Dok većina ljudi na protezu gleda kao na skupu medicinsku opremu, Aleksa Jang dokazao je da odlučnost i znanje mogu pomeriti granice. Ovaj 45-godišnjak iz Blandforda napravio je sopstvenu protezu za trčanje - od nule. Umesto da izdvoji i do 25.000 funti, koliko bi ga koštala privatna izrada, Aleksa je svoju verziju platio svega 150 funti.

Proteza iz radionice, ne iz klinike

Bez prethodnog iskustva u izradi proteza, Aleksa je sam osmislio dizajn i sastavio delove koje je pronašao na internetu. Metalna cev, gumeni rukohvat, šrafovi i mehanizmi - sve je nabavljao pojedinačno.

"Nikada ranije nisam pravio protezu. Najteži deo bio je osmisliti konstrukciju, a sklapanje je kasnije ličilo na slagalicu sa puno matica i šrafova", ispričao je Aleksa.

Proces izrade započeo je u oktobru, a završio prošlog meseca. Kako kaže, upravo mu je ovaj projekat pomogao da mentalno lakše prođe kroz oporavak.

"Dali su mi dve opcije..."

Aleksina medicinska priča daleko je od jednostavne.

Već je ranije ostao bez srednjeg nožnog prsta u julu 2024. godine, nakon što je tokom odmora u Turskoj ogulio donji deo levog stopala na pločicama pored bazena. Pojavila su mu se dva velika plika, koja su se zakomplikovala i prerasla u gangrenu, pa je na kraju morao da amputira prst.

Rana je zarasla nakon tri meseca, ali je Aleksa još ranije, u dvadesetim godinama na fudbalu, slomio i desni skočni zglob koji nije pravilno srastao. Zbog toga je u maju prošle godine podvrgnut operaciji rekonstrukcije zgloba. Nakon toga bio je u gipsu 15 nedelja, ali je razvio osteomijelitis - potencijalno smrtonosnu infekciju kosti koja mu je izazivala jake bolove. Aleks, koji je 15 godina radio kao inženjer, rekao je:

"Dali su mi dve opcije. Mogao sam ili da nosim gips preko cele noge godinu dana i budem potpuno nepokretan, ili da mi nogu amputiraju.

Trpeo sam bol gotovo pet godina zbog tog starog preloma skočnog zgloba, a čak i da sam nosio ortozu godinu dana, hirurzi su rekli da i dalje postoji 75 odsto šanse da ću na kraju izgubiti nogu. Zato sam odlučio da je amputiram."

Noga mu je amputirana prošlog avgusta i za njega je bilo ogromno olakšanje kada se probudio bez bolova.

"Bol je bio konstantan poslednjih pet godina, potpuno iscrpljujući. Probuditi se prvi put bez bola bilo je neverovatno. Više nisam imao nogu, ali nisam imao ni bol, a to mi je bilo najvažnije."

Novi cilj: trčanje za one koji su mu pomogli

Iako je dobio standardnu protezu kroz zdravstveni sistem, Aleksa je imao novi cilj i ambiciju - da nauči da trči.

"Želeo sam da trčim kako bih prikupio sredstva za bolnicu. Hteo sam da vratim nešto onima koji su meni pomogli."

Tako je nastala ideja o protezi za trčanje. Pošto privatna izrada nije bila finansijski dostižna, odlučio je da preuzme stvar u svoje ruke.

Inženjerski pristup životu

Sa iskustvom dugogodišnjeg inženjerstva, proučavao je mehanizme, čak kupio polovnu protezu kako bi razumeo principe rada.

"Najvažniji deo je ležište. Hidraulični zatezni deo daje elastičnost i amortizaciju. U početku je delovalo neobično, ali je zapravo vrlo udobno."

Ovo je tek početak

No, on se ne zaustavlja i već ima novu ideju: protezu za plivanje.

"Ja sam tvrdoglavo uporan. Gubitak noge jeste težak, ali ne mora da znači kraj aktivnog života."

Pred njim je sada humanitarna 5K trka - simboličan, ali moćan korak napred.

