori mogući scenario zaplena droge. Međutim, stvarnost ju je brzo sustigla.

„Čak i u prvih nekoliko dana nakon hapšenja, mislila sam da ću se izvući. Bio je to pravi šamar“, priznala je.

Izolacija iza rešetaka

Dok je bila u pritvoru, zabranjeno joj je komuniciranje mesec dana. Čak i nakon što je zabrana ukinuta, pisma su kasnila nedeljama jer su morala da se prevode i lektorišu.

Ona opisuje iskustvo kao „izuzetno izolujuće“, ali i prekretnicu.

Izabel Rouz o životu nakon japanskog zatvora Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„To je, na neki način, bila najbolja stvar koja mi se ikada dogodila“, kaže ona, objašnjavajući da joj je zatvor pomogao da prevaziđe zavisnost i započne zdraviji život.

Od novinarstva do borbe protiv zavisnosti

Izabel je studirala multimedijalno novinarstvo na Univerzitetu London Saut Benk i sada radi kao frilenserka novinarka za jedan časopis.

Iako priznaje da povratak u Veliku Britaniju nije bio lak, odlučna je da iz teškog iskustva izvuče nešto pozitivno. Trenutno se njen život okrenuo za 180 stepeni i kako kaže stari prijatelji je više ne prepoznaju. Izabel se sada zalaže za bolje obrazovanje mladih o posledicama zavisnosti od ketamina, sa ciljem da u budućnosti drži predavanja u školama.

